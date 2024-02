Conto deposito rendimento 5% alla corsa finale. Tanto che le banche giocano d’anticipo: abbassano i rendimenti sui vincoli a 36, 48 e 60 mesi, ma li mantengono alti per i depositi a 6, 12 e 24 mesi . La mossa in vista di un taglio dei tassi di interesse sul costo del denaro da parte della BCE . Di seguito, la nuova tendenza del mercato e come trovare le soluzioni più remunerative di febbraio 2024 su SOStariffe.it .

Sei, nove, dodici mesi di vincolo sono vantaggiosi. Al massimo 24 mesi. Il conto deposito rendimento 5% passa da offerte con questa durata. Da 36 mesi in avanti (ovvero 48 e 60 mesi), la remunerazione scende, ma con la liquidità “bloccata” per anni. La stagione d’oro dei conti deposito (gli ultimi due anni) sembra ormai agli sgoccioli. Con la BCE che, in estate, dovrebbe tagliare i tassi di interesse sul costo del denaro, le banche di casa nostra giocano già d’anticipo e hanno cominciato a ridurre i rendimenti sugli investimenti a lungo termine e mantenere più elevati quelli a breve termine, aspettando le mosse dell’Istituto centrale di Francoforte.

Conto deposito rendimento 5%: un tasso con i mesi contati

Il rendimento annuo lordo del 5% per investimenti di lunga durata è già tramontato da qualche settimana. Con l’aspettativa che la BCE (Banca centrale europea) tagli i tassi di interesse nel secondo semestre 2024, gli istituti di credito si sono attivati per tempo e hanno abbassato le remunerazioni sui conti deposito con vincoli di lunga durata (36, 48, e 60 mesi). Oggi si oscilla tra il 4% e un massimo del 4,75% lordo annuo per un vincolo di 60 mesi. Si è ormai lontani da rendimenti che nell’estate 2023 arrivavano anche a picchi del 6% lordo per 5 anni di vincolo.

Attualmente il conto deposito rendimento 5% è un’offerta ancora vantaggiosa, ma per investimenti di breve durata: da un minimo di 6 a un massimo di 24 mesi. Ultimamente sono diventati redditizi anche i conti deposito senza vincoli, ma sempre impegnando la liquidità di breve respiro: sul mercato si trovano offerte che erogano dal 3% al 4% lordo.

Senza trascurare il fatto che le banche, in particolare quelle 100% digitali, sui conti correnti online hanno iniziato, dopo anni, a remunerare le giacenze sul saldo, con tassi dal 3% a punte del 4%.

Conto deposito: le offerte più vantaggiose di febbraio 2024

tasso lordo annuo 3,7% tasso netto annuo

tasso netto annuo 700,96 € guadagno netto vincolando 10.000 € per 24 mesi 2 Conto deposito di Banca CF+ 4,5% tasso lordo annuo

tasso lordo annuo 3,33% tasso netto

tasso netto 313,86 € guadagno netto vincolando per 12 mesi 10.000 € 3 X Risparmio di Banca AideXa 4,5% tasso lordo annuo

tasso lordo annuo 3,33% tasso netto

tasso netto 156,07 € guadagno netto vincolando per 6 mesi 10.000 €

Un conto deposito può essere vincolato, con tassi più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere la rendita e di pagare eventuali penali. Oppure un conto deposito può essere non vincolato (o a deposito libero), con un tasso meno remunerativo poiché è possibile rientrare in possesso in qualsiasi momento delle giacenze depositate, beneficiando degli interessi maturati e senza pagare penali.

Inoltre il conto deposito è un investimento sicuro in quanto il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro.

Ecco le banche che propongono conti deposito con rendimenti al top per investimenti di breve e lunga durata.

Rendimax Vincolo Posticipato di Banca Ifis

Banca Ifis propone Rendimax Vincolo Posticipato. Questo conto deposito offre un rendimento annuo lordo con un tasso del 5% (3,7% netto) per vincoli di 24 mesi. Con una somma di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 700,96 euro. Con un importo minimo vincolabile di 1.000 euro, il conto deposito Rendimax Vincolo Posticipato propone anche vincoli a:

6 mesi (3,75%);

9 mesi (3,85%);

12 mesi (4%);

18 mesi (4,25%);

36, 48 e 60 mesi (4,5%).

Con Rendimax Vincolato è possibile anche avere la liquidazione anticipata (ovvero alla data di costituzione del vincolo). Ma si tratta di una soluzione che offre tassi inferiori rispetto alla liquidazione posticipata, ossia al termine del vincolo.

Va inoltre ricordato che Rendimax Conto Deposito permette anche la costituzione di depositi a risparmio libero (“Libero”), con tasso annuo lordo dello 0,25% e disponibilità immediata della somma; e depositi con preavviso (“Like”), con un interesse dell’1,25% lordo annuo, con tempo di preavviso di 33 giorni per la disponibilità della somma.

Conto deposito di Banca CF+

Con liquidazione degli interessi a 12 mesi, Banca CF+ offre Conto deposito non svincolabile, che assicura un tasso del 4,5% lordo annuo (3,33% netto) per un vincolo di 12 mesi. Per esempio, con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 313,86 euro. Altre caratteristiche dell’offerta sono:

attivazione e gestione 100% digitale;

nessun costo di apertura, gestione ed estinzione;

remunerazione della giacenza libera, con un tasso dello 0,20%.

Banca CF+ permette ai risparmiatori anche di sottoscrivere vincoli a:

18 mesi e 24 mesi (tasso lordo del 4,25%);

36 mesi (4,1%);

48 mesi o 60 mesi (4%).

La banca, infine, mette a disposizione anche una meno redditizia linea non svincolabile che per un deposito di 12 mesi offre un tasso del 3,25% lordo e per depositi da 18 a 60 mesi propone un interesse del 3,50% lordo annuo.

X Risparmio di Banca AideXa

Banca AideXa incentiva gli investimenti a breve termine con X Risparmio, il conto deposito online vincolato a zero spese. Infatti, per un vincolo di 6 mesi, eroga un tasso lordo annuo del 4,5% (3,33% netto), con liquidazione degli interessi a 6 mesi e quota minima di giacenza di 1.000 euro. Per esempio, investendo 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 156,07 euro.

Con liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo, Banca AideXa presenta anche vincoli di:

3 mesi, 18 mesi e 24 mesi tutti remunerati al 4%;

36 mesi con un rendimento del 4,5%.

Inoltre, l’istituto bancario fa sapere che, qualora si opti per recuperare la somma versata non oltre i 32 giorni dalla scadenza del vincolo, il denaro sarà restituito al risparmiatore insieme al tasso di rendimento maturato calcolato in base al periodo di vincolo.

Infine, sempre Banca AideXa consiglia X Risparmio libero, che garantisce il 4% lordo senza vincoli, con liquidazione trimestrale degli interessi.

