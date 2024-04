Debutta Fastweb Energia . Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, Fastweb fa il suo ingresso sul mercato dell'energia in Italia con il lancio delle prime offerte per l'energia elettrica, caratterizzate da un meccanismo che prevede un canone fisso in base alla fascia di consumo. Vediamo i dettagli.

Fastweb entra nel mercato energetico italiano con il lancio delle prime offerte di Fastweb Energia. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per il mercato: Fastweb, infatti, proporrà offerte luce con un canone mensile fisso che dipenderà dalla fascia di consumo annuale in cui andrà a posizionarsi il cliente.

Il canone comprenderà tutti gli altri costi della bolletta e, quindi, anche quelli non direttamente collegati al consumo di energia elettrica. I clienti domestici potranno scegliere Fastweb andando ad attivare un abbonamento con un costo a partire da 45 euro al mese. Al momento, si tratta di un’offerta unica sul mercato.

Si tratta di un nuovo passo importante per Fastweb, anche in vista dell’acquisizione di Vodafone da parte di Swisscom, la cui conclusione è attesa per il primo quadrimestre del 2025, che porterà all’integrazione tra Vodafone e Fastweb con la nascita di un nuovo operatore in grado di ricoprire un ruolo di primo piano sia nel settore delle telecomunicazioni e dell’energia.

Fastweb Energia annuncia le prime offerte

La caratteristica principale delle nuove offerte luce di Fastweb Energia è la presenza del canone mensile fisso a seconda elle fasce di consumo. Si tratta di un meccanismo che punta a semplificare la vita degli utenti finali, rendendo più chiare le spese, in rapporto ai consumi effettivamente registrati.

Il prezzo mensile applicato da Fastweb è comprensivo di tutte le voci (spesa materia prima, spesa per trasporto e gestione contatore, spesa per oneri di sistema, accise, IVA) ed è bloccato per 12 mesi dall’attivazione dell’offerta scelta, garantendo una protezione anche dai rincari.

A disposizione dei suoi clienti, Fastweb Energia proporrà 3 diverse offerte, riportate di seguito in tabella. Le offerte saranno a breve disponibili anche sul comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, permettendo a tutti gli utenti di poter verificarne la convenienza in rapporto alle altre proposte dei fornitori partner le cui promozioni sono già disponibili sul sistema di comparazione.

OFFERTA CONSUMO ANNUO CANONE MENSILE (IVA INCLUSA) Fastweb Energia Light fino a 1.500 kWh all’anno 45 euro al mese Fastweb Energia Full fino a 2.500 kWh all’anno 65 euro al mese Fastweb Energia Maxi fino a 4.000 kWh all’anno 95 euro al mese

Ricordiamo che è possibile verificare il proprio consumo annuo di energia elettrica consultando l’ultima bolletta inviata dall’attuale fornitore.

Fastweb metterà a disposizione degli strumenti online per monitorare i propri consumi giornalieri, in modo da poter prevedere i consumi annuali anche grazie a uno strumento IA accessibile tramite l’Area Clienti del sito e l’app dell’operatore. L’energia fornita è “green” e viene prodotta utilizzando fonti rinnovabili al 100%.

L’operatore ha chiarito anche che per i clienti che sottoscriveranno l’offerta nelle prossime settimane è previsto un ulteriore vantaggiose: il prezzo del canone mensile di Fastweb Energia, infatti, sarà bloccato per 5 anni. Da notare, inoltre, che tutte le offerte saranno senza vincoli e senza costi nascosti. Non ci saranno penali e non c’è una durata contrattuale minima.

Da notare, inoltre, che Fastweb prevede uno sconto di 5 euro sul canone mensile per i già clienti. Di conseguenza, scegliere Fastweb Energia per chi ha già un abbonamento con l’operatore si tradurrà in un risparmio sulla bolletta di ben 60 euro all’anno.

Si tratta, quindi, di un motivo in più per scegliere Fastweb come operatore per la connessione Internet a casa. Per un quadro completo sulle offerte disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it tramite il link qui di sotto.

Scopri qui le offerte Fastweb Casa »

Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb, ha così commentato il lancio delle nuove offerte Fastweb Energia: “Oggi è un giorno importante per Fastweb che compie un altro passo per diventare un partner sempre più affidabile per i propri clienti. La qualità del servizio e l’innovazione unite alla semplicità e trasparenza che ci distinguono da sempre per la connettività fissa e il servizio mobile, da oggi si estendono anche alla fornitura di energia elettrica per creare ancora più valore e offrire alle famiglie un servizio sempre più completo in grado di rispondere alle loro esigenze”.

