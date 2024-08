Il settore dei mutui si rinnoverà grazie all’ intelligenza artificiale in un futuro non molto lontano. L’AI permetterà di rispondere meglio e più velocemente alle richieste dei clienti, personalizzando sempre più le offerte di credito. Con il comparatore di SOStariffe.it (digitale e gratuito) puoi trovare le proposte mutuo più convenienti fra i partner a maggio 2024.

Anche i mutui, come i prestiti, stanno facendo i conti con la rivoluzione dell’intelligenza artificiale che sta trasformando il settore bancario e finanziario. La transizione digitale sta premendo sul pedale dell’acceleratore con un’evoluzione del comparto che avrà indubbi vantaggi, a cominciare da una maggiore profilazione della clientela, così da arrivare a proporre soluzioni di credito sempre più personalizzate e su “misura”.

Mutui: come l’intelligenza artificiale innoverà il credito

All’orizzonte si intravedono numerose innovazioni per i mutui. L’artificial intelligence (AI), infatti, sta cambiando pelle al settore del credito in nome di:

maggiore efficienza nei servizi;

tempi più brevi per le erogazioni di un finanziamento;

più dati a disposizione sui clienti per ridurre al minimi i rischi sul credito:

automazione dell’analisi di documenti reddituali, patrimoniali e anagrafici;

ottimizzazione delle attività di back office.

Da ormai alcuni anni le banche sono impegnate in una transizione digitale che sta radicalmente cambiando il rapporto e l’interazione con la clientela. Certo, molto rimane ancora da fare, soprattutto per quanto riguarda il segmento dell’erogazione del credito, dove gli investimenti in intelligenza artificiale possono garantire in un futuro sempre più vicino una migliore raccolta e gestione dei dati, un’operabilità da remoto da parte dei cliente, uno snellimento delle procedure per la concessione del mutuo, una semplificazione burocratica, ma anche una maggiore sicurezza per la protezione dei dati e contro il rischio di frodi.

Mutui: come trovare un’offerta conveniente a maggio 2024

SURROGA: LE DOMANDE SURROGA: LE RISPOSTE Che cos’è la surroga? È la portabilità di un mutuo in corso da una banca a un’altra Quanto costa la surroga? È un’operazione completamente gratuita Quali benefici può avere la surroga sulla rata mensile? Passare da un tasso variabile a uno fisso e viceversa

e viceversa Allungare la durata del piano di ammortamento del mutuo

del piano di ammortamento del mutuo Ottenere un tasso di interesse più basso

più basso Abbassare l’importo della rata mensile

Sempre a proposito di transizione digitale, il comparatore online di SOStariffe.it consente di trovare rapidamente e gratuitamente offerte mutuo che facciano risparmiare sulla rata mensile, sia per l’attivazione di un nuovo finanziamento ipotecario, per esempio, per acquistare casa, oppure per una surroga di un mutuo in corso. Ricordiamo che la portabilità di un mutuo da una banca a un’altra, modificandone le condizioni contrattuali per abbassare l’importo della rata, per esempio passando da un tasso variabile a un tasso fisso, oppure allungando la durata del mutuo, è un’operazione:

completamente gratuita ;

; accettata da un istituto di credito (di solito) quando il residuo di mutuo da pagare è di almeno il 50% dell’importo totale del finanziamento;

Con la surroga, la normativa vigente non permette invece al mutuatario di chiedere alla nuova banca un aumento dell’importo del mutuo in essere.

Per la surroga del mutuo, con il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it, è possibile individuare, con pochi e veloci passaggi, una soluzione adatta alle proprie esigenze. Ecco come:

vai sul comparatore mutui di SOStariffe.it;

clicca su “ Sostituzione mutuo “;

“; indica il tipo di tasso desiderato (fisso o variabile);

inserisci l’importo del mutuo da richiedere;

valuta le offerte più convenienti.

