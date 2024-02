Ieri è andata in onda la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo e solo alla Giuria della Sala Stampa TV e Web è stato possibile esprimere le proprie preferenze sugli artisti in gara. Dalla seconda all’ultima serata però (quindi dal 7/2/24 al 10/2/24) sarà disponibile anche il televoto. Il servizio però è limitato ad alcuni operatori di telefonia mobile e fissa. Quest’anno nessun gestore è sponsor della kermesse musicale come lo è stato TIM fino al 2021 ma il MVNO 1Mobile è Technical Partner di Casa Sanremo 2024, ovvero l’area hospitality ufficiale del festival.

Televoto Sanremo: la procedura per mobile per fisso

Come effettuare il televoto Dettagli Mobile Per votare si deve inviare il codice a 2 cifre dell’artista con un SMS al 4754751

Possono votare i clienti di TIM, Vodafone, WindTre, Iliad, Kena Mobile, ho. Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Very Mobile e 1Mobile

e Il costo è di 50 cent IVA inclusa Fisso Per votare si deve chiamare il numero 894001 e poi digitare il codice a 2 cifre dell’artista sulla tastiera

e poi digitare il codice a 2 cifre dell’artista sulla tastiera Possono votare i clienti di TIM, WindTre, Tiscali, A2A Smart City, Convergenze, Uno Communications, Brennercom, Sky WiFi e Iliad

e Il costo è di 51 cent IVA inclusa

Il televoto viene offerto dalla Rai solo ai maggiorenni, che possono votare inviando tramite un SMS al numero 4754751 il codice a due cifre abbinato al proprio artista preferito e comunicato nel corso della trasmissione. Il televoto sarà disponibile con cinque sessioni uniche: una per la seconda, terza e quarta serata e due per la quinta. Per ogni sessione si potranno esprimere un massimo di 5 voti. Il numero 4754751 è di titolarità di TIM e si può disabilitare contattando il proprio operatore di telefonia mobile.

Possono quindi partecipare al televoto da mobile gli utenti di TIM, Vodafone, WindTre (con SIM a marchio WindTre, Wind e 3 Italia),Iliad, Kena Mobile, ho. Mobile, PosteMobile, CoopVoce e per la prima volta anche quelli di Very Mobile e 1Mobile.

Per ogni SMS con voto valido vi verrà addebitato un importo di 50 cent IVA inclusa per tutti gli operatori sopra indicati. Nel caso in cui si inviino un numero eccessivo di SMS per il voto, oppure quest’ultimo non risulti valido o fuori tempo massimo, non vi verrà addebitato alcun costo e si riceverà un SMS gratuito che segnala l’errore. Di conseguenza non sarà conteggiato nessun voto.

Per effettuare il televoto da rete fissa, invece, si deve chiamare il numero 894001, attendere il messaggio preregistrato e poi digitare il codice a due cifre associato all’artista sulla tastiera. Il numero 894001 è di titolarità di TIM e si può disabilitare contattando il proprio operatore. Il servizio è raggiungibile dalle utenze fisse dei clienti di TIM, WindTre, Tiscali, A2A Smart City, Convergenze, Uno Communications, Brennercom, Sky WiFi e Iliad. Il televoto tramite chiamata da fisso non può essere effettuato da telefoni pubblici e cellulari o da utenze situate all’estero.

Per ogni chiamata, indipendentemente da distanza, orario o durata della telefonata, con la quale si esprime un voto valido vi verrà addebitato un costo di 51 cent IVA inclusa. Anche in questo caso se il voto non risulterà effettuato in modo corretto o sarà inviato fuori tempo massimo non vi verrà addebito alcun costo. L’utente ascolterà un messaggio gratuito di errore e nessun voto verrà conteggiato.

Come funzionano le votazioni di Sanremo 2024

Sanremo 2024 Svolgimento delle serate 1° serata si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara

voterà solo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web

Al pubblico verranno comunicate le prime 5 posizioni 2° serata si esibiranno i primi 15 artisti in classifica

voteranno solo Giuria della Radio e il pubblico tramite televoto, entrambi con un peso del 50%

Al pubblico verranno comunicate le prime 5 posizioni 3° serata si esibiranno i primi 15 artisti in classifica

voteranno solo Giuria della Radio e il pubblico tramite televoto, entrambi con un peso del 50%

Al pubblico verranno comunicate le prime 5 posizioni 4° serata si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara

il televoto peserà per il 34% delle preferenze

Al pubblico verranno comunicate le prime 5 posizioni 5° serata nella prima fase si esibiranno tutti e 30 gli artisti in gara e si esprimeranno le preferenze solo con il televoto

e si esprimeranno le preferenze solo con il nella seconda fase si esibiranno i primi 5 artisti classificati da cui emergerà il vincitore e il televoto peserà per il 34% delle preferenze

Quest’anno il Festival di Sanremo è iniziato il 6 febbraio e si svolgerà in 5 serate, durante le quali i 30 artisti in gara, di cui fanno parte anche 3 vincitori di Sanremo Giovani 2023, interpreteranno sul palco dell’Ariston le rispettive 30 canzoni inedite. Nella prima serata si sono esibiti tutti i concorrenti ma al voto ha preso parte solo la Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Al pubblico sono state comunicate solo le prime 5 posizioni.

Nella seconda serata, invece, saliranno sul palco i primi 15 artisti in classifica e le posizioni, come spiegato nel regolamento del festival, si comporranno in base al 50% dal voto della Giuria della Radio e al 50% dal televoto. Al pubblico verranno comunicate le prime 5 posizioni della classifica parziale. La terza serata dell’8/2/24 si svolgerà nello stesso modo ma la media tra le percentuali di voto ottenute complessivamente dagli artisti nelle tre serate determinerà la classifica generale.

La quarta serata del 9/2/24 come nella precedente edizione sarà dedicata alle cover con la partecipazione di ospiti italiani e stranieri. Sul palco ci saranno tutti i 30 artisti in gara. Il voto dipenderà per il 33% dalla Giuria della Radio, per il 33% dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web e dal televoto per il 34%. In base alle preferenze verrà stilata una classifica della serata e al pubblico verranno comunicate le prime 5 posizioni ed eventualmente anche l’artista vincitore per la categoria cover. Inoltre, la media tra le percentuali complessive di voto nella quarta serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale dei 30 artisti in gara.

La quinta e ultima serata del 10/2/24 si svolgerà invece in due fasi. Nella prima si esibiranno nuovamente tutti i 30 artisti con i rispettivi brani. Le preferenze saranno espresse solo dal pubblico tramite il televoto in una sessione unica. Verrà quindi stilata una nuova classifica generale in base alla media delle percentuali di voto ottenute in questa fase e quelle delle serate precedenti.

Gli artisti che hanno raggiunto le prime 5 posizioni nella classifica generale accederanno alla seconda fase, da cui emergeranno il vincitore del festival e il secondo, terzo, quarto e quinto classificato. In questa fase tutte le votazioni precedenti verranno azzerate e si svolgerà una nuova votazione in cui peserà per il 33% la Giuria della Radio, per il 33% la Giuria della Sala Stampa, TV e Web e per il 34% il televoto.

