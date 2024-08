In 30 sec

Conto deposito Poste è una soluzione presente da anni e che permette di far crescere i tuoi risparmi senza correre rischi. Ma si tratta di un prodotto finanziario davvero conveniente? Vediamo qui di seguito che cosa prevedono e come funzionano le proposte messe in campo da Poste Italiane e riservate ai piccoli risparmiatori, ma soprattutto qual è il loro rendimento a maggio 2024.

Prima di scoprire maggiori dettagli sulle soluzioni di Poste Italiane, c’è da notare che altre forme di investimento con un tasso garantito sono i conti deposito, i quali pagano un interesse lordo annuo anche fino al 5% per investimenti di breve durata. Per saperne di più, consulta il comparatore di SOStariffe.it, tramite il link qui sotto:

CONFRONTA I CONTI DEPOSITO »

Buoni fruttiferi postali: le proposte di maggio 2024

BUONO FRUTTIFERO POSTALE TASSO DI INTERESSE CARATTERISTICA PRINCIPALE Buono dedicato ai minori 6% di tasso di interesse lordo annuo Il rendimento matura fino alla maggiore età del minore Buono Soluzione Eredità 3,25% di tasso di interesse lordo annuo per un investimento di 4 anni Dedicato ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste

Sottoscrivibile solo in ufficio postale Buono ordinario 2,75% di tasso di interesse lordo annuo per una durata di 20 anni Interessi riconosciuti dopo un anno dalla sottoscrizione e poi ogni bimestre e corrisposti al rimborso Buono 3×4 2,50% di tasso di interesse lordo annuo per una durata di 12 anni Rimborso del capitale in qualsiasi momento e, dopo 3 anni (tasso dell’1,25% lordo), 6 anni (1,75% lordo) e 9 anni (2,25% lordo) Buono Rinnova 4 anni 2,50% di tasso di interesse lordo annuo per 4 anni Rimborso del capitale in qualsiasi momento Buono 3×2 2,25% di tasso di interesse lordo annuo per 6 anni Rimborso possibile anche dopo 3 anni con tasso di interesse dell’1,25% Buono 4 anni Plus 2% di tasso di interesse lordo annuo per 4 anni Liquidazione degli interessi alla scadenza Buono Risparmio Sostenibile 2% di tasso di interesse lordo annuo con premio finale per un investimento di 7 anni Alla scadenza c’è la possibilità di conseguire un eventuale premio legato all’andamento dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X Buono 4 anni risparmiosemplice 1,50% di tasso di interesse lordo annuo per 4 anni Rendimento premio al raggiungimento minimo di 24 sottoscrizioni periodiche

Sottoscrivibile solo in ufficio postale Buono Soluzione Futuro rendita in 180 rate mensili per un piano di risparmio dai 65 agli 80 anni di età Sottoscrivibile in una fascia di età compresa tra i 40 anni e i 54 anni

I Buoni fruttiferi postali non hanno costi di apertura, gestione e rimborso. Investimento e rendimento sono sicuri in quanto sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e sono garantiti dallo Stato. Puoi richiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione. I Buoni fruttiferi postali hanno il vantaggio di una tassazione agevolata al 12,50% e sono esenti da imposta di successione.

Sono facili da sottoscrivere: puoi scegliere la classica forma cartacea di emissione dei buoni (Buoni cartacei), oppure la formula dei Buoni dematerializzati. Puoi acquistarli negli uffici postali e, per i soli Buoni dematerializzati, puoi aprirli anche tramite i canali online (www.poste.it e App BancoPosta).

Con Libretto Smart o un conto BancoPosta puoi aprirli online, altrimenti occorre andare in un ufficio postale. Per tutti l’importo minimo è 50 euro.

