TIM Opzione Mobile + fisso: costo attivazione una tantum per i già clienti in aumento a ottobre 2023

I clienti di rete fissa di TIM che vogliono diventare clienti dell’operatore anche per la telefonia mobile possono attivare TIM Opzione Mobile per avere minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e cellulari nazionali, SMS illimitati e 20 GB in 4G a 10 euro al mese che verranno addebitati direttamente in bolletta. Il contributo per l’attivazione a fine settembre è però aumentato per i clienti TIM fisso e mobile.

TIM fisso e mobile: come cambia TIM Opzione Mobile a ottobre 2023

I dettagli TIM Opzione Mobile Minuti, SMS e Gigabyte minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G o illimitati in 5G con TIM Unica Power Attivazione 19,99 € per i già clienti mobile e 10 € per i nuovi clienti Costo mensile 10 €/mese GB in roaming 10 GB Chi può attivarla riservata ai clienti fisso con offerte TIM WiFi Power (Smart, Top e All Inclusive) e Premium, Executive o Super

TIM Opzione Mobile è disponibile solo attraverso la convergenza fisso-mobile per coloro che hanno attiva un’offerta Internet Casa dell’operatore tra TIM WiFi Power Smart, Top e All Inclusive oltre a Premium, Executive e Super. L’offerta invece non è compatibile con TIM WiFi Special Young e TIM WiFi Special Famiglia.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM HUB+ Executive incluso

TIM Navigazione Sicura

L’offerta costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,90 euro al mese per i già clienti mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se si acquista la tariffa entro il 28/10/23, invece di 39,90 euro.

TIM WiFi Power All Inclusive

navigazione illimitata fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem TIM 10 Gb (5 euro al mese per 48 rate)

TIM Navigazione sempre attiva (backup LTE tramite chiavetta USB con SIM mobile)

TIM Navigazione Sicura

TIM WiFi garantito in tutta la casa certificato dai tecnici TIM e ottimizzato con il servizio WiFi Plus

TIM Assistenza Immediata e Dedicata (accesso prioritario al servizio clienti al 187)

TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti (bonus di 5 euro per ogni intervento di assistenza che non vi ha soddisfatto)

L’offerta costa 34,90 euro al mese per 24 mesi con domiciliazione e conto online e bonus rottamazione. La copertura è disponibile in oltre 30 Comuni. L’attivazione è gratuita se si acquista la tariffa entro il 28/10/23, invece di 39,90 euro.

I clienti TIM fisso e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se abbinate almeno 3 SIM entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avete inclusi anche:

sconti su alcuni modelli di smartphone con vincolo di 24 mesi sulla SIM mobile

con vincolo di 24 mesi sulla SIM mobile una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese

3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ , poi si rinnova a 6,99 euro al mese

, poi si rinnova a 6,99 euro al mese 20% di sconto sui gioielli di culto

TIM Voce WiFi per chiamare e ricevere telefonate anche in assegna di segnale mobile se connessi alla rete fissa

TIM Opzione Mobile può essere associata a due linee mobili, di cui una intestata al titolare della rete fissa, e include anche il servizio Giga di scorta per avere 200 MB da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati previsto dall’offerta a 1,90 euro (massimo 1 GB per un costo totale di 9,50 euro). Una volta terminata anche questa soglia di traffico, l’operatore blocca la navigazione su Internet in attesa del rinnovo successivo.

All’interno dell’Unione Europea potete utilizzare tutti i minuti e SMS inclusi e avete a disposizione 10 GB per navigare su Internet in roaming. Superata anche questa soglia verrà applicata una tariffa di 0,213 cent al MB fino al 31/12/23, salvo cambiamenti.

Dal 25 settembre il contributo per l’attivazione è diventato di 19,99 euro per i già clienti mobile mentre resta a 10 euro per chi richiede un nuovo numero o effettua la portabilità gratuita da un altro operatore.

Un’altra offerta molto interessante per il cellulare per i clienti TIM fisso e mobile è la seguente:

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi si rinnova a 9,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta è riservata a chi ha già la rete fissa con TIM.

In attesa dell’attivazione dell’offerta di rete fissa, in alternativa a TIM Opzione Mobile si attiva Subito Mobile, che sempre minuti e SMS illimitati e 20 GB in 4G (illimitati in 5G con TIM Unica Power) ma al costo di 15 euro al mese per 2 mesi, da pagare in contanti presso i negozi di TIM. Se invece per motivi tecnici non andasse a buon fine l’attivazione dell’offerta fisso, non si attiverà nemmeno TIM Opzione Mobile ma al suo posto avrete la seguente tariffa:

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il costo è di 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. La stessa promozione si attiverà anche in caso di cessazione della linea fissa.

