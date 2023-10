Investire nel Conto Deposito diventa sempre più vantaggioso e conveniente. Questo strumento di risparmio, infatti, sta registrando un sostanziale incremento del tasso di interesse nel corso degli ultimi mesi. L’indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it mette in evidenza la crescente convenienza per i risparmiatori che scelgono oggi il Conto Deposito.

Nel confronto tra i dati di maggio 2022 e settembre 2023, in particolare, il Conto Deposito fa segnare una crescita di oltre 2 punti percentuale per quanto riguarda il tasso di interesse lordo. Questa crescita si traduce in un sostanziale incremento del guadagno netto, che cresce tra il +436% e +556%. Da notare anche un dimezzamento del deposito minimo richiesto per l’accesso a questo prodotto.

Come è cambiato il Conto Deposito rispetto al 2022

Il Conto Deposito è un prodotto di risparmio sempre più conveniente. I dati riassunti dalla tabella qui di seguito, infatti, mostrano un sostanziale incremento del guadagno netto, grazie a un aumento del tasso di interesse lordo. Per i risparmiatori, quindi, il Conto Deposito garantisce oggi un risparmio nettamente superiore rispetto al 2022.

L’indagine prende in considerazione tre opzioni di Conto Deposito (vincolo a 6 mesi, vincolo a 12 mesi, vincolo a 18 mesi), considerando sia le soluzioni svincolabili che quelle non svincolabili. Lo studio, inoltre, ha considerato un deposito di 20.000 euro per valutare il guadagno netto di questa forma di risparmio che, in ogni caso, garantisce una copertura fino a 100.000 euro dal Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi.

Cosa dicono i dati dell’Osservatorio

I risultati dell’indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it sono chiari: il tasso lordo garantito dal Conto Deposito è in costante aumento, con una punta di +2,8 punti per il deposito a 18 mesi. Questa crescita si traduce in un notevole incremento del guadagno netto che rende la scelta di questa soluzione di risparmio sempre più conveniente.

Nel caso preso in esame (deposito di 20.000 euro) si registra un aumento del guadagno del +556% per il deposito a 6 mesi. Aumenti significativi anche per i casi di 12 e 18 mesi (+468% e +454%). I dati, quindi, confermano la crescente convenienza del Conto Deposito, sia per le soluzioni a breve termine che a medio/lungo termine.

Da segnalare anche un sostanziale calo del deposito minimo richiesto per l’accesso al Conto Deposito. In questo caso, il calo arriva fino al -60%. Differenze limitate, nel confronto con lo scorso anno, si registrano per la percentuale di conti svincolabili e per le tempistiche di accredito degli interessi.

