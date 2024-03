Swisscom , azienda che controlla Fastweb , ha annunciato in queste ore la stipula di un accordo vincolante con il Gruppo Vodafone per l' acquisizione del 100% di Vodafone Italia . L'operazione porterà all'integrazione di Vodafone Italia con Fastweb e alla creazione di una nuova società che diventerà un nuovo punto di riferimento per il mercato di telefonia italiano.

Dopo le conferme in merito all’esistenza di una trattativa, nella giornata di oggi, Swisscom ha annunciato la stipula di un accordo vincolante con il Gruppo Vodafone. Al centro di tale accordo c’è l’acquisizione da parte di Swisscom di Vodafone Italia che sarà poi integrata in Fastweb, azienda controllata da Swisscom, per la creazione di una nuova NewCo ovvero una nuova società che andrà a sostituire le due attuali (Fastweb SpA e Vodafone Italia Spa) che andrà a offrire servizi convergenti per il mercato di telefonia mobile oltre che di telefonia fissa in Italia.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Swisscomm acquisisce Vodafone Italia che integrata con Fastweb

3 COSE DA SAPERE SULL’OPERAZIONE Swisscom acquisirà Vodafone Italia per 8 miliardi di euro per poi integrala con la controllata Fastweb 2. Nascerà una nuova società destinata a diventare leader del mercato di telefonia fissa e mobile 3. L’intesa dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2025 e la società potrà utilizzare il brand Vodafone per 5 anni

L’operazione ha valore di circa 8 miliardi di euro ed andrà a creare una nuova società che combinerà tutti i punti di forza di Vodafone Italia e di Fastweb, proponendo soluzioni per la connettività domestica, con fibra ottica e reti FWA 5G, oltre che per la telefonia mobile, sfruttando la rete 5G di Vodafone. Il nuovo operatore che nascerà dall’integrazione tra Vodafone e Fastweb metterà a disposizione della sua clientela “servizi convergenti, migliori performance e customer experience a prezzi competitivi”.

Da notare che l’operazione coinvolge anche alcuni asset complementari, come l’infrastruttura cloud e le soluzioni per la cybersecurity e l’AI di Fastweb oltre alle infrastrutture mobile di Vodafone, che andranno ad arricchire i servizi proposti, in particolare alla clientela business, segmento di mercato destinato a diventare centrale per le operazioni della nuova azienda nel corso dei prossimi anni. Da notare che, nel comunicato ufficiale con cui viene confermata l’acquisizione, sono sottolineati anche quelli che saranno i benefici per il Paese.

Secondo Swisscom, infatti, l’operazione porterà a un incremento del livello della concorrenza per il settore delle telecomunicazioni. Da notare che la società continuerà a mettere a disposizione le sue infrastrutture per operatori terzi (operatori virtuali di telefonia mobile e operatori di telefonia fissa che potranno utilizzare l’infrastruttura di rete proprietaria, come già avviene oggi con Fastweb).

Stando a quanto evidenziato nel comunicato, il closing ovvero la chiusura definitiva dell’operazione è previsto per il 1° trimestre del 2025, dopo l’approvazione da parte di tutte le Autorità competenti. La nuova società potrà utilizzare il marchio Vodafone per un massimo di 5 anni dopo la data in cui ci sarà la chiusura dell’operazione. In futuro, quindi, il brand Vodafone uscirà dal mercato italiano e sarà sostituito dal nuovo marchio che andrà definito dopo il completamento dell’operazione.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Come cambierà il mercato di telefonia

L’acquisizione di Vodafone da parte di Swisscom porterà a una vera e propria rivoluzione per il mercato di telefonia in Italia, sia per quanto riguarda il fisso che per il mobile. La società, come sottolineato nel comunicato ufficiale, intende proporre offerte convergenti e punterà, senza dubbio, a conquistare la leadership in entrambi i segmenti di mercato, sia lato consumer che lato business. Anche se è ancora presto per capire quali saranno le strategie del nuovo operatore che nascerà con l’integrazione tra Fastweb e Vodafone Italia, appare evidente come il mercato sia destinato a cambiare.

La conferma arriva dai numeri:

Vodafone e Fastweb rappresentano il 27,8% del mercato di telefonia fissa in Italia e il 35,9% del mercato per quanto riguarda le linee FTTH (dati AGCOM)

e rappresentano il in Italia e il del mercato per quanto riguarda le linee (dati AGCOM) per la telefonia mobile, Vodafone rappresenta il 27,2% del mercato mobile, considerando anche la controllata ho. Mobile, mentre Fastweb è tra i principali operatori virtuali ed ha recentemente confermato di avere più di 3,5 milioni di SIM attive che, incrociando questo dato con il totale di SIM attive in Italia (fonte AGCOM), dovrebbe tradursi in una quota di mercato superiore al 3%

Il nuovo operatore che nascerà dall’operazione ha la possibilità di diventare il nuovo punto di riferimento del mercato, sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile.

Le parole dei protagonisti

Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb, ha commentato: “Questa operazione segna un punto di svolta per Fastweb e genererà un valore significativo per tutti gli stakeholder. Grazie alla qualità superiore delle infrastrutture mobili e fisse, l’operatore convergente che risulterà dall’operazione sarà in grado di offrire connettività performante e servizi innovativi a tutti i segmenti del mercato. La NewCo contribuirà all’evoluzione di questo settore strategico con investimenti significativi in fibra e 5G, servizi innovativi ICT e sicurezza delle infrastrutture, abilitando così una rapida trasformazione digitale delle famiglie, delle imprese e della Pubblica Amministrazione”.

Christoph Aeschlimann, CEO di Swisscom, ha commentato: «Swisscom opera con successo in Italia fin dall’acquisizione di Fastweb nel 2007. In questo periodo abbiamo generato un solido track record di investimenti e crescita in Italia. La logica industriale di questa fusione è molto solida. Fastweb e Vodafone Italia rappresentano una combinazione ideale per generare un elevato valore aggiunto per tutti gli stakeholder. Di conseguenza, i clienti residenziali e business beneficeranno dell’offerta più completa. Anche Swisscom risulterà rafforzata nel suo complesso, consentendoci di continuare a effettuare investimenti significativi nei mercati svizzero e italiano».

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA