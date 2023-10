Dal 22 settembre sono iniziate le spedizioni del nuovo iPhone 15. L’ultima generazione degli smartphone di Apple si caratterizza per la nuova fotocamera da 48 Megapixel, design in alluminio e robusto vetro a infusione di colore e presa USB Type-C. Potete avere iPhone 15 con TIM pagandolo a rate senza anticipo. In più si può ottiene uno sconto sul finanziamento dando in permuta un vecchio cellulare.

iPhone 15 con TIM: come averlo a prezzo scontato a ottobre 2023

Smartphone disponibili Prezzo a rate con TIM Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 33 €/mese per 30 rate o da 7 €/mese per 30 rate con TIM Rivaluta Smartphone 979 € iPhone 15 Plus a partire da 38 €/mese senza interessi 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 42 €/mese per 30 rate o da 16 €/mese per 30 rate con TIM Rivaluta Smartphone 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 50 €/mese per 30 rate 1.489 €

Le offerte smartphone incluso di TIM prevedono un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi non il pagamento di un anticipo. Per avere il nuovo iPhone 15 potete pagare tramite un finanziamento TIMFin (TAEG – TAN 0,00%, salvo approvazione) con carta di credito o di debito. Non sono invece accettate carte emesse all’estero o prepagate. Se avete la rete fissa potete invece addebitare le rate direttamente in bolletta. Avete inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+.

La consegna è gratuita ma per alcuni modelli è previsto anche il ritiro presso più di 200 punti vendita in tutta Italia. Nei negozi aderenti iPhone 15 viene proposto anche in abbinamento agli accessori Cellularline o SBS a partire da 2 euro al mese in più.

Per avere iPhone 15 con TIM a prezzo scontato dovete usufruire di TIM Rivaluta Smartphone. Il servizio di trade-in infatti consente di avere un voucher per l’acquisto del nuovo telefono dando in permuta un vecchio modello. Con TIM Rivaluta Smartphone, ad esempio, potete avere iPhone 15 da 129 GB a 7 euro al mese per 30 rate o iPhone 15 Pro da 128 GB a 16 euro al mese per 30 rate. Per ottenere lo sconto più alto possibile, pari a 26 euro al mese, dovrete dare in permuta iPhone 14 Pro Max da 512 GB. In alternativa potete consegnare iPhone 14 da 245 GB per uno sconto di 18 euro al mese o iPhone 13 da 128 GB per una riduzione di 14 euro al mese sulle rate.

Per avere lo sconto con TIM Rivaluta Smartphone dovete:

Rispondere online ad alcune domande sul dispositivo per una prima valutazione

Assurant Services Italia, partner di TIMFin, effettuerà la valutazione definitiva. In seguito riceverete un codice voucher per lo sconto sul finanziamento

Effettuare l’acquisto online o in negozio del dispositivo con le rate scontate

Effettuare il back-up dei dati entro 14 giorni e spedire gratuitamente il modello da dare in permuta. Se il modello sarà conforme alla descrizione fatta si riceverà la conferma della prima valutazione, altrimenti se ne riceverà una seconda che si è liberi anche di non accettare

Vi ricordiamo poi che fino al 22/10/23 è disponibile la promo Back to School per acquistare alcuni modelli di smartphone 5G con sistema operativo Android a prezzo scontato:

Realme 11 Pro 5G da 128 GB a 10 euro al mese per 30 rate , invece di 12 euro al mese

da 128 GB a , invece di 12 euro al mese OPPO Reno10 5G da 256 GB a 10 euro al mese per 30 rate , invece di 16 euro al mese

da 256 GB a , invece di 16 euro al mese Honor 90 Lite 5G da 256 GB a 5 euro al mese per 30 rate , invece di 10 euro al mese

da 256 GB a , invece di 10 euro al mese Samsung Galaxy S23 da 128 GB a 20 euro al mese per 30 rate , invece di 32 euro al mese. Samsung Galaxy S23 da 256 GB costa 22 euro al mese per 30 rate .

a , invece di 32 euro al mese. costa . Samsung Galaxy A54 5G da 128 GB a 10 euro al mese per 30 rate, invece di 16 euro al mese. Samsung Galaxy A54 5G da 256 GB costa 11 euro al mese per 30 rate.

Avete inclusi anche 3 mesi gratis di connessione alla rete 5G di TIM. L’offerta è riservata a chi mantiene attiva una SIM mobile per almeno 24 mesi o ha la rete fissa con TIM.

Le migliori offerte di telefonia mobile di TIM a ottobre 2023

Potete abbinare le rate per l’acquisto di uno smartphone a una qualsiasi dei piani mobile di TIM. L’operatore, ad esempio, dispone di una serie di offerte 5G per navigare alla massima velocità in tutte le grandi città e diverse località turistiche di mare e montagna.

TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta costa 7,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, PosteMobile e altri. La portabilità è gratis e richiede meno di 3 giorni lavorativi.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

L’offerta costa 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online. La tariffa è disponibile solo per chi ha già la rete fissa con TIM. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM della famiglia, anche se non intestate al titolare della connessione di casa, dovete attivare TIM Unica Power a 1,90 euro al mese. Se però si abbinano almeno 3 SIM alla promozione entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato. Avete inclusi anche 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese) e altri vantaggi come una seconda SIM con offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese.

TIM Young 5G

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

L’offerta costa 9,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, acquistandola online. La tariffa è disponibile solo per chi ha meno di 25 anni. Potete aggiungere anche una o più delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload

fino a 2 Gbps in download e 150 Mbps in upload 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta costa 14,99 euro al mese ma il primo mese è gratis per i nuovi clienti, così come l’attivazione, acquistandola online con TIM Ricarica Automatica. Pagando invece con addebito su credito residuo il prezzo è di 16,99 euro al mese.

Per tutte le offerte di TIM il contributo per la SIM acquistandola online è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso. I già clienti mobile di TIM poi possono avere uno sconto sulla sua offerta Internet casa per la fibra ottica FTTC (Fiber to the Home) fino a 2,5 Gbps in download. Se poi avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem avete un buono da 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma per chi ha attiva una SIM con offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese diventa di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita se la si acquista entro il 15/10/23, invece di 39,90 euro.

