Che cosa si intende per riqualificazione energetica degli edifici privati, quali lavori si possono mettere in campo, quali vantaggi porta e che tipo di bonus edilizi sono disponibili a settembre 2023 su SOStariffe.it.

Riqualificazione energetica: cos’è? Secondo la definizione che ne dà l’ENEA (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), si tratta di “qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio”.

Prima di passare ai raggi X i lavori che si possono effettuare per aumentare le prestazioni energetiche della propria abitazione, così come i vantaggi che assicurano, è bene ricordare che un piano di interventi di efficientamento energetico può camminare a braccetto con la scelta di offerte luce e gas del Mercato Libero che propongano un prezzo contenuto della materia prima, espresso in costo kWh e costo metano al metro cubo. Infatti, più questo costo unitario è ridotto, più gli importi in bolletta calcolati sui consumi effettuati saranno bassi.

Riqualificazione energetica: quali interventi si possono effettuare?

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: DOMANDE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: RISPOSTE Che cosa si intende per riqualificazione energetica degli edifici? Per l’ENEA, questa espressione comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio Quali sono i principali interventi per migliorare le prestazioni di un edificio? interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi

interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici Quali benefici apporta la riqualificazione energetica? Tutela l’ambiente

Alleggerisce le bollette

Abbatte gli sprechi

Secondo la miniguida sulla riqualificazione energetica messa a punto dalla Rete Irene (il network di aziende che effettua interventi integrati di riqualificazione energetica degli edifici esistenti), le opere che possono essere messe in campo per aumentare le prestazioni energetiche degli immobili privati sono i seguenti:

isolamento dell’involucro opaco in facciata, inclusa la correzione dei ponti termici (ad esempio i balconi);

isolamento della copertura e del solaio del primo piano abitato;

sostituzione dei serramenti;

utilizzo di schermature solari;

sostituzione dei vecchi generatori di calore con elementi di nuova generazione, anche con l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile;

posa di impianti di energia rinnovabili con sistemi di accumulo;

colonnine di ricarica elettrica per veicoli.

Tutti questi lavori consentono di abbattere gli sprechi (ad esempio con l’isolamento termico si evitano le infiltrazioni d’aria e si blocca la dispersione di calore), di ridurre i consumi in bolletta (le caldaie di ultima generazione, come quelle a condensazione, permettono di risparmiare fino al 30% di gas rispetto ai modelli tradizionali), oltre a percorrere la strada dell’autonomia energetica, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico con sistemi di accumulo.

Riqualificazione energetica edifici: i vantaggi

Quali sono i vantaggi garantiti dalla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica della propria casa? I benefici sono molteplici e riguardano innanzitutto la tutela del Pianeta e l’abbattimento delle emissioni inquinanti: dati della Commissione europea dicono, infatti, che gli edifici dell’Ue sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra.

Non solo ambiente. Aumentare le prestazioni energetiche degli edifici si traduce anche in bollette di luce e gas più leggere. Secondo quanto si legge nella miniguida di Rete Irene, “nel 2022, per le famiglie italiane il 62% della spesa energetica, in termini monetari, è stata per uso domestico, con un aumento dei costi del 49,9% (fonte Mase)”.

Infine, essere proprietari di un immobile ad alto rendimento energetico significa anche innalzare il valore patrimoniale dell’immobile stesso. “Avere una casa più efficiente e con maggiore confort abitativo aumenta il valore immobiliare sul mercato con stime che vanno dal 10% al 20%. In alcuni casi anche il 30%”, sono le stime di Rete Irene.

Riqualificazione energetica: i bonus disponibili a Settembre 2023

Tra le detrazioni che si possono ottenere per lavori che mirino a riqualificare gli edifici dal punto di vista energetico spiccano l’Ecobonus e il Superbonus 90%.

L’Ecobonus prevede una detrazione con aliquota al 50% oppure al 65% in base alla tipologia dei lavori che si è deciso di avviare. Il ventaglio è ampio: si va dalla coibentazione di tetti e pareti (con aliquota al 65%) all’installazione di pannelli solari per acqua calda (65%), fino all’acquisto e installazione di dispositivi per la domotica (65%). Rientrano nel beneficio di questa detrazione anche gli interventi per l’ammodernamento degli impianti di riscaldamento, ovvero:

sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione (50% e 65%);

posa di pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici o scaldacqua a pompa di calore (65%);

installazione di sistemi ibridi con pompa di calore e caldaia a condensazione (65%);

generatori di calore a biomassa (50%).

Anche il Superbonus 90% punta a migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni. Ricordiamo però che per ottenere questa agevolazione, è necessario eseguire un intervento cosiddetto “trainante” insieme a uno definito “trainato”. Un esempio? L’installazione di un cappotto termico, oppure la sostituzione degli infissi o del vecchio impianto di riscaldamento con uno di ultima generazione (a pompa di calore, per esempio).

Inoltre, è bene ricordare che il Superbonus (la cui aliquota nel 2024 scenderà al 70%) può essere richiesto solo per lavori che riguardano l’intero immobile e a fronte di un miglioramento energetico della propria abitazione con un “salto” di almeno due classi energetiche.

