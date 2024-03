Iliad ha presentato i risultati finanziari per il 2023 con una significativa crescita di utenti mobile, fatturato ed EBITDAAL . Scopri le offerte dell'operatore low cost per mobile e rete fissa

Iliad la settimana scorsa ha annunciato i risultati finanziari consolidati per l’esercizio chiuso al 31/12/23. I dati confermano la costante crescita dell’operatore low cost in tempi rapidissimi sia per quanto riguarda la telefonia mobile che per la rete fissa. Iliad è tra le poche aziende nel settore delle telecomunicazioni ha registrare risultati positivi fin dal suo debutto sul mercato. Il numero di utenti attivi in Italia in totale è di 10 milioni e 937mila, in aumento di 1 milione e 360 mila rispetto al 2022. Non bisogna poi dimenticare che l’anno scorso Iliad ha debuttato anche nel mercato B2B con il lancio di IliadBusiness, la sua offerta mobile dedicata ad aziende e Partite IVA.

Iliad, i risultati finanziari per il 2023

Risultati finanziari di Iliad per il 2023 1 10.730 milioni di utenti mobili (+ 1,16 milioni vs 2022) 2 207mila utenti fibra (+ 98mila utenti vs 2022) 3 fatturato a 1 miliardo e 61 milioni di euro (+14,5% vs 2022) 4 EBITDAAL a 247 milioni di euro (+ 17,2% vs 2022) 5 Free Cash Flow positivo a 4 milioni di euro in meno di 6 anni



Iliad nel segmento mobile ha raggiunto 10 milioni e 730mila utenti (+ 225mila rispetto all’ultimo trimestre) e si conferma per il sesto anno consecutivo il primo operatore per crescita di utenti netti (+ 1,16 milioni rispetto al 2022). Il marchio francese per la rete fissa al 31/12/23 contava 207mila utenti (+ 98mila rispetto al 2022) con una importante accelerazione nell’ultimo trimestre di 35mila nuovi utenti.

Il fatturato di Iliad per il 2023 si attesta a 1 miliardo e 61 milioni di euro, in aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente. L’EBITDAAL cresce a 247 milioni (+ 17,2% rispetto al 2022) e l’operatore, dopo meno di sei anni dal suo arrivo in Italia, registra un cash flow positivo di 4 milioni di euro.

“Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti nel 2023, che si confermano in forte aumento e rispecchiano la solidità della nostra visione, l’efficacia dei nostri investimenti e, soprattutto, una fiducia dei nostri utenti costruita passo dopo passo. – ha commentato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad – Il 2023 è stato un anno fondamentale per il nostro business, dove abbiamo lanciato l’offerta mobile dedicata ad aziende e Partite IVA, IliadBusiness, e rafforzato la rete di distribuzione con Iliad Space. Abbiamo, inoltre, realizzato progetti importanti per consolidare l’impegno verso una sostenibilità sempre più integrata, focalizzando gli sforzi in progetti sfidanti in ambito formativo, come il successo di Iliadship. Per questo 2024 la missione resta la stessa: continuare ad investire in infrastrutture sostenibili, innovative e di qualità, e creare un rapporto con i nostri utenti basato sulla trasparenza“.

Le offerte di Iliad per la telefonia mobile a marzo 2024

Le offerte mobile di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Voce minuti e SMS illimitati + 40 MB in 4G/4G+ 4,99 €/mese per sempre Flash 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese per sempre Flash 200 minuti e SMS illimitati + 200 GB anche in 5G 9,99 €/mese per sempre Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G/4G+ 13,99 €/mese per sempre

Iliad propone solo offerte senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti avete quindi la possibilità di richiedere il recesso in qualsiasi momento senza il pagamento di penali o spese aggiuntive per la disattivazione della linea. In più sono inclusi tutti i servizi di base più richiesti come Segreteria telefonica, Mi richiami e hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi.

Iliad poi non applica rimodulazioni, quindi il prezzo è fisso per sempre. La portabilità del numero è gratuita da qualsiasi operatore e verrà eseguita entro un massimo di tre giorni lavorativi. Vi ricordiamo poi che Iliad è stato il primo operatore a lanciare in Italia un’offerta 5G a meno di 10 euro al mese. A marzo potete quindi scegliere tra:

Voce

minuti e SMS illimitati

40 MB in 4G/4G+ da utilizzare anche in roaming in Ue

Il prezzo è di 4,99 euro al mese per sempre.

