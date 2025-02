A quanto pare l’Italia non è poi così in ritardo nel raggiungere gli obiettivi dei piani europei Gigabit society 2025 e Digital decade 2030 per la diffusione della banda ultra larga. Dalla valutazione effettuata dalla Commissione europea, infatti, emerge che il nostro Paese è circa a metà classifica tra le nazioni dell’Ue27 per i quali c’è un’alta o media probabilità di raggiungere l’obiettivo di “accesso a 1 Gbps (download/upload) per tutte le scuole, gli hub del trasporto, i principali fornitori di servizi pubblici e le imprese ad alta intensità digitale“. Per altri quattro Paesi, ovvero Austria, Germania, Belgio e Grecia, invece, la probabilità è bassa.

La valutazione si basa sugli indici di connettività e adozione del Desi 2023 e sullo stato dei lavori in linea pratica e teorica dei Piani nazionali per la banda ultra larga.

Confronta le offerte fibra »

Banda ultra larga: le ultime novità sugli obiettivi europei per la connettività di maggio 2024

Le valutazioni della Commissione europea per i piani di copertura in fibra 1 L’Italia ha una probabilità media/alta di portare una connessione in fibra fino a 1 Gbps in download per scuole, servizi pubblici e imprese ad alta intensità digitale 2 L’Italia ha una probabilità bassa di portare a tutti una connessione in fibra fino a 1 Gbps in download 3 L’Italia ha una probabilità alta di portare la copertura 5G nelle aree urbane e le principali strade e tratte ferroviarie 4 La copertura con reti con reti ad altissima capacità Vhcn e in fibra FTTH è inferiore alla media europea

Non è comunque tutto oro quel che luccica. L’Italia ha una probabilità bassa in merito all’obiettivo per la Gigabyte society 2025 di “accesso a velocità di download di almeno 100 Mbps con possibilità di upgrade a 1 Gbps per tutte le famiglie“. Il progetto, come riconosce la stessa Commissione europea, risulta “più problematico” per molti Paesi dell’Ue e ritiene che solo sei abbiano una “probabilità alta” di completarlo nei tempi. Si tratta di Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Romania e Portogallo.

Per quanto riguarda la telefonia mobile e l’adozione del 5G, l’Italia come la maggior parte dei Paesi Ue è ben posizionata per “copertura 5G senza interruzione per tutte le aree urbane e le principali strade e tratte ferroviarie“. La Commissione europea in generale è comunque più ottimista per quanto riguarda gli obiettivi del Digital decade 2030. L’Italia ha un’alta probabilità di raggiungere gli obiettivi per una connettività fino a 1 Gbps per tutti e in 5G nelle aree più popolose.

In Italia la copertura per la banda ultra larga con reti ad altissima capacità Vhcn (Very High Connection Network) è del 53,7% delle famiglie contro una media Ue del 73,24%. Bisogna comunque sottolineare che nel nostro Paese la copertura è aumentata del 20% rispetto al 2021. La copertura in fibra FTTH (Fiber to the Home) è del 53,7% delle famiglie, quasi in linea con la media europea del 56,5%. La connessione in banda ultra larga ad almeno 1 Gbps in download è del 13,45%, quindi vicina alla media Ue e in crescita del 9,2% rispetto al Desi 2021.

La Commissione europea ritiene che il nostro Paese debba crescere nella copertura delle reti Vchn semplificando le procedure amministrative e il coordinamento tra gli enti per l’installazione delle infrastrutture necessarie alla banda ultra larga. Sebbene le caratteristiche topografiche dell’Italia rendano il progetto più difficile, data la presenza di numerose catene montuose e piccoli Comuni relativamente isolati, si deve spingere sulla crescita delle competenze digitali (46% della popolazione) e l’utilizzo di Internet (83% della popolazione). C’è infatti una vera spaccatura tra la copertura nelle aree urbane e quelle rurali. Solo il 26% di quest’ultime è raggiunto dalle reti ultra veloci.

Nel report si evidenzia la preoccupazione della Commissione europea in merito agli obiettivi per la banda ultra larga della Gigabit society 2025, ritenuti fondamentali per lo sviluppo della competitività economica dell’Ue e la coesione sociale. Per questo motivo la Commissione invita gli Stati membri a mettere in atto incentivi e strumenti normativi per aumentare gli investimenti nelle reti veloci. Fortunatamente la domanda per una connettività ad alte prestazioni è molto alta.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte fibra dei nostri partner di maggio 2024

Offerte fibra Navigazione Chiamate Costo mensile Attivazione Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,90 €/mese

primi 2 mesi gratis , poi 27,90 €/mese con prezzo bloccato 24 mesi

, poi con 22,90 €/mese per i già clienti mobile 19,95 € con acquisto online

con acquisto online 39,90 € per i già clienti mobile Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Gratis TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (con acquisto online) 30,90 €/mese

24,90 €/mese con attiva un’offerta dati mobile da 9,99 €/mese Gratis fino al 10/5/24 Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 29,95 €/mese Inclusa

Se state cercando la soluzione giusta per portare nella vostra casa la banda ultra larga, oggi potete trovare offerte fibra a prezzi molto convenienti. Alcuni operatori con l’integrazione di tecnologie come EPON (Ethernet Passive Optical Network) e GPON (Gigabit Passive Optical Network) permettono di raggiungere anche velocità molto superiori a 1 Gbps in download, anche fino a 10 Gbps. In alternativa nella maggior parte dei casi è comunque disponibile una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Tra le migliori offerte fibra di maggio abbiamo:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

buono Amazon da 100 euro fino all’8/5/24

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese o 27,90 euro al mese con prezzo bloccato 24 mesi e primi 2 mesi gratis. Il contributo iniziale per l’attivazione della linea è scontato a 19,95 euro acquistandola online. Se però siete già clienti dell’operatore per la telefonia mobile potete avere la fibra a 22,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Con attiva la rete fissa e una SIM mobile con Vodafone potete avere anche Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con Infinito Insieme. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

Amazon Prime per 12 mesi

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro. Per chi è già cliente dell’operatore per il mobile, invece, il prezzo per la fibra è di 22,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis.

Attiva Super Fibra di WindTre »

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online o 24,99 euro al mese se si ha attiva una SIM con offerta dati a partire da 9,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

Con attiva la rete fissa e una SIM mobile con TIM potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare dalla connessione di casa) e 6 GB in più al mese per il roaming in Ue con TIM Unica Power. La promozione è gratis, invece di 1,90 euro al mese, se la si attiva entro l’8/6/24.

Fastweb Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt inclusa

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore vi permette di provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare o richiedere il recesso direttamente online senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Attiva Fastweb Casa »

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere alla rete fissa un Wi-Fi Booster per potenziare il segnale e l’opzione Plus con inclusi Assistenza Plus per un più efficace supporto da parte dell’operatore in caso di problemi alla linea e FastwebUP Plus, che ogni mese vi permette di scegliere tra i seguenti vantaggi:

un mese di film e le serie tv in streaming in omaggio su Infinity+

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento digitale gratuito a Repubblica e La Stampa del gruppo GEDI

e del gruppo GEDI un mese gratis su BuddyFit

L’assicurazione Assistenza Casa inclusa nell’offerta vi permette di richiedere supporto h24 da parte dei migliori professionisti per proteggere la vostra abitazione da danni e imprevisti. Assistenza Pet, invece, è un’assicurazione sanitaria con inclusi: consulto veterinario in telemedicina h24, consegna domicilio dei farmaci, rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti. Entrambe le assicurazioni si rinnovano annualmente con l’offerta fisso.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?