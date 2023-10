Uno dei parametri che incide in modo più significativo sul costo dell'assicurazione auto è l' anno di immatricolazione . Un'auto con qualche anno di troppo sulle spalle, infatti, è, spesso, un'auto poco sicura, con una dotazione di sicurezza inferiore che fa aumentare la spesa per la copertura RC. L'analisi di SOStariffe.it conferma quest'aspetto centrale del mercato assicurativo.

L’anno di immatricolazione influenza il costo dell’assicurazione auto. Si tratta di un aspetto che, fin troppo spesso, non viene considerato quando si valutano tutte le opzioni per poter ridurre, al minimo, il premio della polizza. Le auto immatricolate diversi anni fa sono più costose da mantenere, almeno per quanto riguarda l’assicurazione auto.

A parità di modello, infatti, un’auto più recente (considerando l’anno di immatricolazione) prevede un costo più basso. Il calo (a parità di tutti gli altri fattori) può essere significativo, soprattutto considerando una differenza di 10 anni tra i due veicoli che può comportare una spesa extra di oltre il 20% per il proprietario dell’auto meno recente. Da notare, inoltre, che il fattore età diventa particolarmente rilevate per le auto di fascia più alta. Vediamo i dati raccolti da SOStariffe.it.

Come cambia il costo dell’assicurazione auto con l’età del veicolo

A parità di tutti gli altri fattori (classe di merito, provincia di residenza e dati anagrafici del proprietario del veicolo etc.), il costo dell’assicurazione auto risulta essere particolarmente legato all’età del veicolo. Si tratta di un aspetto da tenere sempre in considerazione e che può rappresentare un motivo in più per scegliere di cambiare auto, passando a una vettura più recente e, soprattutto, più sicura.

Lo studio di SOStariffe.it ha preso in considerazione tre auto di tre segmenti differenti (A, B e C) del mercato delle quattro ruote. Per ogni auto, inoltre, sono stati considerati cinque diversi anni di immatricolazione (2022, 2019, 2017, 2014, 2012). Tramite il comparatore di SOStariffe.it, quindi, sono stati calcolati preventivi per ogni veicolo considerato (considerando modello e anno di immatricolazione).

Segmento A: per le auto meno recenti si spende fino al 7,1% in più

I dati raccolti da SOStariffe.it fotografano al meglio la questione. Per un’auto di segmento A, come la Fiat Panda, infatti, si nota una differenza leggera ma comunque evidente nel corso dell’assicurazione auto considerando vetture immatricolate in anni differenti (2022, 2019, 2017, 2014 e 2012). In particolare, il costo extra da sostenere per una vettura immatricolata nel 2012 rispetto a una immatricolata nel 2022 è del +7.1%.

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE COSTO RC AUTO DIFFERENZA RISPETTO AL 2022 2012 364 € +7,1% 2014 361 € +6,2% 2017 355 € +4,4% 2019 355 € +4,4% 2022 340 € –

Fino al +11% con le auto di segmento B

Salendo di segmento bisogna mettere in conto un incremento della differenza di costo dell’assicurazione auto tra un veicolo immatricolato nel 2022 e uno immatricolato negli anni precedenti (sempre a parità di tutti gli altri fattori). In questo caso, infatti, si arriva a toccare un massimo del +11,3% rispetto alla spesa da sostenere per assicurare un’auto (la Dacia Sandero, nel caso d’esempio) rispetto ai costi per un veicolo immatricolata nel 2022.

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE COSTO RC AUTO DIFFERENZA RISPETTO AL 2022 2012 382 € +10,7% 2014 354 € +2,6% 2017 384 € +11,3% 2019 355 € +2,9% 2022 345 € –

Stangata per auto di segmento C: fino al +20,5% per le auto “vecchie”

L’aumento è ancora più significativo se consideriamo un’auto di segmento C (Nissan Qashqai). In questo caso, infatti, l’età dell’auto rappresenta un fattore ancora più rilevante, soprattutto quando la differenza arriva a 10 anni. Tra un’auto immatricolata nel 2022 e un’auto immatricolata nel 2012, infatti, la differenza di spesa per l’assicurazione auto è significativa. Sempre a parità di tutti gli elementi in gioco, infatti, l’auto del 2012 prevede una spesa superiore del +20,5% per quanto riguarda il premio RC.

ANNO DI IMMATRICOLAZIONE COSTO RC AUTO DIFFERENZA RISPETTO AL 2022 2012 417 € +20,5% 2014 364 € +5,2% 2017 375 € +8,4% 2019 350 € +1,2% 2022 346 € –