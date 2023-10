La nuova carta di credito Sella per non vedenti e ipovedenti

Le nuove carte di debito di Banca Sella sono caratterizzate da una forte impronta verso l’inclusione e la sostenibilità. Questi strumenti di pagamento hanno infatti un profilo facilmente riconoscibile al tatto, in maniera tale che anche le persone non vedenti e ipovedenti riescano a identificarle facilmente.

Carta di credito Sella utilizzabili da non vedenti e ipovedenti

Sebbene abbiano tutte le classiche funzionalità di pagamento, le nuove carte di debito di Banca Sella hanno su un lato un profilo con bordo smussato, così da renderle più facilmente riconoscibili al tatto da persone non vedenti e ipovedenti.

Inoltre, Banca Sella puntando su comportamenti sempre più responsabili e sostenibili, ha deciso di utilizzare per la realizzazione di queste nuove carte il PVC riciclato. Questo materiale riduce le emissioni di CO2 nell’ambiente del 36% rispetto alla normale plastica.

“Le nuove carte di debito permettono maggiore accessibilità e inclusività anche per i clienti non vedenti e ipovedenti, che in questo modo potranno utilizzare la propria carta con facilità e con un maggiore senso di sicurezza e indipendenza”, afferma Andrea Pozzi, head of banking and payments di Banca Sella: “Grazie anche al materiale utilizzato per la loro realizzazione, vogliamo confermare il nostro impegno verso scelte responsabili e sostenibili per contribuire ad aumentare l’attenzione sull’impatto ambientale dei nostri comportamenti quotidiani”.

Carte di credito: le migliori offerte di ottobre 2023

La carta di credito, che è sempre abbinata a un conto corrente, è ormai uno strumento di pagamento sempre più diffuso anche perché l’importo speso è addebitato sul conto d’appoggio in seguito, di solito entro la metà del mese successivo. Gli acquisti online spingono il suo utilizzo, così come il fatto che ormai l’esito per ottenerne una è immediato.

Ecco qui sotto le carte di credito abbinate ad altrettanti conti correnti online che risultano più vantaggiose a ottobre 2023.

Carta YOU di Advanzia Bank

Con canone annuo gratuito, la banca lussemburghese Advanzia Bank propone Carta YOU, la quale è possibile richiederla senza aprire un conto corrente nella banca stessa. Le principali caratteristiche di questa carta sono:

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente . Di solito è compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro;

. Di solito è compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro; possibilità, saldando regolarmente le spese sostenute con carta nel corso del tempo, di richiedere un aumento del plafond ;

; addebito a saldo;

appartenente al circuito Mastercard;

pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

collegamenti con i wallet digitali di Google Pay o Apple Pay ;

; rateizzazione delle spese;

assicurazione di viaggio gratuita.

L’operazione per ottenere Carta YOU avviene online ed è veloce: bastano solo 2 minuti. È sufficiente dotarsi della carta d’identità o del passaporto (entrambi in corso di validità).

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

La carta di credito Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum ha un canone di 12 euro all’anno e un fido mensile a partire da 1.500 euro. È disponibile in versione fisica e digitale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay) e si caratterizza per:

appartenenza ai circuiti Visa o MasterCard ;

o ; impostazione di un limite di acquisto;

personalizzazione (scegliendo colore preferito e inserendo una propria fotografia);

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese.

Questa carta è legata a SelfyConto, che è un conto con il canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti (sempre gratuito invece per gli under 30), poi prevede un costo di 3,75 euro al mese. Un costo che è comunque azzerabile in via promozionale fino al 31 dicembre 2023 rispettando alcune condizioni fissate dalla banca.

SelfyConto di Banca Mediolanum si contraddistingue per:

carta di debito con canone gratuito, pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

con canone gratuito, pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay; bonifico online gratuito come il prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona Euro;

prelievi di contanti da ATM da qualsiasi banca gratuiti;

trading online per effettuare investimenti in tempo reale sui principali mercati mondiali;

il servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via app in tempo reale.

Con questo conto corrente, se si accredita lo stipendio, è possibile beneficiare del 4% annuo lordo, sulle somme vincolate a 6 mesi ed è possibile vincolare anche solo 100 euro.

Carta Classic/Gold Widiba di Banca Widiba

Banca Widiba propone Carta Classic Widiba, una carta di credito con fido di 1.500 euro al mese e un canone annuale di 20 euro. I clienti più esigenti hanno a disposizione Carta Gold Widiba, la quale ha un plafond mensile di 3.000 euro e un canone annuo di 50 euro.

Con attivazione immediata, addebito a saldo, circuito MasterCard o Visa e tecnologia contactless, queste due carte di credito si appoggiano al conto corrente online Widiba Start, un conto corrente online che, se aperto tramite Internet con SPID o webcam entro il 4 ottobre 2023, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi ha più di 30 anni i primi 12 mesi. Al termine di questo periodo, i clienti hanno comunque la possibilità di azzerarne i costi grazie a una serie di promozioni.

Questo conto online include gratuitamente anche carta debito, prelievi di contante da ATM pari o superiori a 100 euro su tutte le banche in Italia, bonifico online in area SEPA, PEC e firma digitale fino a quando si è clienti della banca, deposito titoli e piattaforma di trading online.

Con l’apertura di Widiba Start entro il 4 ottobre 2023, è possibile avere un rendimento annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e attivando i vincoli entro 30 giorni dall’apertura del conto. Le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

