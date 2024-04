Fastweb luce e gas è la novità del mercato energetico italiano. A un mese dal debutto ufficiale di Fastweb Energia nel Mercato Libero, l’operatore punta a raggiungere 100mila clienti nei prossimi tre anni con “un’offerta innovativa, semplice e sostenibile”, come recita lo slogan sul sito di Fastweb.

In particolare, la “rivoluzione” delle tariffe luce Fastweb è l’offerta a canone mensile fisso a seconda delle fasce di consumo e tutto compreso. Si tratta di soluzioni energia elettrica disponibili in tre profili (Fastweb Energia Light, Full e Maxi), sulla base dei consumi annui del cliente. Grazie a questo meccanismo, Fastweb Energia si propone di semplificare la vita delle famiglie dando loro la certezza della spesa per i propri consumi energetici.

Accanto agli innovativi piani a canone fisso con costo mensile bloccato (ora in promozione per 5 anni), il nuovo operatore propone anche tariffe energia elettrica “tradizionali” e “a consumo”, nella duplice opzione con prezzo dell’elettricità fisso per 12 mesi o con un prezzo indicizzato sulla base del PUN (Prezzo Unico Nazionale), l’indice di riferimento per la compravendita di energia elettrica sul mercato all’ingrosso in Italia.

Prima di entrare nei dettagli delle offerte Fastweb luce e gas, ricordiamo che il comparatore di SOStariffe.it è un alleato del risparmio in quanto ti consente di confrontare gratuitamente le offerte luce e gas proposte sia da Fastweb Energia sia dagli altri gestori energetici partner a maggio 2024 e trovare quella più in linea con il tuo fabbisogno energetico ed esigenze di spesa.

Fastweb luce e gas: i piani tutto compreso attivabili a maggio 2024

NOME PIANI TUTTO COMPRESO SPESA MENSILE (IVA INCLUSA) FASCIA DI CONSUMO Fastweb Energia Light 45 €/mese (con sconto di 5 €/mese se sei già cliente Fastweb Mobile o Fastweb Casa) 1.500 kWh in 12 mesi Fastweb Energia Full 65 €/mese (con sconto di 5 €/mese se sei già cliente Fastweb Mobile o Fastweb Casa) 2.500 kWh in 12 mesi Fastweb Energia Maxi 95 €/mese (con sconto di 5 €/mese se sei già cliente Fastweb Mobile o Fastweb Casa) 4.000 kWh in 12 mesi

Come detto, la vera “rivoluzione” di Fastweb Energia è l’offerta a canone fisso per fasce di consumo con un prezzo mensile che il consumatore può scegliere e conoscere prima di sottoscrivere l’offerta, un prezzo comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, IVA), sempre uguale, che dà alle famiglie la certezza della spesa.

Ecco i pacchetti tutto compreso disponibili a maggio 2024 per i nuovi clienti Fastweb Energia:

Fastweb Energia Light a 45 euro al mese per 1.500 kWh consumati all’anno;

a 45 euro al mese per 1.500 kWh consumati all’anno; Fastweb Energia Full a 65 euro al mese per 2.500 kWh contabilizzati in un anno;

a 65 euro al mese per 2.500 kWh contabilizzati in un anno; Fastweb Energia Maxi a 95 euro al mese per 4.000 kWh registrati all’anno.

Le tariffe sono scontate di 5 euro al mese per i già clienti Fastweb Internet casa o Fastweb Mobile,

La nuova compagnia energetica dell’operatore di telecomunicazioni fa sapere che “per coloro che sottoscriveranno l’offerta nelle prossime settimane, il prezzo del canone mensile di Fastweb Energia sarà bloccato per 5 anni“.

Fastweb luce e gas: le offerte a consumo attivabili a maggio 2024

NOME OFFERTA TIPOLOGIA DI TARIFFA COSTO LUCE SPESA MENSILE Fastweb Energia Flex Tariffa a prezzo indicizzato 0,1288 €/kWh 69,11 €/mese Fastweb Energia Fissa Tariffa a prezzo bloccato per 12 mesi 0,1600 €/kWh 73,88 €/mese

Analizziamo qui di seguito le tariffe energia elettrica più tradizionali proposte da Fastweb Energia e attivabili a maggio 2024. Ricordiamo che le stime di spesa elencate in tabella si riferiscono al consumo di una “famiglia tipo” che contabilizzi 2.700 kWh di energia elettrica all’anno con potenza impegnata di 3 kW. Se non conosci la tua “fame” di energia, cliccando sul widget qui sotto puoi stimarla facilmente impostando i filtri integrati nel comparatore stesso:

Fastweb Energia Flex

Come accennato poco sopra, questa offerta propone l’accesso al prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso, variabile in base al valore dell’indice PUN. Grazie a questa soluzione, le tue bollette sono sempre in linea con l’andamento del mercato: se, infatti, l’indice PUN scende, l’energia elettrica costa meno e le bollette sono più leggere. Tuttavia, può avvenire anche il contrario: se il PUN sale, il costo kWh dell’elettricità aumenta, spingendo all’insù anche gli importi in fattura.

Ecco le caratteristiche di Fastweb Energia Flex:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,040 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 13 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (per i clienti Fastweb Internet casa o Fastweb Mobile, questo canone scende a 8 euro al mese );

); tariffazione monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; bolletta digitale e possibilità di gestire da remoto la tua fornitura;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

La “famiglia tipo” che voglia attivare questa soluzione, dovrebbe mettere in conto una spesa mensile in bolletta pari a 69,11 euro. Per conoscere ulteriori dettagli sull’offerta Fastweb Energia Flex, ecco il link da cliccare:

Fastweb Energia fissa

Fastweb Energia fissa è l’offerta a prezzo bloccato di Fastweb Energia. In questo caso, il prezzo dell’energia elettrica è fisso per 12 mesi, così da assicurarti una protezione contro eventuali impennate dei prezzi dei beni energetici all’ingrosso.

Ecco la “carta d’identità” di questa offerta:

prezzo dell’energia bloccato per 12 mesi: 0,1600 €/kWh ;

; 13 euro al mese di contributo fisso per costi di commercializzazione (per i clienti Fastweb Internet casa o Fastweb Mobile, questo canone scende a 8 euro al mese );

di contributo fisso per costi di commercializzazione (per i clienti Fastweb Internet casa o Fastweb Mobile, questo canone scende a ); tariffazione monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’orario di utilizzo; zero costi di attivazione o depositi cauzionali. Puoi disdire quando vuoi senza penali;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili;

Sottoscrivendo questa soluzione di Fastweb Energia, la “famiglia tipo” spenderebbe 73,88 euro al mese in bolletta. Per saperne di più su questa offerta o per procedere con la sua attivazione, ecco il link di riferimento:

