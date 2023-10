Inflazione in Italia al +5,3%. Un tasso che fa perdere potere d’acquisto al denaro sul conto corrente. Per salvare i risparmi, è vantaggioso sottoscrivere un conto deposito , un investimento sicuro e con rendimento garantito anche del 5% per vincoli di 12 mesi . Le migliori offerte di ottobre 2023 su SOStariffe.it.

Inflazione in Italia ancora elevata. L’ISTAT ha rilevato un tasso del 5,3% a settembre 2023, in timida diminuzione rispetto al 5,4% registrato ad agosto 2023 per l’andamento dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita annua “si riduce sensibilmente pur restando su valori marcati” (+8,6%). Al contrario, accelerano i prezzi dei beni energetici come carburanti, luce e gas a mercato libero e i trasporti.

Nell’Eurozona va leggermente meglio: l’inflazione è al 4,3% a settembre 2023. Ancora lontana però dalla soglia del 2%, obiettivo della Banca centrale europea.

L’inflazione alta fa però perdere potere d’acquisto alla liquidità giacente sul conto corrente. È vero che ci sono (poche) banche che hanno ripreso a remunerare anche il saldo sul conto corrente, ma è consigliabile ai risparmiatori puntare su un conto deposito che anche per investimenti sicuri di breve durata (12 mesi) offrono rendimenti del 5% lordo annuo. Se invece non si ha subito bisogno della liquidità sul conto corrente, ci sono banche che pagano un tasso di interesse superiore all’inflazione (5,7% lordo annuo) per vincoli di 36 mesi e oltre.

Inflazione in Italia elevata: conviene puntare sui conti deposito a Ottobre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Cherry Vincolato di Cherry Bank rendimento del 5% lordo annuo per un vincolo di 12 mesi

lordo annuo per un vincolo di 12 mesi guadagno netto su 10.000 € pari a 370€ 2 Time Deposit di Twist rendimento del 4,75% lordo annuo per un vincolo di 12 mesi

lordo annuo per un vincolo di 12 mesi guadagno netto su 10.000 € pari a 357€ 3 Conto deposito non svincolabile di Banca CF+ rendimento del 4,5% lordo annuo per un vincolo di 12 mesi

lordo annuo per un vincolo di 12 mesi guadagno netto su 10.000 € pari a 333€

Prima di procedere con l’analisi delle migliori offerte selezionate da SOStariffe.it a ottobre 2023, va sottolineato che il conto deposito è un investimento sicuro poiché, anche nell’eventuale caso di fallimento della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi assicura un risarcimento fino a un massimo di 100 mila euro.

In secondo luogo, c’è da osservare che è possibile scegliere tra:

un conto deposito vincolato che concede tassi più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere gli interessi maturati e di pagare eventuali penali previste nel contratto;

che concede tassi più alti, dato che la somma non può essere svincolata, a meno di non perdere gli interessi maturati e di pagare eventuali penali previste nel contratto; un conto non vincolato con un tasso più basso in quanto è possibile riavere in qualsiasi momento le giacenze depositate, ottenendo degli interessi maturati e senza pagare penali.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Per un vincolo di 12 mesi, il tasso d’interesse annuo lordo offerto è del 5% (3,7% netto); con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 370 euro. “Cherry Vincolato” di Cherry Bank è un conto deposito remunerativo, con una capitalizzazione a 3 mesi. Non ha costi di attivazione, ma non prevede lo svincolo anticipato. L’investimento minimo è di 3.000 euro, quello massimo di 3 milioni di euro.

Sempre Cherry Bank mette a disposizione il conto deposito “Cherry Recall“, che prevede vincoli di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Questa soluzione offre un tasso lordo annuo al 3,50% indipendente dalla durata del deposito, ma è richiesto un preavviso di 32 giorni per riavere la somma investita.

Cherry Bank offe ai risparmiatori anche “Cherry Box”, un conto deposito con linea libera (la somma depositata è sempre a disposizione del titolare del conto) che si caratterizza per depositi senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi. Indipendente dalla durata del deposito, il tasso di interesse lordo offerto è dello 0,40%.

Time Deposit di Twist

Con un tasso di interesse del 4,75% (3,57% netto) per 12 mesi di vincolo, con una capitalizzazione a un mese e un importo minimo vincolabile di 10.000 euro, l’apertura di Time Deposit, un deposito vincolato a scadenza del conto corrente Twist, avviene tramite Internet e non prevede alcun costo. Con un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto sarebbe di 357 euro.

Senza possibilità di ridurre la durata del vincolo e senza estinzione anticipata parziale, per aprire Time Deposit, è necessario essere intestatario o cointestatario del conto corrente Twist.

Conto deposito di Banca CF+

Il conto deposito non svincolabile di Banca CF+ offre un rendimento del 4,5% (3,33% netto), per un vincolo di 12 mesi, con l’importo minimo di 10.000 euro. Con questa somma, in un anno il guadagno netto sarebbe di 333 euro. C’è poi da aggiungere che questo conto deposito è a zero spese e remunera anche la giacenza libera, con un tasso dello 0,20%. Inoltre, non è subordinato all’apertura di un conto corrente presso la banca stessa.

In linea generale, Banca CF+ permette di vincolare i propri risparmi con scadenze da 12 a 60 mesi e di scegliere tra una linea svincolabile e una non svincolabile. Inoltre, gli interessi sono accreditati con cadenza trimestrale o annuale in base alla tipologia della cedola scelta, senza dover attendere la scadenza naturale del vincolo.

Inflazione in Italia: il conto deposito con il rendimento di più alto di Ottobre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto illimity Premium tasso di interesse del 5,75% lordo annuo per vincoli di 36, 48 o 60 mesi

lordo annuo per vincoli di 36, 48 o 60 mesi guadagno netto con investimento di 10.000 €per un vincolo di 36 mesi pari a 1.276 €

Il conto deposito Premium di illimity Bank sale sul podio delle soluzioni bancarie più redditizie di ottobre 2023 per un investimento a medio-lungo termine. L’offerta prevede infatti un rendimento lordo fino al 5,75% (4,25% netto) per un vincolo di 36, 48 o 60 mesi. Per esempio, con un vincolo di 3 anni e un investimento di 10.000 mila euro, il guadagno netto sarebbe di 1.276 euro. Per beneficiare di questo vantaggioso tasso, è però necessario aprire il conto corrente Premium entro il 30 ottobre 2023. Sempre il conto corrente Premium offre anche una remunerazione della giacenza (senza vincoli), con un tasso del 2,50% annuo lordo fino al 31 dicembre 2024. Dopo tale data, il rendimento sarà dello 0,5%.

Tornando al conto deposito il tasso del 5,75% lordo annuo è applicato sulla linea non svincolabile. Altre caratteristiche dell’offerta sono:

importo minimo vincolabile: 1.000 euro;

vincolabile: 1.000 euro; importo massimo vincolabile: 20.000.000 euro;

vincolabile: 20.000.000 euro; attivazione 100% digitale (tramite pc o smartphone);

imposta di bollo pari allo 0,20% sulle somme depositate a carico del cliente;

la liquidazione degli interessi: alla scadenza del vincolo.

I clienti di conto corrente Premium di illimity Bank che volessero optare per un deposito sempre a 36, 48 o 60 mesi ma non vincolante possono sottoscrivere il conto deposito svincolabile. Anche in questo caso il tasso garantito è vantaggioso, essendo pari al 5% lordo annuo (3,7% netto). Investendo per esempio 10.000 euro, il guadagno netto per un deposito della durata di 36 mesi, sarebbe pari a 1.110 euro.

