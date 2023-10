Promozione Buddybank per i nuovi clienti che aprono il conto corrente su misura per smartphone di UniCredit. Attivando il conto, si riceve un buono di 30 euro . Che cosa prevede quest’offerta e le migliori soluzioni per un conto corrente a ottobre 2023 su SOStariffe.it .

Promozione Buddybank riservata ai nuovi clienti che decidono di aprire e gestire da app il conto corrente su misura per iPhone e Android con canone zero e carta di debito inclusa. Ma soprattutto, fino al 27 novembre 2023, aprendo il conto e facendo una transazione di almeno 10 euro con carta di debito Buddybank (anche con Apple Pay/Google Pay) entro 30 giorni dalla data di apertura del conto è possibile ottenere 30 euro di bonus.

Inoltre, è possibile avere altri bonus condividendo il proprio codice invito con chi si vuole e ricevendo fino a un massimo di 180 euro. Infatti si possono avere 30 euro per ogni amico che aprirà il conto utilizzando il codice invito personale durante il periodo di validità dell’iniziativa e, a sua volta, effettuerà una transazione di almeno 10 euro con carta di debito.

Prima di scoprire i dettagli della soluzione del conto Buddybank di Unicredt, c'è da ricordare che con il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it è possibile trovare le migliori alternative per un conto bancario conveniente a ottobre 2023.

Promozione Buddybank: che cosa prevede quest’offerta a Ottobre 2023

Detto della promozione Buddybank in corso per i nuovi clienti, il conto corrente 100% digitale di UniCredit si caratterizza per:

canone zero per sempre ;

; canone annuo della carta di debito MasterCard;

bonifici SEPA gratuiti;

nessuna commissione sui prelievi di contanti dagli ATM UniCredit di tutto il mondo;

servizio di assistenza bancaria h24, 7 giorni su 7 via chat;

accredito dello stipendio;

domiciliazione delle utenze.

Inoltre è possibile avere la Carta Buddybank Credit in promozione (fino al 31 gennaio 2024), a canone zero per il primo anno, invece di 29,90 euro l’anno.

Infine, sempre entro fine gennaio 2024, si può partecipare al concorso a premio, con estrazioni quotidiana, per vincere un buono regalo Amazon.it da 1.000 euro.

Conti corrente online: le migliori proposte di Ottobre 2023

NOME DEL CONTO CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA 1 Conto BBVA canone annuo gratuito per sempre

rendimento del 4% sul saldo fino al 31/01/2025

carta di debito (fisica e digitale) inclusa

bonifico ordinario e istantaneo senza commissioni

conto deposito con rendimento del 5% in 12 mesi

accredito anticipato dello stipendio

pagamento a rate delle proprie spese con carta di debito 2 Revolut Standard canone mensile gratuito

conto in euro con IBAN con possibilità di effettuare e ricevere bonifici

con possibilità di effettuare e ricevere bonifici prelievi da ATM gratis in tutto il mondo, con limite mensile di 200 €

cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 €/mese, successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario 3 Widiba Start di Banca Widiba canone gratuito per i primi 12 mesi , poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo

, poi 3 euro al mese, ma con possibilità di azzerarlo carta di debito inclusa

prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia

rendimento del 4% con vincoli a 3, 6 e 12 mesi

Qui sotto i tre conti correnti online più vantaggiosi di ottobre 2023. Sono stati selezionati dal comparatore di SOStariffe.it, il quale mette a confronto le proposte più convenienti presenti sul mercato bancario.

Conto BBVA

BBVA propone un conto corrente online a zero spese per sempre, con una remunerazione del saldo del 4% lordo annuo fino al 31 gennaio 2025. L’offerta della banca multinazionale spagnola include gratuitamente:

codice IBAN italiano;

carta di debito (fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay;

(fisica e virtuale) gratuita con collegamenti a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; servizio My Trips abbinato alla carta di debito per gestire il budget dei propri viaggi e possibilità di assicurazione di viaggio;

abbinato alla carta di debito per gestire il budget dei propri viaggi e possibilità di assicurazione di viaggio; bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) in area SEPA gratuiti ;

; prelievi gratuiti in area Euro per importi pari o superiori a 100 euro;

domiciliazione delle bollette gratuita;

ricarica del conto corrente gratis.

Per i nuovi clienti, BBVA offre anche:

Gran Cashback 20% BBVA : il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto;

: il primo mese c’è un rimborso fino a 100 euro su tutti gli acquisti in modo automatico sul conto; Cashback 5% Shopping BBVA , con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche;

, con rimborso fino a 30 euro in 3 mesi sulle migliori marche; Passaparola: un bonus di 20 euro per ogni nuovo cliente che si porta in BBVA, con un omaggio fino a un massimo di 200 euro. A sua volta, la persona portata in BBVA beneficerà di un benefit di 10 euro.

