Seguendo un trend ben evidente del mercato italiano, anche Fastweb espande il suo raggio d’azione con l’ingresso nel mercato energetico. Si tratta di un percorso simile già effettuato da altri operatori come WINDTRE, che mette a disposizione dei suoi clienti tariffe luce e gas in collaborazione con Acea, e da Poste, che dopo la telefonia mobile e la telefonia fissa ha debuttato anche sul mercato energetico.

Al momento, non c’è ancora una data di lancio per le offerte luce e gas di Fastweb ma l’operatore ha iniziato a informare i suoi utenti con una mail. In questa mail viene confermato il nome, Fastweb Energia, del nuovo fornitore ed è possibile lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica per ottenere ulteriori informazioni in anteprima, in attesa del debutto delle prime offerte.

Ricordiamo, in ogni caso, che per individuare le tariffe più vantaggiose del mercato è sempre possibile affidarsi al comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas che propone una panoramica delle tariffe messe a disposizione dai principali fornitori del mercato energetico, consentendo anche di calcolare una stima della spesa annuale legata all’attivazione di ogni tariffa. Per saperne di più potete premere sul box qui di sotto.

Scopri le offerte luce e gas su SOStariffe.it»

Fastweb Energia: nuovo fornitore di luce e gas per il Mercato Libero

3 COSE DA SAPERE SU FASTWEB ENERGIA 1. Fastweb ha già ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per avviare la commercializzazione di tariffe luce e gas 2. Per ora, non c’è ancora una data di lancio delle offerte 3. Fastweb proporrà tariffe luce e tariffe gas: inizialmente potrebbero essere disponibili in esclusiva per i già clienti

Già dello scorso mese di giugno, Fastweb ha ottenuto l’iscrizione nell’Elenco Venditori Energia elettrica del Ministero dell’Ambiente. Si tratta di un passaggio preliminare necessario per poter debuttare sul mercato energetico. L’azienda, inoltre, è iscritta anche nell’elenco degli operatori autorizzati ad operare sul mercato, consultabile sul sito di ARERA, l’Autorità italiana per l’energia, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che il gas naturale.

Tutti i passaggi preliminari, quindi, sono stati completati. La mail con cui Fastweb ha annunciato la nascita di Fastweb Energia è la conferma definitiva. L’operatore sta per fare il suo debutto sul Mercato Libero dove proporrà tariffe luce e gas riservate, probabilmente, ai soli clienti domestici. Da notare che è già online il sito web dedicato (fastwebenergia.it). A disposizione dei clienti ci sarà anche un Numero Verde 800 778383.

Ecco il banner promozionale incluso nella mail informativa inviata da Fastweb ai già clienti per annunciare il debutto di Fastweb Energia. In questa comunicazione, premendo su Voglio saperne di più, è possibile solo lasciare un recapito di contatto per ottenere, in futuro, ulteriori aggiornamenti sul lancio delle offerte luce e gas. Al momento, infatti, l’operatore non ha diffuso alcun dettaglio in merito alle tariffe in arrivo.

Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito alle offerte luce e gas di Fastweb. L’ipotesi più probabile, almeno per la prima fase di lancio, è la disponibilità di offerte per i soli già clienti Fastweb, sia di telefonia fissa che di telefonia mobile. Potrebbero arrivare, però, anche offerte dedicate con più servizi proposti in un unico pacchetto. Successivamente, dovrebbe iniziare la commercializzazione “libera” delle tariffe luce e gas di Fastweb Energia.

Per quanto riguarda le caratteristiche di queste tariffe, invece, è ancora presto per entrare nei dettagli. L’operatore potrebbe optare per tariffe a prezzo indicizzato, con il costo dell’energia che seguirà, quindi, l’andamento del PUN per la luce e del PSV per il gas. In alternativa, potrebbero arrivare offerte a prezzo fisso (per almeno 12 mesi). Possibile anche il lancio di offerte con il meccanismo della rata fissa, seguendo l’esempio di quanto fatto da Poste.

Maggiori dettagli in merito al debutto di Fastweb Energia arriveranno nel corso delle prossime settimane. Il lancio delle prime offerte luce e gas dell’operatore, infatti, dovrebbe avvenire nel corso della primavera. Dopo mesi di preparazione, infatti, Fastweb è ora pronta a espandere il suo raggio d’azione, puntando sul mercato energetico per offrire un servizio sempre più completo ai suoi utenti. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.

