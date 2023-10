Amazon Prime Video cambierà nel 2024. Cambiano i prezzi per l'abbonamento e arriva la pubblicità . Scopri le ultime novità e le offerte per lo streaming

Ci sono grosse novità per chi ha un abbonamento ad Amazon Prime Video o desidera acquistarlo e non si tratta di buone notizie. Il colosso dell’e-commerce ha deciso ufficialmente di seguire la strada tracciata dai suoi concorrenti alzando i prezzi della sua piattaforma di streaming e introducendo la pubblicità all’interno di film ed episodi delle serie TV come avviene anche sulla TV tradizionale.

Scopri le migliori offerte per la TV di ottobre »

Amazon Prime Video: in arrivo la pubblicità

Come cambia Amazon Prime Video Tutte le novità Cosa ha annunciato Amazon? Prime Video introdurrà spot pubblicitari nei film e negli episodi delle serie TV Quanto costerà? Oggi Prime Video è incluso nell’abbonamento Prime a 4,99 €/mese o 49,90 €/anno. Negli USA per non avere la pubblicità si pagheranno 2,99 $/mese in più Quando arriverà in Italia? I nuovi abbonamenti dovrebbero essere introdotti in Italia nel corso del 2024

Oggi Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento Prime, che negli USA costa 14,99 dollari al mese o 139 dollari l’anno. Da solo il pacchetto per l’intrattenimento costa 8,99 dollari al mese. A partire dal 2024 questo diventerà il piano base con pubblicità e per evitare la visione degli spot di dovranno sborsare 2,99 dollari al mese in più.

Amazon ha confermato che la novità riguarderà non solo negli Stati Uniti ma anche in Germania, Regno Unito e Canada e “più tardi nel corso dell’anno” anche Francia, Spagna, Messico, Australia e Italia. Entro la fine del 2024 quindi anche nel nostro Paese si dovrà pagare di più per non vedere la pubblicità su Amazon Prime Video.

Quanto si pagherà in Italia per Amazon Prime Video senza spot? Al momento è impossibile dirlo con certezza. Il servizio ad oggi è disponibile solo se incluso in Prime al costo di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno, contro i 36 euro all’anno prima degli aumenti dei prezzi di metà settembre del 2022. Non si sono invece conferme che venga introdotto anche da noi il solo abbonamento ad Amazon Prime Video, che negli USA dal 2024 comunque passerà da 8,99 euro al mese a 11,99 euro al mese per non avere la pubblicità.

Attiva un abbonamento ad Amazon Prime »

Le offerte per lo streaming di ottobre 2023

L’offerta attuale per lo streaming Cosa vedere Costo mensile Disney+ film e serie TV di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e documentari di National Geographic 8,99 €/mese o 89,90 €/anno DAZN Base tutta la Serie A fino al 31/10/23, basket, UFC, calcio femminile a partire da 9,99 €/mese DAZN Standard tutta la Serie A e Serie B, Europa League, i migliori incontri di Conference League, basket, UFC, tennis e altro a partire da 30,99 €/mese DAZN Plus (con doppia visione) tutta la Serie A e Serie B, Europa League, i migliori incontri di Conference League, basket, UFC, tennis e altro a partire da 45,99 €/mese

La scelta di introdurre la pubblicità su Amazon Prime Video è solo l’ultima delle novità che hanno letteralmente ribaltato il mondo dello streaming. La prima è stata infatti Netflix con il blocco della condivisione delle password. Poi l’app di Los Gatos ha introdotto l’abbonamento Standard con pubblicità e i “membri extra” del “nucleo familiare”. Inizialmente gli utenti si sono ribellati ma alla fine Netflix ha avuto la sua rivincita, come dimostrano i numeri delle nuove attivazioni.

Disney+ ad esempio oggi costa 8,99 euro al mese o 89,90 euro l’anno (con un risparmio di circa il 15%) e offre la visione su in qualità HD su 2 dispositivi in contemporanea. Potete poi scaricare i contenuti per la visione offline e associare all’abbonamento fino a 7 diversi profili. Per il pagamento sono accettate carta di credito (Visa, Mastercard o American Express) o PayPal.

