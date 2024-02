Si chiama Fixa Time la gamma di offerte luce e gas Eni Plenitude prezzo fisso : il costo di energia elettrica e metano è bloccato per 12 mesi, così da garantire protezione in caso di improvvisi rialzi dei prezzi all’ingrosso. Costi e caratteristiche di questa soluzione a febbraio 2024 e le alternative a prezzo variabile del fornitore su SOStariffe.it .

Le offerte luce e gas Eni Plenitude prezzo fisso bloccano il costo kWh e il costo metano al metro cubo per 12 mesi, così da aiutare le famiglie a mettersi al riparo da eventuali impennate dei beni energetici all’ingrosso.

Prima di passare sotto la lente d’ingrandimento le tariffe energia elettrica e metano della gamma Fixa Time di Eni Plenitude, è bene ricordare che i clienti domestici a caccia di convenienza in bolletta possono affidarsi al comparatore di SOStariffe.it (accessibile al link qui sotto) per il confronto delle offerte luce e gas più vantaggiose del Mercato Libero a febbraio 2024.

Grazie a questo tool gratuito, è possibile setacciare le soluzioni proposte dai gestori energetici della libera concorrenza e individuare, in pochi click, l’offerta cucita sul proprio fabbisogno energetico. Il dato del proprio consumo annuo di energia elettrica e gas è reperibile in una bolletta recente, oppure può essere calcolato impostando i filtri integrati nel comparatore stesso (ecco il widget qui sotto).

Eni Plenitude prezzo fisso: le offerte luce e gas a Febbraio 2024

TIPO DI FORNITURA COSTO LUCE/GAS

(con addebito diretto) COSTO LUCE/GAS

(senza addebito diretto)

QUOTA FISSA MENSILE Fornitura luce 0,1515 €/kWh (monoraria)

(monoraria) 0,1624 €/kWh (Fascia F1) 0,1461 €/kWh (Fascia F23) 0,1595 €/kWh (monoraria)

(monoraria) 0,1709 €/kWh (Fascia F1) 0,1538 €/kWh (Fascia F23) 12 €/mese (144€/anno) Fornitura gas 0,5225 €/Smc 0,5500 €/Smc 12 €/mese (144€/anno)

Come detto, le offerte luce e gas Eni Plenitude prezzo fisso bloccano il costo unitario di energia elettrica e metano per un anno: questo significa che le condizioni tariffarie sottoscritte in fase di attivazione del contratto restano invariate per i 12 mesi successivi.

Ecco le tariffe Eni Plenitude prezzo fisso a febbraio 2024, già comprensive di uno sconto del 5% sulla materia prima applicato nel caso in cui il cliente scelga la domiciliazione bancaria delle bollette:

l’energia elettrica costa 0,1515 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); l’energia elettrica (versione bioraria) prevede un costo di 0,1624 €/kWh (Fascia F1) e 0,1461 €/kWh (Fascia F23);

(Fascia F1) e (Fascia F23); il gas ha un costo di 0,5225 €/Smc.

Alla spesa per la materia prima energia e metano, va poi sommato un contributo fisso mensile per spese di commercializzazione e vendita (indipendente dai consumi), pari a 12 euro al mese per ciascuna fornitura (144 euro all’anno).

Cliccando sul pulsante verde di seguito è possibile attivare Fixa Time luce, la cui spesa mensile è pari a 74,88 euro al mese in bolletta per una “famiglia tipo” (con 2.700 kWh consumati all’anno).

Per procedere, invece, con l’attivazione di Fixa Time Gas, basta premere il link riportato sul bottone verde qui sotto. In questo caso, la spesa mensile ammonta a 142,58 euro per una “famiglia tipo” con 1.400 Smc di metano contabilizzati all’anno e fornitura attiva nel comune di Milano. Attivando Fixa Time Luce o Fixa Time Gas, è possibile beneficiare sia di una gestione 100% digitale delle proprie forniture grazie all’App Eni Plenitude, così come avere accesso al programma fedeltà Plenitude Insieme, con vantaggi e possibilità di risparmio ogni giorno. Non solo: per sottoscrizioni entro l’11 febbraio 2024, è possibile avere in omaggio un dispositivo elettronico per ascoltare musica (a scelta tra auricolari sportivi, cuffie wirelss, Google Nest Hub Chalk 2nd Gen e altri gadget elettronici musicali).

In assenza di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente, le tariffe Eni Plenitude prezzo fisso applicate a febbraio 2024 sono le seguenti:

l’energia elettrica costa 0,1595 €/kWh (tariffa monoraria);

(tariffa monoraria); l’energia elettrica (versione bioraria) prevede un costo di 0,1709 €/kWh (Fascia F1) e 0,1538 €/kWh (Fascia F23);

(Fascia F1) e (Fascia F23); il gas ha un costo di 0,5500 €/Smc.

Ricordiamo che, con Eni Plenitude prezzo fisso, è solo il costo dell’energia e del metano a restare invariato, non gli importi in bolletta. Questi ultimi, infatti, dipendono dall’effettivo consumo del proprio nucleo familiare e variano, di conseguenza, di mese in mese.

Eni Plenitude prezzo fisso: ecco l’alternativa a prezzo variabile a Febbraio 2024

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA Trend Casa Luce a prezzo indicizzato 0,13856 €/kWh 65,28 €/mese Trend Casa Gas a prezzo indicizzato 0,48487 €/Smc 131,96 €/mese

Qual è l’alternativa alle offerte luce e gas Eni Plenitude prezzo fisso? La società di Eni che integra rinnovabili, retail e mobilità elettrica propone, a febbraio 2024, anche la possibilità di sottoscrivere offerte luce e gas a prezzo indicizzato.

Trend Casa è infatti la gamma di tariffe che fa pagare l’energia elettrica e il metano come all’ingrosso, in base all’andamento di PUN (Prezzo Unico Nazionale) e PSV (Punto di Scambio Virtuale), che sono rispettivamente gli indici di riferimento per la compravendita di energia elettrica e gas nel mercato all’ingrosso in Italia.

A febbraio 2024, attivando Trend Casa Luce e Trend Casa Gas, è possibile ridurre il costo dell’energia fino a:

0,13856 €/kWh per l’energia elettrica (anziché 0,1515 €/kWh ) per la versione monoraria;

per l’energia elettrica (anziché ) per la versione monoraria; 0,48487 €/Smc per il gas naturale invece che 0,5225 €/Smc.

La “famiglia tipo” che attivasse Trend Casa luce spenderebbe 65,28 euro al mese. Clicca al link qui sotto per una panoramica dell’offerta, con energia elettrica 100% da fonti rinnovabili:

Scegliere la soluzione Trend Casa gas (con emissioni di CO2 compensate) si tradurrebbe in una spesa mensile di 131,96 euro per la “famiglia tipo”. Per saperne di più sull’offerta, il link di riferimento è qui sotto:

