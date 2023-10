DAZN Standard è in offerta a 19,99€: come attivare l'offerta di Ottobre 2023

C’è tempo fino al prossimo 22 di ottobre per accedere alla nuova offerta dedicata a DAZN Standard, proposto a prezzo più che dimezzato per i primi tre mesi di abbonamento. La promozione è l’occasione giusta per accedere alla piattaforma di streaming con una spesa ridotta e senza alcun vincolo, per poi eventualmente attivare un piano di lunga durata.

DAZN Standard costa meno: ecco l’offerta di ottobre 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN 1. La promozione garantisce uno sconto a 19,99 euro per 3 mesi per DAZN Standard 2. L’offerta non ha vincoli di permanenza 3, C’è tempo fino al prossimo 22 di ottobre per attivare la promozione

Fino al prossimo 22 di ottobre è, quindi, possibile attivare DAZN Standard con un costo di 19,99 euro al mese anziché 40,99 euro. Lo sconto viene applicato per i primi 3 mesi di sottoscrizione. Da notare che non ci sono vincoli al termine del periodo promozionale. L’abbonamento attivato in sconto è il mensile senza vincoli.

L’utente che sceglie oggi DAZN Standard, infatti, potrà poi decidere, al termine del periodo promozionale, se continuare o meno a usare l’abbonamento con DAZN o se passare a un’altra sottoscrizione (c’è anche l’abbonamento annuale che garantisce un risparmio netto sul costo complessivo della sottoscrizione).

La promozione, valida fino al prossimo 22 di ottobre, è attivabile esclusivamente online, seguendo la procedura riportata di seguito.

Ricoridamo che per accedere a tutte le partite di Serie A su DAZN è possibile scegliere tra il piano Standard e il piano Plus. Questo secondo piano include anche la doppia visione da due connessioni differenti, ma con un costo superiore. I due piani sono disponibili in tre versioni: mensile senza vincoli, mensile con vincolo annuale e annuale con rata unica e possibliità di acquisto in 3 rate con PayPal. Ecco i costi di listino:

DAZN Standard

mensile senza vincoli: 40,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 30,99 euro al mese

annuale con rata unica: 299 euro per un anno (pari a 24,91 euro al mese)

DAZN Plus

mensile senza vincoli: 55,99 euro al mese

mensile con vincolo annuale: 45,99 euro al mese

annuale con rata unica: 449 euro per un anno (pari a 37,41 euro al mese)

