Limite ISEE bonus bollette : nel 2024 tornano in vigore le soglie ordinarie per l’accesso ai bonus luce e gas. Ecco chi ha diritto agli sconti statali, a quanto ammonta il risparmio e come tagliare le spese di energia e metano con le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero a febbraio 2024 .

Limite ISEE bonus bollette, si torna alle soglie ordinarie: 9.530 euro annui, cifra che sale a 20mila euro annui per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico). Dal 1° gennaio 2024, con lo stop al sistema di rafforzamento del bonus bollette stabilito dalla manovra di bilancio, si abbassa il limite ISEE per beneficiare dei bonus luce e gas, gli sconti in fattura che aiutano le famiglie più vulnerabili a fronteggiare le spese di energia elettrica e metano.

Prima di passare ai raggi X il (nuovo) limite ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per l’accesso ai bonus sociali luce e gas, ricordiamo che le agevolazioni statali non bastano ad alleggerire le bollette. Per conquistare margini di risparmio in fattura è fondamentale ridurre quanto più possibile il costo unitario dell’energia (costo kWh) e del gas (costo metano al metro cubo): questo valore, moltiplicato per il consumo registrato da una famiglia, determina infatti la porzione più rilevante della bolletta.

Limite ISEE bonus bollette: chi ha diritto agli sconti a Febbraio 2024

BONUS BOLLETTE: LIMITE ISEE 2023 BONUS BOLLETTE: LIMITE ISEE 2024 ISEE non superiore a 15.000 €/annui

ISEE non superiore a 30.000 €/annui (per famiglie con almeno 4 figli a carico) ISEE non superiore a 9.530 €/annui

ISEE non superiore a 20.000 €/annui (per famiglie con almeno 4 figli a carico) introdotto nel terzo trimestre 2023 (1° ottobre – 31 dicembre) un contributo straordinario, crescente in base al numero di componenti del nucleo familiare, applicato in automatico ai percettori del bonus elettrico la manovra 2024 ha confermato il contributo straordinario ai già percettori del bonus elettrico fino al 31 marzo 2024

La manovra di bilancio 2024 non ha rinnovato il sistema di potenziamento del bonus bollette, una delle misure straordinarie contro il caro-energia introdotta dal governo Draghi e poi confermata dall’esecutivo della premier Giorgia Meloni.

Grazie al potenziamento del bonus bollette, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2023, è stata allargata la platea dei beneficiari degli sconti: hanno, infatti, potuto ottenere gli sconti le famiglie con ISEE fino a 15mila euro (30mila euro con almeno 4 figli a carico).

Tuttavia, dal 1° gennaio 2024 è tornato in vigore il limite ISEE ordinario per l’accesso ai bonus luce e gas. In particolare, a febbraio 2024, possono fare affidamento sugli sconti in bolletta:

i nuclei familiari con indicatore ISEE 2024 non superiore a 9.530 euro ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE 2024 non superiore a 20.000 euro ;

(con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE 2024 ; i percettori di reddito o pensione di cittadinanza;

nuclei familiari in cui è presente un componente che si trovi in condizioni di disagio fisico e necessiti di apparecchi elettromedicali salvavita (bonus elettrico per disagio fisico).

Tuttavia, secondo quanto precisa ARERA (l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), le famiglie con un ISEE 2023 compreso tra i 9.530 euro e i 15mila euro annui (cioè la fascia potenziata nella manovra dell’anno scorso) potranno continuare a ricevere il bonus sociale luce e gas per tutta la durata prevista dell’agevolazione.

Va, inoltre, segnalato che la manovra di bilancio 2024 ha confermato, per i primi tre mesi di quest’anno, l’erogazione di un contributo straordinario (crescente con il numero dei componenti familiari) che è applicato in automatico a coloro che già percepiscono il bonus elettrico. Si tratta di un beneficio introdotto nel terzo trimestre 2023 e in vigore fino al 31 marzo 2024.

Limite ISEE bonus Bollette: quanto vale lo sconto a Febbraio 2024

A quanto ammonta il risparmio in bolletta per i beneficiari dei bonus luce e gas? Ecco la risposta qui di seguito. Il bonus luce per disagio economico, che è erogato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, prevede i seguenti importi per il 2024:

famiglia con 1-2 componenti : 113,46 euro per un anno;

: per un anno; famiglia con 3-4 componenti : 146,40 euro per un anno;

: per un anno; famiglia con più di 4 componenti: 161,04 euro per un anno.

Come accennato poco sopra, per il primo trimestre del 2024 è previsto un contributo straordinario (aggiuntivo al bonus ordinario), il cui importo aumenta all’aumentare dei componenti del nucleo familiare. In sintesi, ecco la fotografia degli importi:

famiglia con 1-2 componenti : 76,44 euro ;

: ; famiglia con 3-4 componenti : 102,83 euro ;

: ; famiglia con più di 4 componenti: 113,75 euro.

Il bonus gas per disagio economico prevede uno sconto, nel 2024, che va da un minimo di 36,60 euro e un massimo di 143,53 euro. Ricordiamo che questo bonus è erogato sulla base di:

numero di componenti del nucleo familiare;

del nucleo familiare; tipo di utilizzo del gas naturale in casa (solo acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo riscaldamento o entrambi);

in casa (solo acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, solo riscaldamento o entrambi); zona climatica dove è ubicata la fornitura.

Limite ISEE bonus Bollette: come ottenerli a Febbraio 2024

I bonus sociali luce e gas per disagio economico non devono essere richiesti: essi sono attivati automaticamente a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di un ISEE valido ed entro la soglia stabilita di accesso al bonus.

Non è, invece, “ancorato” al reddito ISEE il bonus elettrico per disagio fisico. In questo caso, sono previsti altri requisiti di accesso. Per beneficiare delle riduzioni in bolletta per disagio fisico, è necessario presentare un’apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione richiesta dovrà figurare, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

