Ecco il limite ISEE bonus bollette per avere accesso agli sconti luce e gas per famiglie a più basso reddito ad aprile 2024. Oltre a un focus su come trovare le offerte luce e gas più vantaggiose tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it .

Qual è il limite ISEE per ottenere il bonus bollette, gli sconti statali che aiutano le famiglie a più basso reddito a pagare le spese di energia elettrica e metano? Da gennaio 2024, sono tornate in vigore le soglie ordinare. Di conseguenza, ad aprile 2024, per beneficiare dei sussidi in fattura è necessario avere:

un ISEE non superiore a 9.530 euro nel caso di famiglie con al massimo 3 figli a carico;

nel caso di famiglie con al massimo 3 figli a carico; un ISEE fino a 20.000 euro per le famiglie numerose, con almeno 4 figli a carico.

Nei paragrafi che seguono analizziamo caratteristiche e importi dei bonus luce e gas ad aprile 2024. Prima, però, ricordiamo che, da sole, le agevolazioni statali non bastano ad alleggerire le bollette. Per tagliare gli importi in fattura è consigliabile affidarsi alle offerte luce e gas del Mercato Libero che propongano un costo kWh e un costo metano al metro cubo, il più contenuto possibile.

Per trovare queste soluzioni che ti facciano risparmiare, basta accedere al comparatore di SOStariffe.it



Questo strumento ti aiuta a setacciare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici partner ad aprile 2024, a confrontarle a partire dai tuoi dati reali di consumo, così da scegliere quella più vantaggiosa sulla base del fabbisogno energetico della tua famiglia.

Una volta trovata l'offerta che si sposa con le tue abitudini di consumo, potrai procedere con l'attivazione online.

Limite ISEE bonus bollette: le soglie in vigore ad Aprile 2024

Ad aprile 2024 hanno diritto ai bonus luce e gas per disagio economico:

i nuclei familiari (con al massimo 3 figli) con indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro ;

; le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE inferiore a 20.000 euro ;

(con almeno 4 figli a carico) con indicatore ISEE ; i titolari di reddito o pensione di cittadinanza.

Sebbene il sistema di potenziamento dei bonus luce e gas sia terminato al 31 dicembre 2023, le famiglie con un ISEE 2023 compreso tra i 9.530 euro e i 15.000 euro annui (cioè la fascia potenziata nella manovra di bilancio 2023) continueranno a ricevere il bonus sociale luce e gas per tutta la durata prevista dell’agevolazione, che ha durata annuale.

Ad aprile 2024, invece, non sarà più erogato il contributo straordinario che, negli ultimi 6 mesi, è stato applicato in automatico a coloro che già percepivano il bonus elettrico. Questo sostegno economico è terminato il 31 marzo 2024.

Ricordiamo, inoltre, che i bonus luce e gas per disagio economico non devono essere richiesti: i sussidi statali sono accreditati in automatico ai cittadini o ai nuclei familiari che presentino annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e che abbiano un ISEE valido entro la soglia stabilita. Questo significa che gli aventi diritto si vedranno lo sconto accreditato in automatico in bolletta.

Limite ISEE bonus bollette: quanto si risparmia con gli sconti ad Aprile 2024

TIPOLOGIA DI BONUS LO SCONTO IN FATTURA Bonus luce per disagio economico Da un minimo di 142,74 € a un massimo di 201,30 € da aprile a dicembre 2024 Bonus gas per disagio economico Da un minimo di 10,92 € a un massimo di 90,09 € nel primo trimestre 2024

Nel periodo aprile-dicembre 2024, gli importi del bonus luce per disagio economico ammontano a:

142,74 euro (11,7 €/mese) per una famiglia di 1-2 componenti;

(11,7 €/mese) per una famiglia di 1-2 componenti; 183 euro (15 €/mese) per una famiglia di 3-4 componenti;

(15 €/mese) per una famiglia di 3-4 componenti; 201,30 euro (16,5 €/mese) per una famiglia con più di 4 componenti;

Per quanto riguarda il bonus gas per disagio economico, ARERA non ha ancora pubblicato gli importi per il periodo successivo al primo trimestre 2024. A puro titolo informativo, nei primi tre mesi di quest’anno (1° gennaio-31 marzo) gli sconti hanno avuto sconti compresi in una forbice tra i 10,92 euro e i 90,09 euro. Questo sussidio è erogato sulla base di:

numero di componenti del nucleo familiare;

del nucleo familiare; tipo di utilizzo del gas naturale in casa;

in casa; zona climatica in cui si trova la fornitura.

