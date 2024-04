Mentre Iliad continua la sua crescita repentina nel settore della telefonia mobile, altri operatori non possono dire di aver raggiunto risultati così positivi. WindTre, ad esempio, ha perso circa 800mila utenti nel costo del 2023. Questo è infatti ciò che emerge dalla presentazione dei dati finanziari da parte del Gruppo CK Hutchinson, che detiene il marchio di WindTre dal 2018. In linea generale il colosso delle telecomunicazioni può comunque affermare che l’anno passato sia stato positivo grazie agli altri operatori di sua proprietà. L’utenza è cresciuta dell’1% proprio grazie ai nuovi abbonamenti nel Regno Unito.

WindTre perde quasi 800mila utenti mobili: i dati di aprile 2024

WindTre al 31/12/23 aveva una base di utenti totale di 19,361 milioni per la telefonia mobile, in calo dell’1% rispetto a giugno e del 4% in confronto allo stesso periodo dell’anno precedente. La perdita è qunidi pari a circa 800mila clienti e lo stesso era avvenuto anche nel 2022. Il mobile rappresenta per WindTre la quasi totalità della sua base di utenti (94% del totale).

L’ARPU medio, ovvero i ricavi medi mensili per cliente, alla fine del 2023 era in crescita del 2% rispetto all’anno precedente (11,18 euro). La media per il ramo prepagato era di 9,56 euro mentre per quello abbonamenti è di 12,81 euro. L’ARPU netto, ovvero tolte le spese per l’acquisto di smartphone o altri prodotti, si attesta su 10,78 euro. L’AMPU netto, ovvero il margine netto mensile per cliente attivo, era di 9,89 euro alla fine dell’anno passato. Il tasso di abbandono da parte dei clienti (churn rate) sale invece a un valore medio mensile dell’1,4% sul totale della base utenti (+0,1% rispetto alla fine del 2022).

Il Gruppo CK Hutchinson è comunque riuscito a limitate i danni grazie a “iniziative di customer value management e per la crescita nei segmenti Business ed FWA” che gli hanno permesso di mantenere stabile il margine netto sui servizi per i clienti italiani. L’EBITDA, ovvero il margine operativo lordo, cala dell’8% rispetto al 2022 a causa principalmente di una riduzione del margine all’ingrosso e di un aumento delle spese, in particolare associate ai costi dell’energia. L’EBIT, cioè il risultato operativo, scende del 24% rispetto al 2022. Secondo le analisi del Gruppo ciò è dipeso dalla riduzione dell’EBITDA, in parte compensato da minori ammortamenti dovuti alla decisione di limitare gli investimenti nel campo del 5G.

Per quanto riguarda invece la rete fissa, CK Hutchinson nel 2023 ha ottenuto 1,011 miliardi di euro di ricavi, in crescita rispetto ai 959 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, e un EBITDA di 185 milioni di euro, contro i 177 milioni di fine 2022.

WindTre perde quindi clienti per il mobile ma vi ricordiamo che chi acquista una SIM dell'operatore può usufruire di uno sconto di 4 euro al mese sulla sua offerta Internet Casa:

Super Fibra

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivarla al costo di 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro. Se siete già clienti mobile di WindTre il prezzo è invece di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi. Se avete rete fissa e mobile con l’operatore, grazie a Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale per il cellulare se connessi a una rete Wi-Fi conosciuta. Il servizio è gratuito.



Altre offerte mobile interessanti selezionate con il comparatore di SOStariffe.it ad aprile 2024

Offerte mobile convenienti Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile ho, 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Kena 5,99 Smart 100 Promo di Kena Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbs + 50 GB con autoricarica primo mese gratis fino al 17/4/24, poi 5,99 €/mese Spusu 150 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps 5,98 €/mese per sempre Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre

Se state cercando un’offerta di telefonia mobile con il giusto rapporto qualità prezzo, oggi fortunatamente la scelta in termini di promozioni è particolarmente ricca. Grazie al comparatore di SOStariffe.it potete confrontarle tra loro gratuitamente per trovare la soluzione più conveniente in base alle vostre reali esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte con almeno 100 GB inclusi:

ho. 5,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica omaggio solo online fino al 26/4/24 con portabilità entro l’8/5/24

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Anche la portabilità del numero è gratuita e verrà completata entro un massimo di tre giorni lavorativi. La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.



Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni. Scaduto il periodo promozionale avete la possibilità di scegliere se continuare con ho. oppure richiedere online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese. L’operatore poi vi consente di aumentare la velocità della navigazione fino a 60 Mbps in download on l’attivazione di ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. La stessa opzione è già inclusa in ho.+ al costo di 1,99 euro al mese insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni sui prodotti e servizi dei partner dell’operatore.

Kena 5,99 Smart 100 Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

Per l’offerta di Kena Mobile il primo mese è gratis acquistandola entro il 17/4/24, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. La tariffa è disponibile per chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.



Spusu 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download

fino a 300 Mbps in download 300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore vi permette poi di richiedere online un’eSIM senza costi aggiuntivi o di cambiare tariffa in qualsiasi momento.



Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 7,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita entro un massimo di cinque giorni lavorativi. L’operatore vi permette invece di richiedere un’eSIM in negozio al costo di 10 euro. Per la verifica dell’identità necessaria all’attivazione dell’offerta potrete utilizzare per una maggiore comodità anche SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica)



Flash 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. L’operatore vi permette di richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino alle 17:00 del 4/4/24.



Iliad poi propone uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra a tutti coloro che attivano Flash 200 o qualsiasi altra sua tariffa da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Con IliadBox avrete inclusi navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. La fibra costa 24,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti di Iliad per il mobile. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro. Potete poi aggiungere fino a 4 WiFi Extender al costo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo o la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.