Il conto di BBVA si si caratterizza anche per i servizi pay per-use:

anticipo dell’accredito dello stipendio da 1 a 5 giorni prima della data consueta di accredito;

da 1 a 5 giorni prima della data consueta di accredito; servizio Pay&Plan per pagare gli acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a iniziare da 0,50 euro;

per pagare gli acquisti in 3, 5 o 10 rate mensili a iniziare da 0,50 euro; Prestito Immediato per ottenere finanziamenti con un click e senza burocrazia.

Per nuovi e già clienti è possibile anche beneficiare di un rendimento con il “Deposito flessibile“, che è a zero spese e offre un tasso del 5% annuo e, in caso di cancellazione anticipata (gratuita e senza penali), la garanzia di un interesse dell’1% in base al periodo di permanenza.

Per conoscere l’offerta BBVA, vai al link qui sotto:

Conto Revolut Standard e Premium

L’app finanziaria Revolut propone Revolut Standard (la versione base del conto). Con tre mesi di accesso gratuito ai servizi del conto Revolut Premium in promozione per i nuovi clienti.

La versione Standard di Revolut prevede un conto corrente online con canone mensile gratuito e una carta per eseguire i propri pagamenti. Aprendo la versione Standard, i nuovi clienti riceveranno in omaggio 3 mesi del piano Premium. Revolut mette a disposizione anche un conto corrente gratuito per under 18, con una carta prepagata inclusa e abbinato al conto Standard.

Il conto Revolut Standard prevede:

conto in euro con IBAN con possibilità di effettuare e ricevere bonifici;

con possibilità di effettuare e ricevere bonifici; prelievi da ATM senza commissioni in tutto il mondo, con un “tetto” mensile di 200 euro ; in seguito, si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; in seguito, si paga una commissione del 2% sull’importo prelevato; cambio senza commissioni in 30 valute fiat fino a 6.000 euro al mese; successivamente è prevista una commissione dello 0.5% dell’importo della transazione;

acquisti in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario:

assicurazione viaggi inclusa;

servizio di prenotazione per alloggi vacanza e viaggi nel mondo, ottenendo fino al 10% di cashback.

I nuovi clienti, come detto, hanno in omaggio tre mesi di accesso ai servizi di Revolut Premium, il conto che ha un costo di 7,99 euro al mese. Questa opzione, oltre ai servizi di Revolut Standard, propone:

prelievi da ATM senza costi in tutto il mondo, con una soglia di 400 euro al mese ; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato; accesso a 5 criptovalute ;

; possibilità di creare carte virtuali usa&getta;

cambio senza commissioni in 30 valute fiat senza alcun tetto mensile;

polizza assicurativa medica internazionale ;

; assicurazione per ritardi su voli e bagagli incluse nel canone mensile.

Dopo aver provato gratis per 3 mesi Revolut Premium, è possibile scegliere se continuare con l’abbonamento oppure passare al piano gratuito Standard. Per scoprire tutti i dettagli dell’offerta Revolut, vai al link qui sotto:

Il conto Widiba Start di Banca Widiba

Banca Widiba offre il conto corrente online Widiba Start, che è a canone gratuito il primo anno se lo si apre entro il 25 ottobre 2023. Dal secondo anno, invece, il canone sarà di 3 euro al mese. Questo conto corrente 100% digitale è sempre gratuito per gli under 30. Tuttavia, la banca permette di azzerare il canone con una serie di sconti:

1 euro in meno con l’accredito di stipendio o pensione;

con l’accredito di stipendio o pensione; 1 euro in meno se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro;

se il patrimonio complessivo è di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa);

se si hanno 10.000 euro investiti in risparmio gestito (per esempio, una polizza assicurativa); 1 euro in meno se si hanno 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio, dei titoli obbligazionari).

Nel conto Widiba Start, che è possibile aprire tramite SPID e o webcam, sono inclusi gratuitamente anche:

carta di debito con collegamento ai principali wallet digitali;

con collegamento ai principali wallet digitali; prelievo di contante da ATM pari o superiore a 100 euro in tutte le banche in Italia;

deposito titoli;

bonifici ordinari online verso 36 Paesi dell’area SEPA;

verso 36 Paesi dell’area SEPA; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

casella PEC da 1 Giga e firma digitale;

possibilità di avere la carta di credito Classic (circuito Mastercard/Visa) con fido di 1.500 al mese e canone annuo di 20 euro.

Con l’apertura di Widiba Start è possibile avere un rendimento annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e attivando i vincoli entro 30 giorni dall’apertura del conto. Le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Widiba, clicca sul link sottostante:

