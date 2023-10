La bolletta del gas torna ad aumentare . La conferma arriva da ARERA che ha comunicato il nuovo aggiornamento del costo del gas per i clienti in Tutela, con riferimento ai consumi registrati nel corso del mese di settembre. Secondo i dati forniti da ARERA, a settembre si registra un aumento del +4,8% rispetto a quanto stabilito per il mese di agosto. Vediamo i dettagli completi.

Bolletta del gas ancora in crescita: +4,8% per i consumi di settembre 2023

Nel corso del mese di settembre si registra un nuovo aumento per la bolletta del gas per la famiglia tipo in Tutela. La conferma arriva dai dati forniti da ARERA che ha rivelato il costo del gas (componente Cmem) relativo ai consumi del mese di settembre 2023, sulla base del meccanismo, introdotto lo scorso anno, che prevede la definizione del prezzo del gas (in base all’andamento dell’indice PSV day ahead) nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento.

Bollette del gas in crescita per i consumi di settembre 2023

3 COSE DA SAPERE SUL PREZZO DEL GAS 1. Il nuovo prezzo del gas in Tutela è di 0,396 €/Smc 2. Si tratta di un calo del +4,8% rispetto a agosto 2023 3. La spesa nell’anno scorrevole (ottobre 2022 – settembre 2023) è in calo del -13,9% rispetto ai 12 mesi precedenti

ARERA ha confermato un aumento del costo del gas per i clienti in Tutela, per i consumi del mese di settembre 2023. Il nuovo valore della componente Cmem, che rappresenta il prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, è pari a 37,05 €/MWh. Questo valore equivale a 0,396386 €/Smc.

Il dato rappresenta un rincaro del +4,8% rispetto al valore stabilito per i consumi del mese di agosto 2023. La tabella qui di sotto riassume l’evoluzione del prezzo del gas su base mensile nel corso degli ultimi 12 mesi, per quanto riguarda il servizio di Magior Tutela.

MESE COSTO GAS (Euro/Smc) settembre 2023 0,396386 agosto 2023 0,355331 luglio 2023 0,336178 giugno 2023 0,354598 maggio 2023 0,364547 aprile 2023 0,479694 marzo 2023 0,498408 febbraio 2023 0,608549 gennaio 2023 0,731604 dicembre 2022 1,247659 novembre 2022 0,975849 ottobre 2022 0,83518

Per la famiglia tipo (consumo annuo di 1.400 Smc), la spesa nell’anno scorrevole (ottobre 2022 – settembre 2023) equivale a 1,459 euro, al lordo delle imposte. Questo dato risulta in calo del 13,9% rispetto a quanto registrato nel corso dei 12 mesi precedenti (ottobre 2021 – settembre 2022).

Come tagliare le bollette, anche in vista della fine della Tutela

Il regime di Maggior Tutela si avvia alla conclusione: dal prossimo mese di gennaio 2024, infatti, è previsto lo stop alle forniture nel mercato tutelato con il passaggio al Mercato Libero. Con l’autunno oramai iniziato da alcune settimane e il nuovo aumento del costo del gas, in questo momento diventa fondamentale assicurarsi una buona tariffa per tagliare le bollette.

Per risparmiare è possibile puntare sulle migliori offerte gas del Mercato Libero, facilmente individuabili tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte gas, accessibile dal link qui di sotto. Basta inserire una stima del proprio consumo di gas per individuare subito le tariffe più vantaggiose da attivare direttamente online.

L’attivazione di una nuova offerta gas del Mercato Libero avviene direttamente online, senza interruzione della fornitura e senza alcun costo iniziale. Per completare l’operazione è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre che il codice identificativo PDR della fornitura.

Offerte in evidenza Pulsee Gas Relax Index 1.528,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Smart Casa Gas 1.540,37 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Gas alla Fonte 1.582,82 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al Servizio di Tutela.

