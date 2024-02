Il risparmio in bolletta passa anche dall’attivazione delle migliori offerte dual luce e gas : si affidano le forniture di energia elettrica e metano a uno stesso gestore e si beneficia, in genere, di sconti o benefit extra . Ecco la classifica delle top soluzioni a febbraio 2024 stilata dal comparatore di SOStariffe.it .

Alleggerire le bollette con le migliori offerte dual luce e gas. In un 2024 caratterizzato dalla fine Maggior Tutela (il 10 gennaio è finito il regime dei prezzi calmierati per il gas, il 1° luglio sarà la volta di quelli per la luce), le famiglie valutano sempre più la possibilità di attivare le offerte “dual fuel” proposte dai gestori energetici del Mercato Libero.

Ma cosa sono le offerte “dual fuel”? Secondo la definizione che ne dà l’ARERA (l’Autorità italiana dell’energia) si tratta di una fornitura congiunta di energia elettrica e gas naturale che un cliente domestico può sottoscrivere con lo stesso venditore. Questa soluzione ha, in genere, parecchio appeal tra i consumatori perché:

i fornitori tendono a garantire sconti speciali e benefit extra ai clienti che sottoscrivano luce e gas insieme;

ai clienti che sottoscrivano luce e gas insieme; l’avere un’unica fornitura comporta una notevole semplificazione burocratica .

Ma come trovare le migliori offerte dual luce e gas a febbraio 2024? La risposta arriva dal comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas (link qui sotto), che rappresenta una vera e propria “bussola dei prezzi” nelle mani delle famiglie a caccia di risparmio in bolletta.

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Questo tool gratuito aiuta i titolari di utenze domestiche a confrontare le offerte “dual fuel” del Mercato Libero a febbraio 2024 a trovare quella più vantaggiosa, a partire dal consumo annuale della propria famiglia.

Migliori offerte dual luce e gas: le opzioni a Febbraio 2024

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Edison Energia World Luce

World Gas 0,099 €/kWh

0,333 €/Smc 64,61 €/mese

123,29 €/mese 2 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce

Next Energy Sunlight Gas 0,112 €/kWh

0,433 €/Smc 60,03 €/mese

128,61 €/mese 3 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,112 €/kWh

0,383 €/Smc 59,47 €/mese

130,14 €/mese

Di seguito accendiamo i riflettori sulle tre migliori offerte dual luce e gas che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato “campionesse” del risparmio a febbraio 2024. Si tratta delle tre soluzioni più vantaggiose per il profilo di consumo di una famiglia che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

Chi non avesse il polso del proprio fabbisogno annuo di elettricità e metano, può sempre stimarlo impostando i filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, raggiungibili cliccando sul widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Ricordiamo che le offerte luce e gas analizzate qui sotto sono tutte a prezzo indicizzato: esse consentono l’accesso al prezzo all’ingrosso della materia prima, in base all’andamento dell’indice di riferimento:

PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica;

(Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica; PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas.

L’aggiornamento di tale prezzo è mensile, così da garantire bollette in linea con l’andamento del mercato.

World Luce e Gas di Edison Energia

L’offerta dual luce e gas di Edison Energia sale sul podio del risparmio a febbraio 2024 grazie a una promozione che consente di beneficiare di 50 euro in buoni regalo Amazon.it per ogni contratto Edison World luce/gas attivato. Ecco altre caratteristiche dell’offerta:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza alcuna maggiorazione ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi extra ;

; 20 euro al mese di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (240 euro all’anno a fornitura);

di contributo fisso a copertura delle spese di commercializzazione (240 euro all’anno a fornitura); opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria : nel primo caso il costo dell’energia è indipendente dall’ora in cui è consumata. Nel secondo caso, si paga meno l’energia in determinate fasce orarie, come la sera, la notte e nei fine settimana;

: nel primo caso il costo dell’energia è indipendente dall’ora in cui è consumata. Nel secondo caso, si paga meno l’energia in determinate fasce orarie, come la sera, la notte e nei fine settimana; accesso gratuito al servizio EDISONRisolve per avere assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

per avere assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; possibilità di accedere al programma fedeltà EDISONVILLE , una finestra su regali, consigli green e vantaggi non-stop;

, una finestra su regali, consigli green e vantaggi non-stop; forniture sempre a portata di smartphone grazie all’ App My Edison ;

; energia green inclusa.

Attivando Edison World Luce la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa di 64,61 euro al mese per le bollette luce, mentre la sottoscrizione di Edison World Gas costerebbe 123,29 euro al mese. Per maggiori informazioni sull’offerta e/o procedere all’attivazione, ecco il link di riferimento:

Scopri Edison World Luce e Gas »

Next Energy Sunlight Luce e Gas di Sorgenia

Sorgenia, uno degli operatori di riferimento in Italia per la commercializzazione di elettricità e gas, propone ai clienti domestici che attivino l’offerta dual luce e gas uno sconto di 30 euro in bolletta. Tale sconto raddoppia nel caso in cui si provenga dal Mercato Tutelato. Ecco una fotografia completa della promozione:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,030 €/kWh;

di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,030 €/kWh; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,100 €/Smc di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,150 €/Smc;

di contributo al consumo per il primo anno; dal secondo anno il contributo sale a 0,150 €/Smc; quota fissa per spese di commercializzazione: 9,50 euro al mese a fornitura per il primo anno, poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

per il primo anno, poi sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi; accesso gratuito a Beyond Energy , il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi;

, il servizio di monitoraggio dei consumi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia elettrica in casa e ridurre i consumi; sconto del 10% sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app My Next Move di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’app di Sorgenia; accesso al programma fedeltà Greeners per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta;

per premiare le azioni positive dei clienti a tutela del Pianeta; gestione della fornitura in completa autonomia grazie all’App My Sorgenia.

La “famiglia tipo” che attivasse Next Energy Sunlight Luce si vedrebbe recapitare bollette dall’importo mensile di 60,03 euro al per la fornitura di energia elettrica. Per quella gas, invece, la spesa sarebbe pari a 128,61 euro al mese. Clicca al link di seguito per ulteriori dettagli:

SCOPRI NEXT ENERGY SUNLIGHT LUCE »

Per i clienti che attivino la fornitura congiunta luce e gas è previsto anche un benefit aggiuntivo: il canone mensile della fibra Sorgenia è scontato. Si pagherà 21,90 euro al mese per un anno, anziché il prezzo di listino (26,90 euro al mese). Al termine del periodo promozionale, il canone salirà a 26,90 euro al mese. Maggiori informazioni sono accessibili cliccando sul pulsante verde di seguito:

Scopri la fibra di Sorgenia »

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

Destinazione risparmio in bolletta anche per wekiwi. La web company di proprietà del gruppo Tremagi assicura uno sconto di 30 euro in bolletta per chi attivi online l’offerta luce e gas insieme (il codice sconto da inserire online è SOSW22). Altri punti di forza dell’offerta sono:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 9,17 euro al mese a fornitura a copertura delle spese di commercializzazione e vendita (circa 110 euro all’anno a fornitura);

al mese a fornitura a copertura delle spese di commercializzazione e vendita (circa 110 euro all’anno a fornitura); sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici); sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali; energia verde inclusa.

La fornitura luce di wekiwi costerebbe alla “famiglia tipo” 59,47 euro al mese per le bollette luce, mentre la fornitura gas avrebbe un impatto di 130,14 euro al mese sul budget domestico. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

SCOPRI ENERGIA E GAS ALLA FONTE WEKIWI »

Offerte in evidenza Luce Sicura 682,29 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Edison World Gas 1.488,62 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)