La fine Maggior Tutela luce è ormai al capolinea . Lo stop dei prezzi calmierati dell’energia elettrica è ormai vicino. Ecco le risposte ai tuoi dubbi su cosa comporti la cessazione del regime Tutelato per i clienti non vulnerabili e vulnerabili, oltre ai consigli su come trovare le offerte luce più convenienti a maggio 2024 tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it .

Mancano meno di due mesi alla fine Maggior Tutela luce. Dal 1° luglio 2024 scatta infatti lo stop ai prezzi calmierati dell’energia elettrica in Italia. Con questa scadenza che si avvicina a grandi passi, aumentano domande, dubbi e perplessità sul da farsi tra le famiglie ancora servite dal Mercato Tutelato. Ecco perché, nel paragrafo che segue, rispondiamo a 8 domande ricorrenti che i consumatori (vulnerabili e non vulnerabili) avanzano sugli effetti che la fine Maggior Tutela avrà sulla propria fornitura domestica.

Prima di chiarire cosa succederà con lo stop al Mercato Tutelato luce, ricordiamo che, sin da ora, è possibile affidarsi alle offerte luce del Mercato Libero. Un valido alleato per trovare le tariffe energia elettrica che ti aiutano a risparmiare in bolletta il comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando sul pulsante verde qui sotto.

CONFRONTA LE OFFERTE LUCE »

Gratuito e semplice da utilizzare, il tool di SOStariffe.it scandaglia le soluzioni per illuminare casa proposte dai gestori energetici partner a maggio 2024 e ti consente di individuare la tariffa più vantaggiosa a partire dai tuoi dati di consumo. Se non dovessi avere il polso dei tuoi consumi annui, puoi recuperare questa informazione in una bolletta recente (ecco come leggere la bolletta luce), oppure puoi stimarla impostando i filtri integrati nel comparatore stesso, accessibili cliccando sul widget di seguito:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fine Maggior Tutela luce: le risposte ai tuoi dubbi a maggio 2024

FINE MAGGIOR TUTELA LUCE IN PILLOLE 1 Il 1° luglio 2024 scatta la fine Maggior Tutela luce per i clienti cosiddetti “non vulnerabili” 2 I clienti “non vulnerabili” che al 30 giugno 2024 non avranno scelto un fornitore nel Mercato Libero confluiranno nel Servizio a Tutele Graduali (STG) 3 I clienti “vulnerabili”, invece, potranno continuare a beneficiare dei prezzi calmierati dell’energia elettrica anche dopo il 1° luglio 2024

Ecco qui sotto un elenco delle 8 domande (con relative risposte) sulla fine Maggior Tutela e il graduale passaggio alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica.

Chi riguarda la fine Maggior Tutela luce?

La cessazione del Mercato Tutelato per la fornitura dell’energia elettrica scatterà il 1° luglio 2024 e riguarderà i 4,5 milioni di clienti domestici considerati “non vulnerabili”. Non saranno, invece, coinvolti dalla fine Maggior Tutela i clienti cosiddetti “vulnerabili” (si veda la domanda numero 4 per sapere chi rientri in questa categoria). I consumatori “vulnerabili” continueranno a beneficiare dei prezzi calmierati dell’elettricità tramite il Servizio di Tutela della Vulnerabilità.

Sono in Tutela: cosa succede il 1° luglio 2024 se non faccio nulla?

Se sei un cliente “non vulnerabile” e al 30 giugno 2024 non avrai ancora scelto un fornitore energetico nel Mercato Libero, il 1° luglio sarai assegnato direttamente al Servizio a Tutele Graduali (STG). Si tratta di un regime provvisorio (durerà tre anni) che ti garantirà l’erogazione dell’energia elettrica tramite venditori selezionati da ARERA (l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) attraverso specifiche procedure concorsuali. In caso di tua “non scelta”, dunque, la fornitura di elettricità sarà garantita.

Se, invece, sei un cliente “vulnerabile”, per te non cambierà nulla e continuerai ad essere rifornito dallo stesso servizio fintanto che non saranno individuati i fornitori del Servizio di Tutela della Vulnerabilità.

