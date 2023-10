Fornitore energia elettrica più economico di ottobre 2023: ecco la mappa dei brand dell’energia più convenienti stilata grazie al comparatore di SOStariffe.it per conquistare margini di risparmio in bolletta.

Qual è il fornitore energia elettrica più economico a ottobre 2023? È questa una delle domande più gettonate dalle famiglie italiane sui motori di ricerca, soprattutto dopo il rialzo del +18,6% per l’energia elettrica in Maggior Tutela nel quarto trimestre 2023 (1° ottobre – 31 dicembre).

Per rispondere a questo dubbio dei consumatori, gli esperti di SOStariffe.it hanno messo a punto una classifica dei top gestori energetici del Mercato Libero che propongono le migliori tariffe energia elettrica di ottobre 2023.

La selezione dei brand dell’energia è stata effettuata utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce, uno strumento gratuito che consente di confrontare le numerose soluzioni del Mercato Libero e scegliere quella parametrata sul proprio fabbisogno energetico.

Clicca al link di seguito per avviare subito un confronto delle offerte:

CONFRONTA LE MIGLIORI OFFERTE LUCE »

È raccomandabile inserire nel comparatore il dato del proprio consumo annuale di elettricità per ottenere una classifica delle soluzioni più competitive “cucita” su misura per quel determinato fabbisogno energetico. Questa informazione è sempre consultabile in bolletta (ecco l’approfondimento su come leggere la bolletta luce), oppure può essere stimata impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibile cliccando sul widget disponibile sotto la tabella qui di seguito.

Fornitore energia elettrica più economico: le alternative a Ottobre 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE COSTO IN BOLLETTA 1 Illumia Luce Sicura 0,1307 €/kWh con tetto massimo a 0,250 €/kWh 65,66 €/mese 2 Sorgenia Next Energy Sunlight Luce 0,1307 €/kWh 66,40 €/mese 3 wekiwi Energia alla Fonte 0,1287 €/kWh 67,90 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato i 3 brand dell’energia che aiutano i clienti domestici ad alleggerire le bollette a ottobre 2023. In particolare, queste offerte luce sono considerate le più economiche per una “famiglia tipo” che consumi 2.700 kWh di elettricità all’anno, con potenza impegnata di 3 kW.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Ricordiamo che le tre offerte luce appartengono tutte alla tipologia di tariffe a prezzo indicizzato. Questo significa che assicurano l’accesso al prezzo dell’energia all’ingrosso, stabilito in base all’andamento del PUN (Prezzo Unico Nazionale). Il prezzo luce delle offerte è quindi composto dal valore dell’indice PUN a settembre 2023 (l’ultimo disponibile), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo, variabile da fornitore a fornitore.

Luce Sicura di Illumia

La bolognese Illumia è un “magnete” del risparmio a ottobre 2023 in quanto propone un’offerta luce ibrida (ribattezzata “Luce Sicura”). Quest’ultima è in grado di coniugare la convenienza delle condizioni tariffarie all’ingrosso alla sicurezza di un tetto massimo di prezzo per l’energia. Grazie a questa formula, dunque, i clienti domestici possono ricevere bollette in linea con l’andamento del mercato, ma con la certezza che, nel caso di rialzi della materia prima, il prezzo dell’energia non possa crescere oltre una determinata soglia. Previsto anche uno sconto in bolletta di 72 euro (6 euro al mese per i primi 12 mesi).

Analizziamo qui sotto le principali caratteristiche dell’offerta:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; limite massimo al prezzo della materia prima: 0,250 €/kWh ( valido 12 mesi);

al prezzo della materia prima: valido 12 mesi); contributo fisso mensile a copertura di spese di commercializzazione e vendita: 12 euro (per una spesa complessiva di 144 euro l’anno);

sconto di 72 euro in bolletta per chi attivi questa offerta: il benefit è ripartito in 6 euro al mese per 12 mesi;

in bolletta per chi attivi questa offerta: il benefit è ripartito in 6 euro al mese per 12 mesi; tariffa monoraria : il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo;

: il costo dell’energia è indipendente dall’ora di utilizzo; gestione della fornitura da remoto grazie alle funzionalità dell’ App Illumia ;

; possibilità di usufruire di energia verde 100% proveniente da fonti rinnovabili al costo di 2,89/mese + Iva per 12 mesi.

Attivare questa promozione si tradurrebbe in una spesa mensile per la “famiglia tipo” pari a 65,66 euro al mese. Maggiori informazioni sull’offerta sono consultabili al link di seguito:

Attiva Luce Sicura di Illumia »

Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia

Anche Sorgenia propone una tariffa energia elettrica appetibile a ottobre 2023 in quanto assicura uno sconto di 40 euro in bolletta nel caso di sottoscrizione in contemporanea di una tariffa dual fuel, ovvero un contratto luce+gas con Sorgenia. Inoltre, per i già clienti luce e gas, è prevista una riduzione sul canone mensile della fibra Sorgenia: si pagherà 21,90 euro al mese per un anno (anziché 26,90 euro al mese) per navigare da casa fino a 2,5 Gbps in download su rete FTTH.

Ecco una sintesi dell’offerta luce messa a punto da Sorgenia:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN + 0,015 €/kWh di contributo al consumo per il primo anno;

di contributo al consumo per il primo anno; contributo fisso per costi di commercializzazione: 7,60 euro al mese per il primo anno, con sconti progressivi fino al 20% per gli anni successivi;

fino al 20% per gli anni successivi; tariffazione monoraria : il costo dell’energia è lo stesso nell’arco delle 24 ore;

: il costo dell’energia è lo stesso nell’arco delle 24 ore; accesso gratuito al servizio Beyond Energy per monitorare i consumi e ottimizzare l’energia elettrica in casa;

per monitorare i consumi e ottimizzare l’energia elettrica in casa; 10% di sconto sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ app MyNextMove di Sorgenia;

sulla ricarica della propria auto elettrica scaricando l’ di Sorgenia; possibilità di accumulare sconti aggiuntivi portando amici e conoscenti in Sorgenia: 25 euro per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura;

per ciascuna attivazione, 50 euro se l’attivazione è di una doppia fornitura; energia verde proveniente da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che attivasse Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia riceverebbe bollette pari a 66,40 euro al mese. Per saperne di più, ecco il il link di riferimento:

Scopri Next Energy Sunlight Luce di Sorgenia »

Energia alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi propone una tariffa in esclusiva con SOStariffe.it. Ecco le sue caratteristiche:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 9,17 euro al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (il totale annuo è di circa 110 euro);

al mese di contributo fisso mensile per spese di commercializzazione (il totale annuo è di circa 110 euro); bonus di benvenuto di 30 euro riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”. Il bonus sarà erogato al termine del primo anno di fornitura;

riservato ai clienti che scelgano sia la fornitura luce sia quella gas e attivino la promozione online inserendo il codice “SOSW22”. Il bonus sarà erogato al termine del primo anno di fornitura; sconto del 10% sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi (gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led);

sui prodotti in vendita sulla piattaforma di shopping online di wekiwi (gadget per la casa, l’elettronica e illuminazione a Led); tariffazione monoraria : l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo;

: l’energia ha lo stesso prezzo indipendentemente dall’orario di utilizzo; fatturazione con sistema della “ carica mensile ”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità;

”: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità; energia pulita inclusa nel prezzo.

Per la promozione luce di wekiwi, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget una spesa mensile di 67,90 euro. Clicca al link qui sotto per una panoramica dell’offerta o per procedere con l’attivazione:

Scopri Energia alla Fonte wekiwi »

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 796,34 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 906,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 860,27 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.