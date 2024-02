Scopri le migliori offerte di telefonia mobile di febbraio per chi è già cliente Vodafone . Ci sono grandi vantaggi per chi ha la rete fissa con l'operatore

Vodafone è un operatore di telefonia mobile che ha la tendenza a premiare la fedeltà dei suoi clienti e per lo loro riserva offerte dall’eccellente rapporto qualità prezzo. I vantaggi poi sono ancora più interessanti se scegliete Vodafone anche per la rete fissa. Chi non l’ha ancora fatto, ad esempio, può passare a una delle sue offerte 5G per navigare alla massima velocità sulla Giga Network 5G in tutte le principali città italiane come Milano, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Roma, Torino, Verona e altre.

Potete confrontare gratuitamente le offerte di Vodafone con quelle di altri operatori tramite il comparatore di SOStariffe.it

Le offerte per chi è già cliente Vodafone di febbraio 2024

Le offerte mobile per già clienti di Vodafone Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Family+ (solo clienti fisso) minuti, SMS e Giga illimitati in 5G 9,99 €/mese Infinito minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 1 GB e 200 minuti in roaming) 24,99 €/mese Infinito Black Edition minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 5 GB e 500 minuti in roaming) 39,99 €/mese

Una delle migliori offerte mobile per chi è già cliente Vodafone per la rete fissa è sicuramente Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità a 9,99 euro al mese. Avete anche incluso un mese di Rete Sicura per la protezione dei dispositivi di tutta la famiglia, che poi si disattiva in automatico. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis acquistandola online.

In alternativa potete attivare una delle offerte Infinito per avere minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a partire da 24,99 euro al mese con Smart Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Anche in questo caso avete incluso un mese di Rete Sicura ma il contributo per l’attivazione per chi è già cliente Vodafone è di 22,50 euro. Potete poi accedere a Vodafone Club+ per avere ogni mese vantaggi come buoni carburante e sconti sui prodotti e servizi dei partner di Vodafone.

Internet Unlimited Caratteristiche Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis fino al 7/2/24, invece di 30,90 €

Se ancora non avete la rete fissa con Vodafone ma disponete di una sua SIM mobile potete attivare una delle migliori offerte Internet Casa sulla piazza con uno sconto di 5 euro al mese. L’operatore propone una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) alla massima velocità con l’integrazione della tecnologia GPON (Gigabit Passive Optical Network). La stabilità del segnale è garantita e ciò consente di giocare online, lavorare da remoto o guardare film e serie TV in streaming anche in altissima qualità senza il timore di cadute.

In alternativa l’operatore vi mette a disposizione una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra ottica, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it. A febbraio potete quindi attivare:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

buono Amazon da 100 euro fino al 7/2/24

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per chi è già cliente dell’operatore il mobile ma senza chiamate incluse. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online entro il 7/2/24.

I clienti di Vodafone per mobile e fisso possono poi attivare Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia senza costi aggiuntivi. Per il pagamento potete scegliere tra la domiciliazione in bolletta o l’addebito su carta di credito, conto corrente o borsellino.