Quali sono le tariffe applicate nel Servizio a Tutele Graduali?

Nel Servizio a Tutele Graduali (STG), le condizioni economiche sono definite da ARERA sulla base delle aste pubbliche, il cui esito è stato comunicato il 6 febbraio 2024. Per quanto riguarda la spesa per la materia prima energia elettrica, le tariffe saranno basate sul PUN (Prezzo Unico Nazionale), che è l’indice di riferimento per la compravendita dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia.

Se vuoi conoscere il nome del venditore che si è aggiudicato l’erogazione dell’energia elettrica nell’ambito del regime STG nella tua zona di residenza, puoi prenderne visione sul sito di ARERA nell’apposita sezione dedicata ai Consumatori.

Chi sono i clienti vulnerabili e cosa accade loro dal 1° luglio?

Sei considerato un cliente “vulnerabile” se ti trovi in una delle seguenti condizioni:

sei un over 75 :

: hai diritto a ricevere il bonus elettrico per disagio economico (in base al reddito ISEE ) o per disagio fisico (apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica);

) o per disagio fisico (apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica); sei un soggetto con disabilità , ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

, ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92; sei titolare di un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

a seguito di eventi calamitosi; sei titolare di un’utenza in un’isola minore non interconnessa.

Cosa devo fare per chiedere lo “status” di cliente vulnerabile?

Se il tuo attuale venditore ti ha già riconosciuto lo “status” di cliente “vulnerabile” non devi fare niente. Continuerai a essere riconosciuto tale anche dopo il 1° luglio 2024. Se, invece, ritieni di avere i requisiti per rientrare nella categoria dei clienti “vulnerabili”, ma non sei ancora stato identificato come tale, è necessario che tu lo richieda inviando al tuo venditore il Modulo autocertificazione vulnerabilità, compilato in ogni sua parte. Questo documento è disponibile per il download sul sito di ARERA.

Se sono nel Mercato Libero, devo fare qualcosa prima del 1° luglio?

Se sei già passato al Mercato Libero e vuoi rimanerci, non devi fare nulla. Al contrario, qualora tu sia un cliente “non vulnerabile” e preferisca lasciare il tuo fornitore energetico in libera concorrenza per rientrare in Maggior Tutela, puoi farne richiesta entro il 30 giugno 2024. Dal 1° luglio, confluirai anche tu nel Servizio a Tutele Graduali. Per agevolare questo passaggio, ARERA ha messo a punto un motore di ricerca che ti permette di individuare in pochi click il fornitore che gestisce il servizio di Tutela nel tuo comune di residenza e i riferimenti per contattarlo.

Come funziona il passaggio al Mercato Libero?

Se sei un cliente in Maggior Tutela (vulnerabile o non vulnerabile) e vuoi passare al Mercato Libero, lo puoi fare in qualsiasi momento, anche prima della scadenza del 1° luglio 2024. Il passaggio al Mercato Libero è gratuito, non comporta l’interruzione del servizio di fornitura e non prevede alcun intervento tecnico sul contatore.

Come scegliere le offerte luce più vantaggiose del Mercato Libero?

Una mossa cruciale per scegliere le offerte luce più convenienti del Mercato Libero è procedere con il confronto delle tariffe energia elettrica. Un valido alleato in questa fase di ricerca è il comparatore di SOStariffe.it, che ti permette di fare un raffronto tra le offerte luce proposte dai partner a maggio 2024. Dopo aver individuato la soluzione più in linea con il tuo consumo annuo di elettricità, puoi accedere direttamente al sito del gestore scelto e seguire la procedura guidata per l’attivazione online della fornitura.

Il procedimento è semplice e intuitivo. Non dimenticare, però, di tenere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati dell’intestatario della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale);

della fornitura (il nome, il cognome e il codice fiscale); i dati della fornitura (il codice POD per l’energia elettrica, che si trova in una bolletta recente);

per l’energia elettrica, che si trova in una bolletta recente); i recapiti (telefonici o mail);

il codice IBAN del proprio conto corrente per chi scelga la domiciliazione bancaria.

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

PASSA ALLA CHAT TI SERVE AIUTO?