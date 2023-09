Torna a crescere la bolletta dell'energia elettrica per i clienti in regime di Maggior Tutela. Nel corso del quarto trimestre del 2023, che inizierà il prossimo 1° ottobre, è previsto un aumento del +18,6% della spesa per la famiglia tipo rispetto al trimestre precedente. Nonostante l'aumento, però, il prezzo finale dell'energia è nettamente inferiore rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno (-57%).

La bolletta dell’energia elettrica torna a crescere. La conferma arriva da ARERA che ha comunicato l’aggiornamento trimestrale delle condizioni tariffarie per i clienti in regime di Maggior Tutela che, per il quarto trimestre del 2023, devono fare i conti con un rincaro del 18,6%.

Il nuovo prezzo dell’energia è comunque molto più basso rispetto a quello registrato nel corso del quarto trimestre del 2022. Lo scorso anno, infatti, la crisi energetica portò il costo di riferimento dell’elettricità a raggiungere il valore record di 66 centesimi al kWh.

Ricordiamo, in ogni caso, che per minimizzare l’importo della bolletta della luce è fondamentale ridurre il costo dell’energia. Per raggiungere quest’obiettivo è possibile affidarsi alle migliori offerte del Mercato Libero, facilmente individuabili tramite il comparatore di SOStariffe.it accessibile dal link qui di sotto.

Aumenta la bolletta dell’energia elettrica nel quarto trimestre del 2023

3 COSE DA SAPERE SULL’AGGIORNAMENTO ANNUNCIATO DA ARERA 1. Il nuovo prezzo di riferimento dell’energia elettrica per il quarto trimestre del 2023 è pari a 28,29 centesimi al kWh 2. Si tratta di un incremento del +18,6% rispetto al trimestre precedente e di un calo del -57% rispetto al quarto trimestre dello scorso anno 3. La spesa nell’anno scorrevole per la famiglia tipo è in calo del -32,7%

L’aggiornamento comunicato oggi da ARERA è valido per il quarto trimestre del 2023 (ottobre – dicembre 2023). Il nuovo aggiornamento fissa il prezzo finale dell’energia a 28,29 centesimi al kWh. Si tratta di un incremento del +18,6% rispetto al prezzo del terzo trimestre dell’anno in corso che si avvia alla conclusione.

Quest’aumento è legato, sottolinea ARERA, al forte incremento della componente e PE a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica (+19,4%), e della voce oneri di sistema (+0,4%). Questi aumenti sono solo in minima parte compensati dalla riduzione della componente PD a copertura dei costi di dispacciamento (-1,2%).

Da notare, in ogni caso, che il prezzo del quarto trimestre del 2023 è nettamente inferiore rispetto al prezzo del quarto trimestre del 2022. Lo scorso anno, infatti, il costo dell’energia era pari a 66,01 centesimi al kWh. Il confronto tra il 2022 e il 2023 si traduce in vero e proprio crollo del prezzo dell’elettricità che registra un confortante -57% su base annua.

La spesa della famiglia tipo (consumo annuo di 2.700 kWh) nell’anno scorrevole (gennaio – dicembre 2023) risulta essere pari a 889,60 euro. Si tratta di un dato in calo del -32,7% rispetto ai 12 mesi precedenti (gennaio – dicembre 2022). Questo calo conferma una sostanziale riduzione del costo dell’energia.

Ricordiamo che per il trimestre che sta per iniziare, oltre all’aumento del prezzo in Tutela, sono in arrivo anche nuovi aiuti previsti dal Decreto Energia. Si tratta di una proroga delle misure di sostegno già in essere. Per quanto riguarda l’energia elettrica, in particolare, è previsto un nuovo potenziamento del Bonus Bollette che si tradurrà in uno sconto sul totale da pagare. Il decreto prevede anche l’azzeramento degli oneri e il taglio dell’IVA al 5% per il gas.

Secondo quanto riferito da ARERA, con il nuovo sistema aggiornato dei bonus sociali, il contributo garantirà un risparmio del 30% sulla bolletta dell’energia elettrica (al lordo delle imposte) e del 15% sulla bolletta del gas (al netto delle imposte. Gli importi effettivi dei bonus saranno rivelati da ARERA nelle prossime settimane.

Ricordiamo, inoltre, che a inizio ottobre arriverà l’aggiornamento del prezzo del gas in Tutela. Come previsto dal meccanismo in essere, introdotto lo scorso anno, l’aggiornamento prevede la definizione del prezzo del mese precedente. A inizio ottobre, quindi, ARERA rivelerà il prezzo del gas per i consumi registrati a settembre.

Stefano Besseghini, presidente di ARERA, sottolinea: “E’ vero che i prezzi dell’energia non mordono con l’aggressività di un anno fa ma le oscillazioni sono indice di un settore energetico ancora alla ricerca di un suo equilibrio, con inevitabili riflessi nella bolletta anche a causa della stagionalità a cui andiamo incontro. Anche senza lo stimolo dei prezzi alti è importante in questa stagione invernale prestare molta attenzione al contenimento dei consumi e, per quanto possibile, a sviluppare investimenti di efficienza energetica”

