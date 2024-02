Tra le rinnovabili in Italia svetta l’eolico , con una produzione record di energia nel 2023: 23,4 TWh . Da questa fonte green è stato coperto il 7,6% della domanda elettrica del nostro Paese. Tutto quello che c’è da sapere sul boom dell’eolico e un focus su come trovare il miglior preventivo fotovoltaico a febbraio 2024 per accelerare la transizione energetica.

Rinnovabili in Italia: 2023 record per l’eolico

Vola l’energia del vento nel nostro Paese. Tra le rinnovabili in Italia che hanno registrato un andamento da primato nel 2023 c’è proprio l’eolico, come rileva il report annuale di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale.

Nei dodici mesi appena trascorsi, si è raggiunto da nord a sud del Paese un record storico nella produzione da fonte eolica (23,4 TWh): un successo che ricalca quello centrato in Europa, con +17 GW di nuovi parchi eolici nel 2023, di cui 14 GW onshore e 3 GW offshore (dati WindEurope). E in Italia, l’eolico è in buona compagnia: anche la produzione fotovoltaica (30,6TWh) è da podio.

Prima di passare sotto la lente le cifre di Terna che testimoniano la galoppata di eolico e fotovoltaico nel 2023, ricordiamo che le famiglie intenzionate a schiacciare l’acceleratore della transizione energetica possono installare un impianto fotovoltaico chiavi in mano sul tetto di casa a febbraio 2024. Una mossa che permette di centrare tre obiettivi: favorire l’autoproduzione di energia pulita, aumentare l’indipendenza energetica e, al contempo, risparmiare in bolletta.

Rinnovabili in Italia: boom dell’eolico nel 2023

BOOM EOLICO NEL 2023: COSA SAPERE 1 I parchi eolici hanno generato un record di 23,4 TWh di energia in Italia negli scorsi dodici mesi 2 L’eolico ha coperto il 7,6% della domanda elettrica in Italia 3 Lieve calo per la potenza installata: 488 MW (-7% rispetto al 2022) 4 La Puglia è la regione con la maggior potenza eolica installata

Il report di Terna sull’andamento dei consumi elettrici nel 2023 in Italia accende i riflettori su un doppio record storico: quello legato alla produzione di elettricità da fonte eolica (23,4 terawattora – TWh) e da fonte fotovoltaica (30,6 TWh). Nel dettaglio, nei 12 mesi del 2023 l’eolico ha coperto il 7,6% della domanda elettrica della nostra Penisola.

In generale, secondo quanto certifica Terna, il 2023 è stato un anno d’oro per le rinnovabili in Italia, tanto che le fonti “green” hanno coperto complessivamente il 36,8% della domanda (306,1 miliardi di kWh), facendo segnare un balzo all’insù rispetto al 31% del 2022. Questo rialzo, si legge in una nota di Terna, è stato raggiunto “grazie al contributo tendenziale positivo di tutte le fonti e, in particolare, della produzione idroelettrica, tornata in linea con i valori storici”.

Per quanto la produzione di energia eolica galoppi nel 2023, la potenza installata annuale, secondo dati Terna-Gaudì, si è attestata a 488 MW, in lieve diminuzione (-7%) rispetto al 2022. In totale, la potenza installata dei parchi eolici in Italia a fine 2023 era pari a 12.335,8 MW, un target però ancora lontano dagli obiettivi contenuti nel Piano Energia e Clima (PNIEC).

Tornando alla fotografia di Terna, considerando tutte le fonti rinnovabili, nel 2023, ci sono state nuove attivazioni per circa 5,8 GW, valore superiore di circa 2,7 GW rispetto al 2022. “Il dato – si legge nella nota di Terna – sottolinea l’accelerazione nello sviluppo delle rinnovabili: infatti si è passati dalle nuove attivazioni pari a 1 GW nel 2021, ai circa 3 GW del 2022”.

Focus territoriale per l’eolico: la Puglia (con 3.107 MW) marcia in testa alla classifica delle regioni con la maggior potenza installata al 31 dicembre 2023, seguita da Sicilia (2.271 MW) e Campania (1.959 MW).

