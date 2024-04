Fine Maggior Tutela: cosa succede agli over 75 ad Aprile 2024

La fine Maggior Tutela non riguarda i clienti domestici che hanno compiuto 75 anni . Essendo considerati tra i clienti “vulnerabili”, continuano a beneficiare dei prezzi calmierati di energia elettrica e metano, anche dopo la fine Maggior Tutela . Tutte le novità ad aprile 2024 e come trovare le offerte luce e gas più vantaggiose tra quelle proposte dai partner del comparatore di SOStariffe.it .

Gli over 75 sono esclusi dalla fine Maggior Tutela luce e gas. I clienti domestici che hanno compiuto 75 anni possono continuare a beneficiare dei prezzi calmierati dell’energia elettrica e del gas, anche dopo lo stop ufficiale del Mercato Tutelato. Questa scadenza è già stata superata per le forniture del metano (a gennaio 2024), mentre scatterà il 1° luglio 2024 per quelle della luce.

Prima di capire come funzionerà la fine Maggior Tutela per i clienti cosiddetti “vulnerabili”, ricordiamo che passare al Mercato Libero è sempre possibile, oltre ad essere una procedura:

gratuita;

che non implica la cessazione del servizio di erogazione della fornitura;

che non richiede alcun intervento tecnico al contatore né la sostituzione dello stesso.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it (link qui sotto), puoi confrontare le offerte luce e gas proposte dai gestori energetici partner ad aprile 2024 e trovare quella che vanta il miglior rapporto qualità/prezzo sulla base del fabbisogno energetico della tua famiglia.

SCOPRI LE OFFERTE LUCE E GAS »

Se non hai il polso dei tuoi consumi annui, puoi consultarli in una recente bolletta inviata dal tuo attuale fornitore, oppure puoi calcolarne una stima senza impegno impostando i filtri integrati nel comparatore stesso. Clicca sul widget qui sotto per impostare i parametri di consumo dei tuoi elettrodomestici:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Fine Maggior Tutela: cosa succede agli over 75 ad Aprile 2024

FINE MAGGIOR TUTELA OVER 75: COSA SAPERE 1 I clienti domestici over 75 anni possono continuare a beneficiare dei prezzi calmierati di energia elettrica e gas stabiliti da ARERA 2 Questo avviene perché gli over 75 rientrano nella categoria dei clienti domestici considerati “vulnerabili“ 3 Gli over 75 già identificati come “vulnerabili” dal proprio venditore non devono fare nulla

Come accennato poco sopra, non esiste la fine Maggior Tutela per gli over 75. Infatti, i clienti domestici che hanno compiuto 75 anni possono continuare a beneficiare dei prezzi calmierati di energia elettrica e metano anche dopo il superamento della Maggior Tutela.

Perché questa eccezione? Perché gli ultra 75enni rientrano nella categoria dei clienti “vulnerabili”, ovvero fanno parte di quella porzione di cittadini (circa 4,5 milioni) considerati “fragili” e ai quali è concesso di rimanere nel Mercato Tutelato tramite il Servizio di Tutela della Vulnerabilità.

Secondo quanto si legge sul sito di ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) sono considerati “vulnerabili” i clienti domestici che, alternativamente:

hanno un’età superiore ai 75 anni;

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (come i percettori di bonus luce e gas );

si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (come i percettori di ); sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;

versano in gravi condizioni di salute tali da richiedere l’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall’energia elettrica (oppure presso i quali sono presenti persone in tali condizioni);

hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

hanno un’utenza in un’isola minore non interconnessa.

I clienti domestici che già beneficiano di questo “status”, non devono fare nulla: continueranno ad essere forniti in automatico dalla Maggior Tutela anche dopo lo stop ufficiale di questo regime, scattato il 10 gennaio 2024 per il gas e fissato il 1° luglio 2024 per la luce.

Tutti i clienti domestici che ritengano di rientrare nella definizione di “cliente vulnerabile” ma che non hanno ricevuto la comunicazione da parte dell’attuale fornitore con cui è confermato tale status possono scaricare il Modulo autocertificazione vulnerabilità da inviare al proprio fornitore per richiedere la proroga del servizio di Tutela. Tale documento è scaricabile dal sito di ARERA, nella sezione per il Consumatore, alla voce “Verso la fine del Mercato Tutelato”.

Infine, ARERA chiarisce che anche gli over 75, come tutti i clienti domestici, possono in qualsiasi momento scegliere un contratto del Mercato Libero dell’energia elettrica e del gas.

Offerte in evidenza Energia alla Fonte 675,40 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA A2A Easy Gas 1.430,34 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela (Luce) e Servizio di Tutela (Gas)

« notizia precedente Qual è il limite ISEE per il bonus bollette di Aprile 2024? notizia successiva »