Libretto di risparmio postale: le opzioni di maggio 2024

NOME DEL LIBRETTO POSTALE SPIEGAZIONE Libretto Smart canone annuo gratuito

promozione Supersmart Premium 366 giorni fino al 9/5/2024 con tasso del 3,50%

fino al 9/5/2024 con tasso del promozione Supersmart 360 giorni con tasso del 2,50%

con tasso del rendimento annuo lordo dell’1,50% Libretto ordinario canone annuo gratuito

tasso di interesse dell’0,001% Libretto dedicato ai minori canone annuo gratuito

tre differenti formule in base alla fascia di età del minore: da 0 a 12 anni, da 12 a 14 anni, da 14 anni a 18 anni

I Libretti di risparmio postale sono garantiti dallo Stato e sono senza costi di apertura e di gestione. Si caratterizzano per la possibilità di versare e prelevare in tutti gli uffici postali. E con la “Carta Libretto” o con l’App BancoPosta puoi prelevare gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM Postamat.

Libretto Smart

Il Libretto Smart, attivabile dal sito www.poste.it, da app BancoPosta e in ufficio postale, a un tasso del’1,50% lordo, permette di beneficiare di due promozioni. La prima è Supersmart Premium 366 giorni per avere un rendimento annuo del 3,50% lordo ed è attivabile entro il 9 maggio 2024. La seconda è Supersmart 360 giorni con rendimento del 2,50% lordo. In caso di estinzione anticipata, il tasso sarà quello base dell’1,50%.

Inoltre, presso tutti gli uffici postali e gli sportelli ATM del circuito Postamat è possibile:

prelevare contanti;

controllare il saldo e la lista movimenti;

effettuare operazioni di girofondi da o verso il tuo Libretto Smart.

Libretto ordinario

Il Libretto ordinario permette versamenti e prelievi in tutti gli uffici postali, anche con Carta Libretto. Consente di sottoscrivere in ufficio postale Buoni fruttiferi postali dematerializzati e di accreditare pensione INPS e INPDAP. Inoltre, c’è da osservare che il Libretto Ordinario assicura un tasso nominale annuo lordo dello 0,001%.

Libretto dedicato ai minori

Il Libretto dedicato ai minori è distinto per tre fasce d’età con tre diversi livelli di autonomia, un modo per educare i ragazzi al risparmio. Nel dettaglio:

“ Io cresco ”, dedicato ai bambini tra 0 e 12 anni permette di fare versamenti e prelievi consentiti al genitore e al tutore. I risparmi crescono tranquilli in attesa che il minore possa gestirli in modo autonomo;

”, dedicato ai bambini tra 0 e 12 anni permette di fare versamenti e prelievi consentiti al genitore e al tutore. I risparmi crescono tranquilli in attesa che il minore possa gestirli in modo autonomo; “ Io conosco ”, dedicato ai ragazzi tra 12 e 14 anni, permette di effettuare versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore;

”, dedicato ai ragazzi tra 12 e 14 anni, permette di effettuare versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore; “Io capisco”, dedicato ai ragazzi tra 14 e 18 anni, consente di eseguire versamenti e prelievi anche al minore fino a 50 euro al giorno e 500 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore.

Conti deposito: le offerte remunerative di maggio 2024

Oltre all’offerta di Poste Italiane, c’è da ricordare che ci sono i conti deposito in grado di garantire un rendimento elevato. Tra le offerte di maggio 2024 troviamo:

conto deposito a 12 mesi con rendimento fino al 5% , investendo 20.000 euro, il guadagno netto è di 700 euro;

con rendimento fino al , investendo 20.000 euro, il guadagno netto è di 700 euro; conto deposito a 24 mesi con rendimento fino al 4,50% , investendo 20.000 euro, il guadagno netto è di 1.252 euro;

con rendimento fino al , investendo 20.000 euro, il guadagno netto è di 1.252 euro; conto deposito a 60 mesi con rendimento fino al 4,75%, investendo 20.000 euro, il guadagno netto è di 3.316,82 euro.

Per avere una panoramica delle offerte più vantaggiose presenti a maggio 2024 sul mercato bancario, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che mette a confronto le proposte più remunerative fra i partner. Clicca sul pulsante verde qui sotto per saperne di più:

CONFRONTA I CONTI DEPOSITO »