Vodafone ha annunciato una nuova rimodulazione per i clienti di rete fissa: il canone dell'abbonamento in corso, per i clienti selezionati, registrerà un aumento fino a 2,99 euro al mese . Vediamo tutti i dettagli in merito all'annuncio dell'operatore.

Brutte notizie per i clienti Vodafone di rete fissa: l’operatore ha annunciato, infatti, una nuova rimodulazione, necessaria per “rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico”. Per effetto di questa rimodulazione, gli abbonamenti dei clienti selezionati registreranno un rincaro, per un importo che potrà arrivare fino a 2,99 euro al mese.

Naturalmente, è sempre possibile esercitare il diritto di recesso, passando ad altro operatore ed evitando così l’aumento del canone, con la possibilità anche di risparmiare scegliendo una delle migliori offerte Internet casa disponibili in questo momento. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile raggiungere il comparatore di SOStariffe.it qui di sotto.

Scopri le migliori offerte Internet casa »

Aumenta il canone per il fisso di Vodafone: i rincari di febbraio 2024

Vodafone ha annunciato l’avvio di una nuova campagna di rimodulazione. Per i clienti colpiti dagli aumenti, quindi, è previsto un aumento del canone, per un importo aggiuntivo di 1,99 euro oppure di 2,99 euro al mese. I rincari entreranno in vigore a partire dalle fatture emesse dal 6 febbraio 2024.

I clienti interessanti riceveranno una comunicazione personalizzata in fattura con tutte le informazioni relative al nuovo importo dell’abbonamento e alle tempistiche con cui la rimodulazione entrerà in vigore. C’è sempre la possibilità di esercitare il diritto di recesso gratuito entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura contenente la comunicazione suddetta.

Il recesso può avvenire, senza costi, sia con disattivazione della linea che con passaggio ad un altro operatore. Per esercitare il diritto di recesso è possibile:

collegarsi a voda.it/disdettalineafissa

recarsi in un negozio Vodafone

inviare una raccomandata a A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) oppure una PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it, specificando la causale sopraindicata

chiamando il 190

Eventuali rate residue (dell’attivazione e/o di dispositivi associati all’abbonamento) continueranno a essere addebitate regolarmente, senza costi extra. L’utente potrà decidere, inoltre, di pagare le rate residue in un’unica soluzione.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte Internet casa di febbraio 2024

Una rapida occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa consente di individuare facilmente quelle che sono le migliori opzioni disponibili sul mercato in questo momento per attivare una connessione per la rete fissa a prezzo ridotto. Di seguito andremo a proporre una Top 3 delle tariffe più interessanti di febbraio 2024:

Fibra Iliad

I clienti Iliad possono accedere alla fibra ottica con un costo di 24,99 euro al mese (per sempre) e un costo iniziale di 39,99 euro una tantum. C’è anche la linea telefonica fissa, con chiamate illimitate verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali. La connessione è illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit.

Nel prezzo è incluso il modem Wi-Fi. Da notare che per i già clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese è possibile beneficiare dello sconto di 5 euro sulla fibra, attivando l’abbonamento a 19,99 euro al mese (lo sconto è riservato anche a chi passa a Iliad mobile dopo aver attivato la fibra ottica).

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Sky WiFi

Da valutare anche l’offerta di Sky WiFi che mette a disposizione un abbonamento con connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit oppure tramite rete in fibra mista FTTHC fino a 200 Mega. C’è anche la linea telefonica fissa oltre al modem Wi-Fi. Il costo è di 24,90 euro al mese per 12 mesi. In alternativa, c’è l’offerta combinata Sky TV + Sky Cinema + Sky WiFi che costa 35,90 euro al mese per 18 mesi.

Attiva l’offerta di Sky WiFi»

Super Fibra di WINDTRE

C’è un’altra offerta molto interessante da considerare: Super Fibra di WINDTRE è disponibile a 24,99 euro al mese che diventano 22,99 euro al mese per i già clienti WINDTRE di rete mobile (che potranno beneficiare anche di Giga illimitati per la propria SIM). L’attivazione è di 39,99 euro una tantum. L’abbonamento include la linea telefonica oltre a una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure 1 Gigabit. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

Attiva Super Fibra di WINDTRE »