ho. Mobile rinnova completamente la sua gamma di offerte con il lancio di nuove tariffe e, soprattutto, con la possibilità per i suoi clienti di poter utilizzare il 5G . L'aggiornamento delle offerte è anche l'occasione per il lancio delle eSIM . Ecco tutte le novità appena annunciate da ho. Mobile.

Arriva un importante aggiornamento per ho. Mobile che, seguendo quanto fatto da altri operatori virtuali nel corso degli ultimi mesi, rinnova la sua gamma di offerte con il lancio delle prime offerte 5G. Da notare, inoltre, anche la possibilità per gli utenti di richiedere una eSIM, in sostituzione della SIM Card.

Le novità sono tante e sono accompagnate dal lancio di nuove offerte ho. Mobile (con alcune proposte “operator attack”), tutte attivabili tramite il sito ufficiale dell’operatore. Vediamo, punto per punto, le novità che l’operatore virtuale di Vodafone ha reso disponibile per tutti i suoi utenti a partire dalla giornata di oggi.

ho. Mobile lancia 5G ed eSIM

3 NOVITA’ DA HO. MOBILE 1. Sono disponibili le prime offerte 5G 2. I già clienti ho. Mobile possono attivare un’opzione per accedere al 5G 3. È possibile richiedere una eSIM (anche per i già clienti)

Da questa settimana, i clienti ho. Mobile hanno la possibilità di sfruttare il 5G. L’accesso alla rete mobile di nuova generazione è disponibile in caso di attivazione di tariffe compatibili oppure con l’opzione ho. Il Turbo, disponibile al costo di 0,99 euro al mese oppure inclusa nel programma ho+ che costa 1,99 euro al mese.

Il 5G di ho. Mobile non ha limiti di velocità, a differenza del 4G che, però, ora ha un nuovo limite di 60 Mbps (in precedenza, le offerte dell’operatore si fermavano a 30 Mbps). Si tratta, quindi, di una doppia novità che si traduce nella possibilità di accedere a Internet con una velocità maggiore per nuovi e già clienti dell’operatore.

A completare la gamma di servizi di ho. Mobile arrivano anche le eSIM. Nuovi e già clienti possono richiedere una SIM virtuale in sostituzione della SIM card tradizionale. Da notare che i già clienti dell’operatore hanno la possibilità di richiedere la eSIM direttamente dall’app, seguendo una procedura guidata rapida.

Le nuove offerte ho. Mobile di maggio 2024

Ecco le nuove offerte 5G di ho. Mobile:

ho. 9,99

Per accedere al 5G di ho. Mobile è possibile scegliere ho. 9,99. L’offerta in questione include:

minuti e SMS illimitati

200 GB in 4G e 5G

L’offerta in questione costa 9,99 euro al mese, con attivazione gratuita richiedendo portabilità del numero da Iliad o alcuni virtuali e con attivazione di 29,90 euro una tantum con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile. L’offerta è disponibile qui di sotto.

Attiva qui ho. 9,99 »

ho. 11,99

Da valutare anche ho. 11,99. L’offerta in questione include:

minuti e SMS illimitati

250 GB in 4G e 5G

La promozione è disponibile con un costo di 11,99 euro al mese. Anche in questo caso, il contributo di attivazione è azzerato con portabilità da Iliad e alcuni virtuali o richiedendo un nuovo numero ed è di 29,90 euro una tantum in tutti gli altri casi.

Attiva qui ho. 11,99 »

L’operatore propone anche offerte con solo il 4G fino a 60 Mbps.

ho. 6,99

Tra le offerte proposte dall’operatore troviamo ho. 6,99. La tariffa in questione include:

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo è di 6,99 euro al mese. Da notare che l’offerta è disponibile con attivazione gratuita in caso di portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali mentre con portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE, Very Mobile il costo è di 29,90 euro una tantum (l’offerta sarà disponibile solo con auto ricarica in questo secondo caso). La promozione è attivabile tramite il box qui di sotto.

Attiva qui ho. 6,99 »

ho. 8,99

Da notare anche ho. 8,99 che include:

minuti e SMS illimitati

200 GB in 4G fino a 60 Mbps

Il costo dell’offerta è di 8,99 euro al mese, con un contributo di attivazione azzerato con portabilità da Iliad o da alcuni virtuali e di 29,90 euro in tutti gli altri casi.

Attiva qui ho. 8,99 »