Flash 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 4/4/24.

Flash 200

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 4/4/24.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese per sempre.

Per tutte le offerte di Iliad il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Riceverete la scheda telefonica tramite Poste Italiane direttamente nella cassetta delle lettere entro pochi giorni lavorativi.

In alternativa si può richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Potrete scaricarla inquadrando con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code inviato dall’operatore nell’email di riepilogo dell’ordine o in un secondo momento dall’Area Personale. Fatto questo, si deve inserire il codice segreto e poi seguire le indicazioni sullo schermo.

Per l’attivazione dell’offerta dovrete poi effettuare la video identificazione. La procedura richiede meno di tre minuti e prevede di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti di riconoscimento.

Le offerte di Iliad per la rete fissa a marzo 2024

IliadBox Caratteristiche Connessione fino a 5 Gbps in FTTH EPON Chiamate illimitate Costo mensile 24,99 €/mese per sempre

19,99 €/mese con attiva una SIM mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico Attivazione inclusa

Per quanto riguarda invece la rete fissa, Iliad propone una connessione senza limiti in fibra FTTH (Fiber to the Home) in tutte le principali città italiane che recentemente è stata premiata dalla società di analisi indipendente nPerf come la migliore in Italia per velocità in download e upload. Per sapere da quale tipologia di rete siete raggiunti, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Iliad poi a chi è già suo cliente per la telefonia mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito propone uno sconto di 5 euro al mese sulla sua offerta Internet Casa:

IliadBox

Connesssione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

in download e 700 Mbps in upload in o fino a in download e 500 Mbps in upload in (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) chiamata illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per chi è già cliente mobile di Iliad. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete anche aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare la portata del segnale al costo di 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e McAfee Multi Access per la protezione di tutti i dispositivi connessi a 2,99 euro al mese.

Come aggiungere uno smartphone a rate alle offerte di Iliad a marzo 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Iliad Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 35,16 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 36,62 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 276 euro di risparmio 979 € iPhone 15 Plus a partire da 41,16 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 42,87 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 306 euro di risparmio 1.129 € iPhone 15 Pro a partire da 47,32 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 49,29 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 293 euro di risparmio 1.239 € iPhone 15 Pro Max a partire da 57,32 €/mese per 20 rate con Younited

per 20 rate con Younited a partire da 59,70 €/mese per 24 rate senza interessi con Findomestic

per 24 rate senza interessi con Findomestic fino a 343 euro di risparmio 1.489 €

Nota: i prezzi si riferiscono al taglio base da 128 GB (256 GB per il Pro Max)

A qualsiasi offerta di Iliad potete poi aggiungere anche l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo potendo scegliere tra due differenti modalità di pagamento:

finanziamento con Findomestic a tasso zero (salvo approvazione) con rateizzazione in 12 o 24 mesi

(salvo approvazione) con rateizzazione in 12 o 24 mesi finanziamento con Younited a tasso zero (salvo approvazione) con rateizzazione in 12 o 20 mesi e la promessa di restituire il telefono alla fine del pagamento. In alternativa si può dare in permuta un vecchio cellulare per ottenere un sconto fino a 825 euro sulle rate per l’acquisto di iPhone 15 Pro

La spedizione è gratuita. Con Iliad potete scegliere tra tutti i migliori smartphone di Apple come iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate. Sono disponibili comunque anche modelli meno recenti come iPhone 14 e iPhone 13.

Nel caso di passaggio ad altro operatore o recesso anticipato prima della fine del finanziamento, dovrete comunque corrispondere a Iliad tutte le rate residue. Potete farlo in qualsiasi momento anche in un’unica soluzione facendone richiesta nell’Area Personale. Entro 14 giorni dalla consegna del telefono si può invece esercitare il diritto di ripensamento e restituirlo a Iliad senza costi aggiuntivi insieme a tutti gli accessori originali contenuti nella confezione.

