Ancora per qualche giorno è disponibile una delle migliori offerte per uno smartphone a rate con TIM. L’operatore con la promo Back to School propone alcuni modelli di cellulari 5G di Realme, OPPO, Honor e Samsung a un prezzo ancora più convivente. Non è previsto il pagamento di un anticipo e la spedizione è gratuita.

Smartphone a rate TIM: le offerte Back to School di settembre 2023

Smartphone che rientrano nella promo Back to School Costo mensile Realme 11 Pro 5G 10 €/mese per 30 rate, invece di 12 €/mese OPPO Reno10 5G 10 €/mese per 30 rate, invece di 16 €/mese Honor 90 Lite 5G 5 €/mese per 30 rate, invece di 10 €/mese Samsung Galaxy S23 20 €/mese per 30 rate, invece di 32 €/mese Samsung Galaxy A54 5G 10 €/mese per 30 rate, invece di 16 €/mese

Fino al 22/10/23, salvo proroghe, con la promo Back to School potete acquistare smartphone a rate con TIM a un prezzo ancora più vantaggioso. L’offerta è riservata ai nuovi e vecchi clienti che hanno attiva la rete fissa o un’offerta di telefonia mobile e mantengono la linea per 24 mesi. La spedizione è gratuita ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso uno dei 200 punti vendita che aderiscono all’iniziativa. Grazie al servizio di trade-in TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio cellulare per avere uno sconto sul finanziamento per il nuovo modello.

Potete pagare anche tramite un finanziamento TIMFin (TAEG e TAN 0,00%, salvo approvazione) con carta di credito e carta di debito (Visa, Mastercard, American Express e Diners), PayPal, Satispay, ex TIM personal o credito residuo. I clienti di TIM per la rete fissa possono addebitare le rate direttamente in bolletta. In caso di recesso anticipato si è tenuti al pagamento degli interessi e della rata finale.

Gli smartphone inclusi nella promo Back to School sono i seguenti:

Realme 11 Pro 5G da 128 GB nei colori Astro Black o Sunrise Beige a 10 euro al mese per 30 rate , invece di 12 euro al mese

da 128 GB nei colori Astro Black o Sunrise Beige a , invece di 12 euro al mese OPPO Reno10 5G da 256 GB nei colori Silver Grey o Ice Blue a 10 euro al mese per 30 rate , invece di 16 euro al mese

da 256 GB nei colori Silver Grey o Ice Blue a , invece di 16 euro al mese Honor 90 Lite 5G da 256 GB nei colori Cyan Lake e Midnight Black a 5 euro al mese per 30 rate , invece di 10 euro al mese

da 256 GB nei colori Cyan Lake e Midnight Black a , invece di 10 euro al mese Samsung Galaxy S23 da 128 GB nei colori Cream, Phantom Black, Green o Lavender a 20 euro al mese per 30 rate , invece di 32 euro al mese. Samsung Galaxy S23 da 256 GB costa 22 euro al mese per 30 rate .

nei colori Cream, Phantom Black, Green o Lavender a , invece di 32 euro al mese. costa . Samsung Galaxy A54 5G da 128 GB nei colori Awesome Graphite, Awesome White, Awesome Lime o Awesome Violet a 10 euro al mese per 30 rate, invece di 16 euro al mese. Samsung Galaxy A54 5G da 256 GB costa 11 euro al mese per 30 rate.

Avete inclusi anche 3 mesi gratis di connessione alla rete 5G di TIM.

Le offerte di telefonia mobile di TIM di settembre 2023

Offerte TIM per il mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G primo mese gratis, poi 7,99 €/mese TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati in 5G con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM Young minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 9,99 €/mese TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 5G primo mese gratis, poi 14,99 €/mese o 16,99 €/mese con credito residuo

TIM dispone di tante tariffe per il cellulare, tutte differenti tra loro. Per confrontarle con quelle di altri operatori e trovare quella più economica in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito del gestore da cui completare l’acquisto.

TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il costo è di 7,99 euro al mese ma primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. L’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità da Iliad e altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come Fastweb Mobile, CoopVoce e Postemobile. Il trasferimento del numero è sempre gratuito e richiede al massimo 3 giorni lavorativi.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Agli smartphone a rate TIM potete abbinare anche una delle offerte 5G per navigare fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le principali città italiane:

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il costo è di 9,99 euro al mese ma primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. L’offerta è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con l’operatore. TIM Unica Power costa 1,90 euro al mese e permette di avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM, anche se non intestate al titolare della connessione di casa. Se però abbinate almeno 3 SIM alla promozione entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato. Avete inclusi anche 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi si rinnova a 9,99 euro al mese) e una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Famiglia »

TIM Young 5G

minuti e 200 SMS

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il costo è di 9,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione. L’offerta è disponibile per chi ha meno di 25 anni. Potete personalizzare la vostra promozione aggiungendo una o più delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB per navigare in 5G

per navigare in 14 GB per navigare in roaming in Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il costo è di 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti acquistandola online, così come l’attivazione. Scegliendo il pagamento su credito residuo il costo è di 16,99 euro al mese.

Attiva TIM 5G Power Smart

Per tutte le offerte la SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandola online.

Le offerte per la rete fissa di TIM di settembre 2023

Caratteristiche della rete fissa Premium Base TIM WiFi Power Smart Qual è la velocità della connessione? fino a 1 Gbps in download in FTTH fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Le chiamate sono incluse? Sì ma sono a consumo Sono illimitate con acquisto online Quanto costa? 25,90 €/mese 30,90 €/mese o 24,90 €/mese per i già clienti mobile C’è un costo di attivazione? È incluso Gratis fino al 30/9/23

Se invece state cercando un’offerta Internet Casa più conveniente potete scegliere tra le tante proposte di TIM per navigare alla massima velocità sulla fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) in oltre 1.500 Comuni in tutta Italia. In alternativa è disponibile una connessione in fibra misto rame – FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la propria abitazione e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Premium Base

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload in FTTH

chiamate a 19 cent al minuto + 19 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 rate)

Il prezzo è di 25,90 euro al mese con domiciliazione e conto online.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Per chi è già cliente di TIM per il mobile il canone per la rete fissa è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è gratuita se si acquista l’offerta entro il 30/9/23, invece di 39,90 euro.

Attiva una delle offerte fibra TIM »

Chi ha una vecchia ADSL e decide di rottamarla insieme al modem ha incluso uno sconto di 120 euro, suddivisi in 4 rate da 5 euro al mese, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.