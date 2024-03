Dopo il successo della terza emissione del BTP Valore, terminata con oltre 656 mila contratti sottoscritti, il Conto Deposito, che già si era dimostrato una valida alternativa al BTP Valore, diventa ancora di più la soluzione sicura e conveniente per incrementare il valore della propria liquidità in eccesso.

La conferma arriva dall’indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it che ha “fotografato” l’attuale stato del mercato per quanto riguarda le proposte disponibili per il Conto Deposito, andando a considerare il tasso medio disponibile oggi oltre che il tasso massimo a cui è possibile accedere, al variare della durata, considerando l’offerta più vantaggiosa sul mercato.

I dati raccolti dallo studio mettono in evidenza una possibile futura riduzione del rendimento del Conto Deposito, anticipata da una leggera flessione del tasso medio rispetto ai dati di inizio anno. In questo momento, però, questa soluzione di risparmio continua a essere molto vantaggiosa.

Per i consumatori c’è la possibilità, infatti, di ottenere un rendimento annuo lordo superiore al 4%, sia scegliendo un deposito di breve durata che di durata intermedia o lunga (sono considerati i casi di 6, 12, 18, 36 e 60 mesi). Con l’offerta più vantaggiosa del momento, inoltre, è possibile arrivare fino al 5%.

Per individuare l’opzione giusta per il Conto Deposito è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it e le varie proposte delle banche partner, andando a selezionare la durata desiderata oltre che l’importo da depositare per verificare le possibilità di guadagno.

Conto Deposito: cosa offre oggi il mercato

I dati in Tabella 1, qui di sotto, mostrano il tasso annuo lordo medio disponibile oggi andando a considerare le varie proposte sul mercato per cinque diverse opzioni di Conto Deposito (6, 12, 18, 36 e 60 mesi). La seconda colonna, invece, mostra il tasso lordo annuo massimo ottenibile scegliendo l’offerta più vantaggiosa, per le stesse cinque opzioni considerate in precedenza.

Da notare che sia il tasso medio che il tasso massimo sono più elevati scegliendo una durata breve (il massimo è per 6-12 mesi). Il rendimento cala, invece, per le soluzioni che prevedono una durata più lunga. Il dato medio più basso è quello per il deposito a 60 mesi. In ogni caso, con l’offerta più vantaggiosa è possibile ottenere tra il 4,5% e il 5% di interessi sull’importo depositato.

Tabella 1

DURATA TASSO LORDO ANNUO MEDIO TASSO LORDO ANNUO MASSIMO 6 mesi 3,42% 5,00% 12 mesi 3,39% 5,00% 18 mesi 3,19% 4,50% 36 mesi 3,19% 4,50% 60 mesi 3,12% 4,75%

Come è cambiato il Conto Deposito negli ultimi 12 mesi

Rispetto al mese di marzo 2023 (Grafico 1), il Conto Deposito oggi propone un tasso lordo annuo medio nettamente più elevato. Analizzando i depositi a 6, 12 e 18 mesi, infatti, si nota un aumento significativo. Per un deposito a 6 mesi, infatti, il tasso medio è passato dal 2,2% al 3,42% mentre per un deposito a 12 mesi si passa da 2,48% al 3,39%. Per un deposito a 18 mesi, infine, si passa dal 2,59% al 3,19%.

Da notare, però, che la crescita del rendimento sembra essersi fermata. Rispetto a settembre 2023, infatti, il deposito a 18 mesi perde 0,43 punti mentre quello a 12 mesi cala di 0,01 punti. Cresce solo il tasso medio del deposito a 6 mesi, che aumenta di 0,46 punti. Gli istituti sembrano interessati a spingere i risparmiatori verso depositi di breve durata, offrendo un rendimento sempre elevato.

Grafico 1

Scegliere l’offerta migliore conviene sempre

L’analisi dell’evoluzione del tasso annuo lordo a cui è possibile accedere scegliendo l’offerta migliore sul mercato conferma la convenienza del Conto Deposito. Nel confronto tra marzo 2023 e marzo 2024, come evidente dal Grafico 2, si registra un miglioramento di 1 punto per i depositi a 6 mesi e 18 mesi e di 1,7 punti per il deposito a 12 mesi. Da notare che il tasso massimo per i depositi a 6 e 12 mesi è in crescita rispetto a settembre 2023 mentre resta stabile per il 18 mesi.

Grafico 2