Attiva un abbonamento a Disney+ »

L’app include tutti gli ultimi successi live action e di animazione di Disney come Raya e l’Ultimo Drago, le storie di Pixar come Luca, tutti i film del Marvel Cinematic Universe e le serie originali (WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier e Loki 2 a partire dal 6/10/23), l’intero universo di Star Wars con le serie live action (Mandalorian, Kenobi, Ashoka), i documentari di National Geographic e le serie TV di Star.

Disney + è compatibile con diversi dispositivi, tra cui Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast e Smart TV di LG, Samsung e Android TV oltre a Chrome OS, Mac e PC Windows, iPhone e iPad, telefoni e tablet Android, tablet Amazon Fire e console (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Serie S e Xbox Serie X).

A novembre però verrà lanciato un nuovo abbonamento a Disney+ senza pubblicità da 5,99 euro al mese. I contenuti verranno interrotti da 4 minuti di spot per ogni ora di streaming. Arriverà anche un piano Premium da 11,99 euro al mese o 119,90 euro l’anno con visione fino a 4K HDR con audio Dolby Atmos su 4 dispositivi in contemporanea.

Anche DAZN ha scelto di seguire una strada simile a Netflix bloccando la condivisione delle password. Esistono quindi tre forme di abbonamento:

Start

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 4 dispositivi

Il prezzo è 9,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 13,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni. L’abbonamento annuale costa 89,99 euro in un’unica soluzione. Scegliendolo andrete a spendere circa 7,5 euro al mese.

Standard

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete domestica

Si possono registrare fino a 6 dispositivi

Il prezzo è 30,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 40,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 299 euro in un’unica soluzione. Scegliendolo andrete a spendere circa 24,91 euro al mese. In più si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 100 euro al mese per 3 mesi.

Plus

visione in contemporanea su 2 dispositivi collegati a due differenti reti domestiche

Si possono registrare fino a 7 dispositivi

Il prezzo è di 45,99 euro al mese per 12 rate con vincolo annuale (120 euro di risparmio) o 55,99 euro al mese con possibilità di disdire con un preavviso di 30 giorni.

L’abbonamento annuale costa 449 euro in un’unica soluzione. Scegliendolo andrete a spendere circa 37,41 euro al mese. Altrimenti si può pagare in 3 rate con PayPal, senza interessi o costi aggiuntivi, per una spesa di circa 133 euro al mese per 3 mesi.

Scopri le offerte di DAZN »

Su DAZN avete incluso tutto il meglio dello sport italiano e internazionale:

tutta la Seria fino al 2024/2025 (10 partite su 10 per giornata). Inclusa con DAZN Start fino al 21/10/23

fino al 21/10/23 Serie BTK, compresi playoff e playout

Europa League

i migliori incontri della Conference League

La Liga

una selezione di partite della Liga Portugal Betclic

FA CUP, Carabao Cup e Community Shield

UEFA Women’s Champions League

NFL

basket italiano ed europeo

boxe

UFC e altri sport di combattimento grazie alla partnership con Matchroom Boxing

freccette

i canali tematici di Juventus, Inter e Milan

Redbull TV

programmi di approfondimento come Sunday Night Square, Supertele – Leggero come un pallone e Tutti Bravi dal Divano

Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD

Se avete un decoder Tivùsat e attivare un abbonamento a DAZN Standard o DAZN Plus potete attivare il canale dedicato ZONA DAZN al 214 al costo di 7,50 euro al mese. Il canale ZONA DAZN 2 al 215 è disponibile invece solo in caso di contemporaneità delle partite di Serie A. Allo stesso modo se avete un abbonamento a Sky potete attivare ZONA DAZN al 214 per vedere 3 partite per giornata di campionato (quella delle 20.45 di sabato, delle 12.30 di domenica e delle 20.45 di lunedì) e molto altro sport. Il prezzo è sempre di 7,50 euro al mese. Potete attivare le due opzioni su www.dazn.com/tivusat o dazn.com/sky.

Offerte in evidenza Amazon Prime Video € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NOW Cinema & Entertainment € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA