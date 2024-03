Mercato Libero nel mirino delle Telco. Dopo le mosse di Fastweb e l'interesse di Vodafone, anche TIM luce gas potrebbe diventare un nuovo protagonista nel business dell'energia e proporre alle famiglie servizi per la fornitura domestica in partnership con un operatore del comparto. Le novità a marzo 2024 e come trovare le offerte luce e gas della libera concorrenza per risparmiare sulla bolletta su SOStariffe.it.

Il business dell’energia attira sempre più compagnie di telecomunicazioni. Mentre Fastweb scalda i motori in vista del lancio delle sue offerte luce e gas e Vodafone è ancora in una fase esplorativa dopo il sondaggio lanciato tra i suoi clienti, è ora la volta di TIM luce gas.

Il colosso italiano delle Tlc, per voce del suo amministratore delegato, Pietro Labriola, starebbe valutando l’ipotesi di entrare nel Mercato Libero dell’energia, ma non come un fornitore a tutti gli effetti. L’idea, invece, è quella di lavorare in sinergia con un partner affidabile che già operi nel comparto, proprio come fatto da WindTre con Acea Energia.

TIM Luce e Gas: occhi puntati sul Mercato Libero a marzo 2024

TIM LUCE GAS: COSA SAPERE A MARZO 2024 1 TIM starebbe valutando l’ingresso nel Mercato Libero per ampliare i propri servizi al di fuori del segmento connettività 2 Il colosso delle Tlc non intende diventare un fornitore, ma siglare un accordo con un partner già operante nel Mercato Libero 3 Una simile collaborazione commerciale esiste già ed è stata siglata da WindTre e Acea Energia

Durante la presentazione del nuovo piano industriale 2024-2026 del gruppo TIM alla comunità finanziaria, l’amministratore delegato Pietro Labriola ha aperto all’ipotesi di un ingresso nel business luce e gas. Una possibilità che si innesta a pieno titolo nella strategia “beyond connectivity” che il colosso della telefonia intende percorrere per assicurare servizi per famiglie e imprese al di fuori del segmento connettività, ovvero il suo core business.

L’idea, però, non è quella di entrare nel Mercato Libero dell’energia con un proprio marchio, ma di siglare un’alleanza con un partner affidabile che già operi nel segmento della fornitura di luce e gas. A dirlo è stato proprio l’amministratore Labriola, rispondendo alle domande dei giornalisti. “Quello che vorremmo fare è evitare di metterci a fare noi quelle attività: cerchiamo dei partner di prestigio per affiancare il loro brand, i loro servizi ai nostri”, sono le parole usate da Labriola e riportate dalle agenzie di stampa.

Una sorta di “matrimonio” commerciale come quello tra WindTre e Acea Energia, che ha permesso alla Telco di debuttare nel business dell’energia, affiancando alle offerte WindTre mobile e Internet casa anche i servizi per la fornitura domestica.

Fastweb è un altro operatore delle telecomunicazioni che, a breve, lancerà la sua gamma di offerte luce e gas, inizialmente destinate in esclusiva ai clienti Fastweb. Solo in un secondo momento, secondo quanto risulta agli analisti del comparto, si procederà con la commercializzazione “libera” delle tariffe luce e gas di Fastweb Energia. È ancora in fase esplorativa, invece, Vodafone che, a febbraio 2024, ha lanciato sulla sua app My Vodafone un sondaggio facoltativo per conoscere quali siano i fornitori luce e gas a cui i propri clienti facciano affidamento per le utenze di casa.

