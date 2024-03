Quante sono le auto circolanti in Italia? Sono oltre 40 milioni. E la maggior parte sono vecchie e inquinanti. Sono però in aumento le immatricolazioni. Scopri la ricerca e trova le offerte per un’ assicurazione auto a marzo 2024 su SOStariffe.it .

Le auto circolanti in Italia sono più di 40 milioni. L’età media dei veicoli è di 12,5 anni. Ma quasi la metà delle autovetture supera i 15 anni: o è Euro 4 o è di uno standard di emissioni inferiore (Euro 3, 2, 1, 0). Ecco la “carta d’identità” 2023 del parco auto che transita lungo le strade della Penisola. L’ha redatta l’Unrae (Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri), che ha fotografato il mercato degli autoveicoli a livello nazionale.

Auto circolanti: ecco qual è la fotografia in Italia nel 2023

AUTO CIRCOLANTI IN ITALIA LE CIFRE Automobili immatricolate al 31/12/2023 40.050.000 Età media delle auto 12,5 anni Auto Euro 0, 1, 2 e 3 23,2% (immatricolate prima del 2006) Auto Euro 4 22,4% (immatricolate tra il 2006 e il 2009) Auto Euro 5 16,9% (immatricolate dopo il 1° settembre 2009) Auto Euro 6 37,5% (immatricolate dopo il 2015) Auto alimentate a benzina 42,6% Auto alimentate a gasolio 42,2% Auto elettriche 0,5%

Il rapporto dell’Unrae offre un quadro dettagliato delle auto circolanti sulle strade del nostro Paese. Lungo la Penisola circolano più autovetture. Negli ultimi dieci anni le immatricolazioni sono aumentate del 13,1%, pari a 5,2 milioni in più (5.270.000 per la precisione). Nello specifico:

nel 2023 sono 40.050.000;

nel 2013 erano 35.230.000;

nel 2009 erano 34.300.000.

Ma il parco delle auto circolanti in Italia è obsoleto ed è andato invecchiando:

nel 2023 l’età media è di 12,5 anni;

nel 2013 l’età media era di 9,5 anni;

nel 2009 l’età media era di 7,9 anni.

Una su quattro (il 23,2%) ha addirittura più di 18 anni, essendo stata immatricolata prima del 2006 e, quindi, si tratta di auto con standard di emissioni inquinanti Euro 3, 2, 1 o 0. Una su quattro (il 22,4% per l’esattezza) è Euro 4, quindi immatricolata tra il 2006 e il 2009. Il 16,9% è Euro 5 e solo il 37,5% è Euro 6. “La fotografia del parco circolante delle autovetture al 31 dicembre 2023 per direttiva di emissione evidenzia come ancora un 23,2% di auto circolanti in Italia sia ante Euro 4, ossia con oltre 18 anni di età, confermando l’esigenza di svecchiamento del parco”, spiega l’Unrae nella sua ricerca.

C’è inoltre da osservare che, sempre scorrendo le 95 pagine del report, emerge che 8 automobili su 10 (l’84,8%) sono alimentate a benzina (42,6%) o diesel (42,2%). Mentre le auto elettriche sono una minuscola parte: lo 0,5% pari a 220.000 su oltre 40 milioni di veicoli immatricolati.

