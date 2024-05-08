Elimobile ha avviato una fase di transizione societaria che porterà a una rivoluzione a livello di gestione della società. Nei mesi scorsi l’operatore di telefonia mobile controllato dal Gruppo Soriano è passato sotto l’amministrazione di Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento (ARTI), società appositamente costituita per questa operazione che sta trattando per la cessione del suo pacchetto azionario.

“Annuncio Importante! – spiegava Elimobile la scorsa settimana con un post sulla sua pagina Instagram – Cari clienti, Siamo lieti di annunciare che stiamo attraversando un periodo di transizione verso una nuova gestione qui a ELIMOBILE. Questo cambiamento è il nostro impegno verso un servizio ancora migliore per voi! Ci impegniamo a garantire un’esperienza senza pari mentre lavoriamo per portare innovazione e miglioramenti a tutti i nostri servizi. Grazie per il vostro continuo supporto e fiducia. Siamo entusiasti di condividere questo viaggio con voi! Il vostro team ELIMOBILE“.

Elimobile: come cambia la società a maggio 2024

La storia di Elimobile in breve 1 Elimobile viene lanciato il 16/5/22 da Elite Mobile, società fondata da Mario Colabufo e Gianluca Vacchi 2 Nell’aprile 2023 il Gruppo Soriano acquisisce il 25% delle quote di Elite Mobile 3 A settembre 2023 nasce Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento per avviare il piano di risanamento di Elimobile 4 A marzo 2024 Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento acquisisce il controllo di Elimobile e il Gruppo Soriano ottiene il 97% delle quote societarie con l’obiettivo di cederle a un nuovo investitore

Elimobile è un operatore virtuale o MVNO (Mobile Virtual Network Operator) di tipo ESP (Enhanced Service Provider), ovvero in possesso solo delle infrastrutture per fornire servizi a valore aggiunto e per la commercializzazione delle SIM. Il gestore si appoggia alla rete di WindTre e permette ai suoi clienti di navigare fino in 4.5G. La sua caratteristiche principale è quella di unire la telefonia mobile a una serie di servizi intrattenimento, formazioni ed esperienze esclusive. Ad esempio si possono seguire Masterclass e video-corsi da parte di persone influenti come Maccio Capatonda, corsi di fotografia, scrittura, etc., una selezione di film personalizzata o la possibilità di giocare a calcio con Nicola Ventola e Stefano Sorrentino.

Elimobile viene quindi lanciato ufficialmente il 16/5/22 dalla società Elite Mobile, fondata da Mario Colabufo e Gianluca Vacchi come primo investitore. Nell’aprile dello scorso anno il Gruppo Soriano ha annunciato l’acquisizione del 25% delle quote di Elite Mobile tramite Soriano Telephone & Telegraph Italia. La restante parte è invece rimasta nelle mani di Cofiva Holding di Gianluca Vacchi. Nello stesso mese è stato nominato il nuovo Amministratore Delegato di Elimobile, Gianpiero Allegri, che aveva sottolineato i risultati non eccelsi della precedente gestione. Nel frattempo l’offerta di telefonia mobile è rimasta sostanzialmente invariata. Si parla di piani con minuti illimitati e fino a 120 GB a partire da 4,99 euro al mese.

Stando alla ricostruzione di MondoMobileWeb, il piano di risanamento messo in atto da Elimobile ha previsto la nascita nel settembre 2023 della newco ARTI. La società inizialmente era controllata al 60% da STT mentre il restante 40% delle quote era di Gianpiero Allegri. Successivamente Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento ha acquisito le licenze ministeriali di Elite Mobile come operatore di telefonia mobile e fissa e a luglio ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per servizio telefonico accessibile al pubblico, necessaria per diventare un gestore di rete fissa oltre che MVNO. Nel frattempo, ARTI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 ha perfezionato l’accordo con WindTre per l’accesso primario alla rete mobile.

A marzo Elimobile è passato sotto il controllo di ARTI con l’acquisizione del marchio, portafoglio, clienti, sistemi, contratti, etc. Elite Mobile ha invece cambiato nome in EMB Srl ed è stata messa in liquidazione mantenendo sia i debiti sia i crediti, in particolare il credito IVA e di imposta, con saldo contabile attivo. Sempre a marzo, STT ha acquisito la quota in ARTI di Gianpiero Allegri arrivando al 97% della società. Il Gruppo Soriano ora è quindi in fase di trattativa, seppur ancora in fase preliminare, per la cessione dell’intero pacchetto azionario di Aziende Riunite Telefonia ed Intrattenimento.

Matteo Testa Esperto in Telecomunicazioni, telefonia e Pay TV Iscritto all’albo dei giornalisti dal 2014, ha iniziato a lavorare presso testate online nell'ambito informatico e della tecnologia come DataManager.it e YouTech, oltre a SOStariffe.it. Attualmente è editor per SOStariffe.it e per il quotidiano Affaritaliani.it, dove si occupa di innovazione tecnologica, nuove tendenze digitali e soluzioni per il risparmio energetico