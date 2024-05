Conto Crédit Agricole per i nuovi clienti: ci sono una serie di promozioni da non perdere e che scadono il 30 maggio 2024, a cominciare da buoni regalo Amazon.it fino a 250 euro . Scopri tutti i dettagli dell’offerta.

Scopri la promozione conto Crédit Agricole per i nuovi clienti: l’offerta prevede un conto corrente online a canone gratuito per 9 mesi (gratuito sempre per gli under 35), poi 2€/mese ma azzerabile. E in più: puoi avere buoni regalo Amazon.it fino a 250 euro fino al 30 maggio 2024. Crédit Agricole propone anche un conto deposito con tasso di interesse fino al 4%. Per saperne di più su questa vantaggiosa offerta e per aprire il conto, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Se sei a caccia della convenienza e del risparmio sulle spese bancarie, consulta il comparatore per conti correnti di SOStariffe.it, per trovare soluzioni economiche per gestire i tuoi soldi.

Conto Crédit Agricole: zero spese e buoni Amazon in regalo a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA PROMOZIONE DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Crédit Agricole Online canone gratuito per i primi 9 mesi, poi 2€/mese, ma azzerabile soddisfacendo alcune condizioni

per i primi 9 mesi, poi 2€/mese, ma azzerabile soddisfacendo alcune condizioni per gli under 35 il canone del conto è sempre gratuito

il canone del conto è sempre fino a 150 € di buoni regalo Amazon.it invitando i tuoi amici ad aprire il conto

invitando i tuoi amici ad aprire il conto con apertura entro il 30/5/2024 fino a 100 € di buoni regalo Amazon.it se utilizzi la carta di debito VISA entro 60 giorni dalla data effettiva di apertura del conto carta di debito a canone gratuito per i primi 24 mesi (poi 2 €/mese)

prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca

bonifico ordinario in area SEPA senza costi

accredito di stipendio e pensione senza commissioni

possibilità di richiedere una carta di credito

Per i nuovi clienti che aprano il conto corrente online di Crédit Agricole, i primi 9 mesi sono a canone gratuito. Poi è previsto un costo di 2 euro al mese, ma azzerabile con:

età di almeno un intestatario inferiore ai 35 anni;

accredito dello stipendio o della pensione;

patrimonio superiore a 5.000 euro;

deposito titoli e strumenti finanziari attivi.

Se apri il conto entro il 30 maggio 2024 e inserisci il codice promozionale “VISA”, poi sottoscrivendo e usando la carta di debito Crédit Agricole VISA, hai la possibilità di ottenere fino a 100 euro in buoni regalo Amazon.it. Ecco come:

effettua spese con importo totale tra 500 euro e 999,99 euro nei primi 60 giorni e puoi avere un buono Amazon da 50 euro;

nei primi 60 giorni e puoi avere un buono Amazon da 50 euro; esegui spese con importo totale superiore a 999,99 euro nei primi 60 giorni e puoi beneficiare di un buono Amazon da 100 euro.

In aggiunta, puoi avere fino a 150 euro sempre di buoni regalo Amazon.it se inviti i tuoi amici (fino a un massimo di 6) ad aprire il conto di Crédit Agricole e a utilizzare la carta di debito per i pagamenti.

Le principali caratteristiche del conto online di Crédit Agricole sono le seguenti:

carta di debito Crédit Agricole Visa con canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

con canone gratuito per i primi 2 anni (poi 2 euro al mese) e collegamenti con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay; prelievi di contanti gratuiti da ATM della banca, da altra banca costo di 2,10 euro;

da altra banca costo di 2,10 euro; bonifico ordinario in area SEPA senza commissioni;

senza commissioni; possibilità di cointestarlo fino a massimo di due persone;

bonifico istantaneo in area SEPA, con commissione dello 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima di 0,90 euro);

accredito di stipendio e pensione senza costi;

possibilità di richiedere una carta di credito;

domiciliazioni bancarie senza commissioni.

Per conoscere ulteriori dettagli del conto Crédit Agricole e aprirlo

Crédit Agricole: conto deposito con rendimento fino al 4% a maggio 2024

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto deposito di Conto Crédit Agricole Online tasso di interesse del 4% lordo con vincolo di 3 mesi (2,96% netto). Il guadagno netto è di 73 € , con un investimento di 10.000 €

con vincolo di 3 mesi (2,96% netto). Il guadagno netto è di , con un investimento di 10.000 € tasso di interesse del 3,75% lordo con vincolo di 6 mesi. Il guadagno netto è di 137,50 €, con un investimento di 10.000 €

Con l’apertura del conto Crédit Agricole Online, puoi beneficiare del conto deposito a zero spese che offre un tasso di interesse del 4% lordo (2,96% netto) con un vincolo di 3 mesi, mentre con un vincolo della durata di 6 mesi, il tasso di rendimento è del 3,75% lordo (2,78% netto) Per esempio: se si investono 10.000 euro il rendimento netto alla scadenza dei 3 mesi, sarà di 73 euro, mentre al termine dei sei mesi sarà di 137,50 euro.

La banca ricorda ai clienti che è possibile richiedere l’estinzione anticipata del conto deposito con un preavviso di 32 giorni e una penale che prevede il mancato riconoscimento degli interessi maturati fino a quel momento. Il capitale sarà accreditato al netto dell’imposta di bollo sul conto corrente ordinario di appoggio.

Per valutare altre proposte per un conto deposito al fine di far crescere i tuoi risparmi, consulta il comparatore di SOStariffe.it, per trovare una serie di alternative a maggio 2024 per un investimento sicuro e con un rendimento garantito nel tempo.

