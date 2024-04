Nuovi beneficiari per il bonus bollette 2024: come richiederlo ad Aprile

Con le bollette lievitate del +26,2% nel 2023 rispetto al 2021, i bonus luce e gas continuano a rappresentare un salvagente importante a cui le famiglie più vulnerabili si aggrappano per fronteggiare il pagamento delle spese delle utenze domestiche.

Tuttavia, per effetto della manovra di Bilancio 2024, la platea dei beneficiari bonus bollette si è ristretta da gennaio di quest’anno. Il 31 dicembre 2023, infatti, è terminato il sistema di potenziamento dei bonus luce e gas previsto dai Governi Draghi e Meloni per contrastare il caro-energia. Da gennaio 2024 sono così tornate in vigore le soglie ordinarie di accesso all’agevolazione.

Di seguito scattiamo un identikit degli aventi diritto al bonus bollette ad aprile 2024. Prima, però, ti ricordiamo che, per trarre il massimo vantaggio dagli aiuti statali, è necessario ridurre quanto più possibile il costo kWh e il costo metano al metro cubo, che sono la voce di spesa che più incide sugli importi finali in bolletta.

Beneficiari bonus bollette: a chi spettano gli sconti ad Aprile 2024

TIPOLOGIA DI BONUS BENEFICIARI MODALITÀ DI RICHIESTA Bonus luce e gas per disagio economico ISEE non superiore a 9.530 € (per famiglie con al massimo tre figli)

(per famiglie con al massimo tre figli) ISEE non superiore a 20.000 €/anno (per famiglie con almeno 4 figli a carico) Lo sconto è applicato in automatico in bolletta, previa presentazione della DSU e ISEE valido ed entro le soglie indicate qui a fianco Bonus elettrico per disagio fisico Nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico Va presentata una richiesta con allegato un certificato ASL che attesti, tra l’altro, la grave condizione di salute e la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale

Nell’elenco qui sotto sono sintetizzati i beneficiari bonus bollette ad aprile 2024:

famiglie con al massimo tre figli e con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 9.530 euro ;

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ; famiglie con almeno 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro ;

; titolari di Reddito o Pensione di cittadinanza ;

; nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico e necessita di apparecchi elettromedicali salvavita.

Le soglie ISEE 2024 elencate qui sopra sono, dunque, quelle ordinarie. Tuttavia, dal momento che il sussidio è riconosciuto per 12 mesi, per le famiglie che nel 2024 hanno ancora in corso di erogazione il bonus riconosciuto in base all’attestazione ISEE del 2023 (compresa tra 9.530 e 15.000 euro, ovvero la fascia potenziata dalla manovra di bilancio 2023), troveranno in bolletta uno sconto pari all’80% rispetto all’assegno ordinario.

Per avere una panoramica degli importi aggiornati del bonus bollette, ti consigliamo di leggere la news dal titolo “Qual è il limite ISEE per il bonus bollette di aprile 2024?“

Beneficiari bonus bollette: come ottenere gli sconti ad Aprile 2024

Non occorre fare richiesta per i bonus luce e gas per disagio economico (cioè quelli rivolti alle famiglie a più basso reddito): da gennaio 2021, essi sono attivati automaticamente a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di un ISEE valido ed entro la soglia stabilita di accesso al bonus. Questo significa i clienti domestici aventi diritto si vedranno lo sconto accreditato in automatico in bolletta.

Va, invece, richiesto il bonus elettrico per disagio fisico. I requisiti di accesso a questa agevolazione sono indipendenti dal reddito. Al contrario, essi sono legati alle gravi condizioni fisiche in cui versa un cliente domestico e alla necessità dello stesso di utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Per beneficiare delle riduzioni in bolletta per disagio fisico, è necessario presentare un’apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione richiesta dovrà figurare, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

