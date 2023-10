Il Bonus Bollette continua a essere uno strumento essenziale per contrastare la crisi energetica. Anche il nuovo Decreto Energia ha confermato l'importanza dell'agevolazione, confermandone il potenziamento. Nella giornata di oggi, ARERA ha ufficializzato gli importi del Bonus Luce e del Bonus Gas per il quarto trimestre del 2023 . Vediamo i dettagli completi in merito.

Torna di grande attualità il Bonus Bollette. L’agevolazione, essenziale per ridurre l’importo delle bollette di luce e gas per le famiglie in difficoltà economiche, è stata potenziata anche per il quarto trimestre del 2023 grazie a quanto stabilito dal nuovo Decreto Energia, che ha anche confermato i limiti ISEE per l’accesso.

Oggi, ARERA ha comunicato l’importo del Bonus Bollette, sia per la luce che per il gas, per il quarto trimestre del 2023, per tutti i casi in cui è prevista l’erogazione del bonus. Gli importi, che andremo a riepilogare di seguito, saranno erogati come sconto in bolletta.

Ricordiamo, in ogni caso, che per tagliare le bollette non sono sufficienti solo i bonus: per massimizzare il risparmio è necessario ridurre il costo dell’energia e puntare sulle migliori offerte luce e gas del Mercato Libero, facilmente individuabili tramite il comparatore di SOStariffe.it. Per accedere al comparatore è sufficiente seguire il link qui di sotto.

Scopri qui le migliori offerte luce e gas »

Bonus Luce e Gas: gli importi per il quarto trimestre del 2023

QUANTO VALE IL BONUS BOLLETTE NEL QUARTO TRIMESTRE DEL 2023 1. Il Bonus Luce per disagio economico è compreso tra 98,44 euro e 143,52 euro 2. Il Bonus Gas per disagio economico è compreso tra 11,04 euro e 94,76 euro 3. Il Bonus Luce per disagio fisico è compreso tra 47,84 euro e 170,2 euro

Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023 è prevista l’erogazione di un Bonus Bollette potenziato. L’importo effettivo delle agevolazioni varia in base a vari parametri. In particolare:

per il Bonus Luce si tiene in considerazione il numero di componenti del nucleo familiare

si tiene in considerazione il numero di componenti del nucleo familiare per il Bonus Gas si tengono in considerazione il numero di componenti del nucleo familiare, l’uso del gas (cottura, acqua calda e/o riscaldamento) la zona climatica dove è ubicata la fornitura

Per quanto riguarda il Bonus Luce per disagio economico, per il quarto trimestre del 2023, sono previsti gli importi indicati in tabella:

Per il Bonus Gas per disagio economico, invece, l’importo dell’agevolazione per il quarto trimestre 2023 è indicato in tabella, per tutti i casi previsti dalla normativa.

Da notare, inoltre, che gli importi indicati valgono per le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro oltre che per le famiglie con almeno 4 figli che hanno un ISEE inferiore a 30.000 euro. Per le famiglie con ISEE compreso tra 9.530 euro e 15.000 euro, invece, l’importo indicato viene ridotto dell’80%.

Da segnalare che è confermato anche per il quarto trimestre del 2023 il potenziamento del Bonus Luce per disagio fisico. Questo bonus viene riconosciuto alle famiglie che hanno la necessità di utilizzare un’apparecchiatura elettromedicale per il sostentamento della vita di un componente (previa certificazione ASL).

In questo caso, l’importo del Bonus dipende da due fattori:

l’extra consumo dovuto all’uso dell’apparecchiatura

la potenza impegnata

L’importo del Bonus Luce per disagio fisico per il quarto trimestre del 2023 è compreso tra 47,84 euro e 170,2 euro.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 807,90 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Gas Relax Index 1.528,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)