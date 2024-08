CoopVoce Evo 30 include minuti illimitati e 30 GB in 4G . Fino al 22/5/24 il prezzo è scontato a 5,90 euro al mese e resta fisso per sempre . Scopri come attivarla

CoopVoce ha lanciato una nuova promozione associata a una delle sue offerte di telefonia mobile più richieste. CoopVoce Evo 30 include minuti illimitati e 30 GB per navigare in 4G. Attivandola entro il 22/5/24 il prezzo è scontato.

CoopVoce Evo 30 e tutte le altre offerte dell’operatore a maggio 2024

Le offerte di CoopVoce Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Evo Start minuti illimitati e 200 SMS + 1 GB in 4G fino a 150 Mbps 4,90 €/mese per sempre Evo 30 minuti illimitati e 1000 SMS + 30 GB in 4G fino a 150 Mbps 5,90 €/mese per sempre fino al 22/5/24 Evo 200 minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G fino a 150 Mbps 9,90 €/mese per sempre

CoopVoce Evo 30 come tutte le offerte dell’operatore low cost per la massima trasparenza si rinnova sempre lo stesso giorno del mese e avrete inclusi anche servizi di base come Lo sai di Coop, Chiama ora, blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo e Hotspot per condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. CoopVoce poi non applica rimodulazioni e per questo motivo il prezzo è fisso per sempre. La portabilità del numero da un altro operatore è sempre gratuita e verrà completata da CoopVoce entro un massimo di tre giorni lavorativi. Una delle caratteristiche peculiari delle sue offerte è poi il servizio Autoricarica con la spesa, che permette di convertire in automatico i punti Coop in ricariche telefoniche.

CoopVoce come operatore virtuale si appoggia alla rete di TIM e permette di navigare fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload con una copertura del 99,8% del territorio italiano. Con l’integrazione della tecnologia VoLTE è poi possibile chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app contemporaneamente.

EVO 30

minuti illimitati e 200 SMS

30 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 8 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,90 euro al mese per sempre, invece di 6,90 euro al mese, fino al 22/5/24.

EVO Start

minuti illimitati e 200 SMS

1 GB in 4G fino a 150 Mbps da utilizzare anche in Ue

Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre.

EVO 200

minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,90 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le offerte di CoopVoce il contributo per l’attivazione, che comprende anche la spedizione della SIM, è di 10 euro acquistandola online. In alternativa si può ritirare la SIM anche in uno dei 900 punti vendita di Coop. In alternativa è possibile richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi. I già clienti che vogliono cambiare offerta possono farlo al costo di 9,90 euro o sostituire la SIM con un’eSIM al prezzo di 5 euro. Se avete bisogno di assistenza potete contattare il Servizio Clienti al 188 disponibile h24 o anche via app, chat e nei punti vendita di Coop.

Con spedizione a domicilio, per attivare l’offerta dovrete poi collegarvi a coopvoce.it/attivazione e inserire il numero d’ordine inviato via email e SMS. Dovrete poi completare la registrazione seguendo le istruzioni. Dovrete poi effettuare la video identificazione necessaria alla verifica dell’identità dell’intestatario della SIM. Si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento. Vi serviranno un PC dotato di webcam o uno smartphone/tablet con fotocamera.

L’app di CoopVoce, disponibile per tutti i sistemi operativi, permette di gestire in toto la propria offerta e di controllare i consumi e credito residuo, attivare il sistema di autoricarica e far ripartire l’offerta in qualsiasi momento allo stesso prezzo se si ha esaurito il traffico incluso.

Altre offerte interessanti dei nostri partner di maggio 2024

Offerte con ottimo rapporto qualità prezzo Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Spusu 150 XL minuti illimitati e 500 SMS + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 5,98 €/mese per sempre Kena 5,99 Promo 100 di Kena Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica primo mese gratis, poi 5,99 €/mese Promo FLASH BACK! XL Very 5,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese

Oltre a CoopVoce Evo 30 ci sono molte altre offerte interessati tra cui scegliere a maggio. Per confrontarle tra loro potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic potrete costruire il vostro personale profilo di consumi medi per trovare la soluzione più economica per le vostre esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Di seguito sono descritte nel dettaglio alcune offerte dall’ottimo rapporto qualità prezzo con minuti illimitati e almeno 100 GB inclusi:

Spusu 150 XL

minuti illimitati e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps

fino a 300 Mbps 300 GB di riserva

6,32 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. L’operatore permette poi di cambiare offerta o richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi. I Gigabyte di riserva non hanno scadenza, diventano disponibili a partire dal successivo rinnovo quando si esaurisce il traffico dati incluso e si possono accumulare fino alla soglia limite prevista dalla tariffa. Questo piano, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 31/5/24.

Kena 5,99 Promo 100

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma il primo mese è gratis. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 4 euro, così come SIM e spedizione se si forniscono i consensi commerciali all’operatore. Può acquistarla chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

Promo FLASH BACK! XL Very 5,99

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

un mese di ricarica in omaggio fino al 16/5/24

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi. Questa tariffa è riservata a chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, Fastweb Mobile, CoopVoce e altri.

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Per l’attivazione dell’offerta potrete effettuare la verifica dell’identità anche tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica).

