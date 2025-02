Scegliere lo stesso operatore per fisso e mobile può garantire un risparmio sulla spesa complessiva . Questa soluzione diventa particolarmente conveniente quando si sceglie una tariffa mobile con Giga illimitati: in questi casi, infatti, il risparmio è del 29% . La conferma arriva dai dati raccolti dalla nuova indagine dell'Osservatorio Segugio.it.

Con le offerte fisso + mobile è possibile scegliere lo stesso operatore per due servizi e ottenere un risparmio sulla spesa complessiva. Tale risparmio dipende dall’operatore scelto: considerando la media delle offerte disponibili sul mercato in questo momento, optare per una tariffa fisso + mobile permette di ottenere una riduzione del 5% della spesa. Da notare, inoltre, che queste offerte garantiscono molti più Giga mensili su mobile.

Le cose cambiano, però, quando la promo fisso + mobile include una SIM con Giga illimitati. In questi casi, infatti, il risparmio si moltiplica ed è possibile tagliare la spesa del 29% rispetto all’attivazione separata dei due servizi. Per questo tipo di promozioni, quindi, puntare sull’abbinamento fisso + mobile è, senza dubbio, la scelta più conveniente.

La conferma arriva dai dati dell’Osservatorio Segugio.it. Le offerte convergenti possono essere di vario tipo: alcuni operatori propongono pacchetti che prevedono l’attivazione simultanea di fisso e mobile. Altri, invece, preferiscono garantire vantaggi ai già clienti che attivano un secondo servizio. In ogni caso, a prescindere dalle modalità di attivazione, queste soluzioni possono sempre garantire un vantaggio sulla spesa.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fisso e mobile con lo stesso operatore: il risparmio è del 5%

I dati raccolti dall’Osservatorio confermano che, in media, è necessario affrontare una spesa di:

9,92 euro al mese per una SIM con minuti, SMS e almeno 10 GB ogni mese

per una con minuti, SMS e almeno 10 GB ogni mese 25,79 euro al mese per un abbonamento per Internet a casa tramite fibra FTTH oppure fibra mista FTTC

Complessivamente, quindi, per fisso e mobile bisogna considerare una spesa di 35,71 euro al mese. Scegliendo lo stesso operatore per fisso e mobile, invece, la spesa media si riduce a 33,73 euro al mese (in linea con le rilevazioni del 2022 che confermavano una spesa media di 33,26 euro). Con un’offerta convergente, quindi, è possibile risparmiare 1,98 euro al mese ovvero 23,76 euro all’anno. Scegliendo lo stesso operatore, quindi, si può risparmiare il 5,5% (nel 2022, invece, il risparmio percentuale era del 13%).

Bisogna sottolineare un altro aspetto: le tariffe fisso + mobile con lo stesso operatore garantiscono un quantitativo di Giga nettamente superiore. Le tariffe mobile attivabili sfruttando la convergenza e, quindi, scegliendo lo stesso operatore di telefonia fissa garantiscono, infatti, 366 GB al mese in media (il 60% delle tariffe di questo tipo hanno Giga illimitati e la media è calcolata considerando i limiti fissati dagli operatori per le condizioni di uso lecito) contro 164 GB medi disponibili con le offerte attivate in modo separato.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Giga illimitati su mobile: con le offerte convergenti si risparmia

La scelta di offerte fisso + mobile con lo stesso operatore è quella giusta quando si vuole attivare una SIM con Giga illimitati. In questi casi, infatti, la spesa media in caso di attivazione separata è di 50,92 euro al mese (bisogna, inoltre, tenere in considerazione il fatto che alcune offerte con Giga illimitati hanno un limite alla velocità di connessione di 10 Mbps).

Puntando sulle offerte convergenti, invece, la spesa si riduce a 36,25 euro al mese con un risparmio di 14,67 euro al mese che si traduce in un risparmio annuale di 176,04 euro in un anno. In questo modo, quindi, è possibile tagliare la spesa del 29%. Per avere Giga illimitati, la scelta giusta non può che essere l’attivazione di offerte fisso + mobile.

I risultati dell’indagine dell’Osservatorio Segugio.it sono riepilogati in tabella:

DATI TUTTE LE OFFERTE OFFERTE CON GIGA ILLIMITATI SU MOBILE Canone medio Internet casa 25,79 €/mese 25,79 €/mese Canone medio telefonia mobile 9,92 €/mese 25,13 €/mese Spesa fisso + mobile (attivazione separata) 35,71 €/mese 50,92 €/mese Canone medio offerte fisso + mobile 33,73 €/mese 36,25 €/mese Risparmio con offerta convergente 1,98 €/mese 14,67 €/mese Risparmio annuale 23,76 €/anno 176,04 €/anno Risparmio percentuale 5,54% 29% Giga inclusi (attivazione separata) 164 GB illimitati Giga inclusi (offerta convergente) 366 GB illimitati

Rilevazioni Segugio.it – 29 aprile 2024. Per i dati sulle offerte di telefonia mobile sono state considerate 94 tariffe proposte da 18 operatori. Per i dati sulle offerte Internet casa sono state considerate 18 offerte di 13 operatori. Per le offerte fisso + mobile sono state considerare le proposte di 5 operatori scegliendo la modalità di attivazione più conveniente per l’utente

Davide Raia Esperto in Telecomunicazioni, Energia e Assicurazioni Napoli, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi a tariffe energia, telefoniche e assicurative grazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Sicurauto.it, Virgilio.it, Tomshw.it, Clubalfa.it, Key4biz.it e SOStariffe.it dal 2015, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione di indagini di mercato dell’Osservatorio SOStariffe.it Nato e cresciuto a, è specializzato nella realizzazione di contenuti relativi agrazie al suo background formativo in ambito giornalistico e al suo lavoro in collaborazione con diverse importanti realtà editoriali italiane, come Libero Tecnologia Cinquecolonne.it . Collabora attivamente condal, occupandosi della stesura di testi per il sito aziendale e per aziende partner. Contribuisce alla realizzazione didell’

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?