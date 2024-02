È in corso la terza emissione del BTP Valore che terminerà il prossimo 1° marzo 2024, alle 13.00. La nuova indagine dell' Osservatorio ConfrontaConti.it ha analizzato la convenienza del BTP Valore mettendolo a confronto con le attuali migliori proposte per il Conto Deposito. Ecco i dettagli completi.

La terza emissione del BTP Valore terminerà il prossimo 1° marzo 2024, alle 13.00, e sta raccogliendo ottimi risultati in questi primi giorni di disponibilità. Il BTP è riservato a risparmiatori privati che hanno la possibilità di accedere all’obbligazione tramite il proprio Home Banking, con un lotto minimo di 1.000 euro e la possibilità di investire un importo superiore (considerando multipli di 1.000 euro).

Per i risparmiatori privati, però, c’è un’opzione alternativa al BTP Valore. Si tratta del Conto Deposito che, grazie alla protezione del Fondo Interbancario a Tutela dei Depositi, garantisce una copertura completa fino a 100.000 euro per ogni risparmiatore. Sia il BTP Valore che il Conto Deposito, considerando le migliori proposte del mercato, possono garantire un rendimento elevato, senza rischi.

La nuova indagine dell’Osservatorio ConfrontaConti.it ha analizzato le caratteristiche del BTP Valore e le migliori offerte per il Conto Deposito a lunga scadenza (5 anni, con e senza opzione di svincolo del capitale depositato). I dati raccolti confermano che, a parità di importo investito, il guadagno medio netto annuale risulta maggiore con il Conto Deposito (non svincolabile).

BTP Valore: le caratteristiche della terza emissione

La tabella qui di sotto riassume le caratteristiche della terza emissione del BTP Valore che prevede un rendimento crescente, con un aumento del tasso minimo garantito dal quarto anno, delle cedole trimestrali e un premio finale fedeltà pari allo 0,7% del capitale investito.

Da notare, inoltre, che il BTP Valore, come previsto dalla normativa sui titoli di Stato, prevede una tassazione agevolata al 12,5% (per il Conto Deposito, invece, la tassazione è al 26% e c’è anche l’imposta di bollo dello 0,2% della giacenza da considerare). Questo BTP Valore, inoltre, si caratterizza anche per l’esenzione dalle imposte di successione e per l’esclusione dal calcolo ISEE, come previsto dalla Legge di Bilancio 2024.

BTP VALORE (TERZA EMISSIONE) LE CARATTERISTICHE Tasso minimo garantito 3,25% per il 1°, il 2° e il 3° anno

4% per il 4°, il 5° e il 6° anno Cedole trimestrali Premio finale extra 0,7% del capitale investito Taglio minimo 1.000 euro

Quanto si guadagna con il BTP Valore?

Il guadagno netto derivante dal BTP Valore dipende dall’importo investito. Prendiamo due casi:

importo investito di 30.000 euro : il guadagno netto complessivo è di 5.893 euro; il guadagno medio annuale è di 982 euro

: il guadagno netto complessivo è di 5.893 euro; il importo investito di 100.000 euro: il guadagno netto complessivo è di 19.643 euro; il guadagno medio annuale è di 3.273 euro

Il BTP Valore, dopo 6 anni e considerando anche il premio fedeltà (tassato sempre al 12,5%), garantisce un incremento del capitale del 19,64%. Da notare che il dato sul guadagno medio annuale è calcolato come il rapporto tra guadagno netto complessivo e la durata dell’investimento (6 anni), considerando anche il premio finale extra.

Conto Deposito: un’alternativa conveniente al BTP Valore

Il Conto Deposito rappresenta una valida alternativa al BTP Valore. I dati dell’Osservatorio, infatti, confermano la possibilità di accedere alle seguenti migliori offerte:

deposito non svincolabile a 5 anni : rendimento lordo del 4,75% , liquidazione trimestrale (come il BTP Valore)

: rendimento lordo del , liquidazione trimestrale (come il BTP Valore) deposito svincolabile a 5 anni: rendimento lordo del 4,5%, liquidazione trimestrale (come il BTP Valore)

Con un importo depositato di 30.000 euro è possibile ottenere:

deposito non svincolabile a 5 anni : guadagno netto complessivo di 4.977 euro e un guadagno medio annuo di 995 euro

: guadagno netto complessivo di 4.977 euro e un deposito svincolabile a 5 anni: guadagno netto complessivo di 4.700 euro e un guadagno medio annuo di 940 euro

Con un importo depositato di 100.000 euro è possibile ottenere:

deposito non svincolabile a 5 anni : guadagno netto complessivo di 16.593 euro e un guadagno medio annuo di 3.318 euro

: guadagno netto complessivo di 16.593 euro e un deposito svincolabile a 5 anni: guadagno netto complessivo di 15.667 euro e un guadagno medio annuo di 3.133 euro

BTP Valore o Conto Deposito: quale conviene?

L’analisi del guadagno annuo medio, tra le opzioni considerate, vede in leggero vantaggio il Conto Deposito non svincolabile a 60 mesi che consente un guadagno maggiore:

di 13 euro per un deposito di 30.000 euro

di 44 euro per un deposito di 100.000 euro

Rispetto al BTP Valore, inoltre, il Conto Deposito garantisce un ulteriore vantaggio. In questo caso, infatti, il risparmiatore può rientrare in possesso del capitale un anno prima (il BTP Valore può essere venduto, alle condizioni di mercato, ma senza ricevere il premio fedeltà finale). In questo modo, sarà possibile valutare nuove opzioni di investimento e risparmio per incrementare il valore della propria liquidità.

Da notare, inoltre, che il Conto Deposito è disponibile anche con una durata inferiore, risultando una soluzione valida anche come prodotto di risparmio a breve/medio termine. Attualmente, infatti, il mercato propone:

un rendimento fino al 4,25% (tasso netto del 3,15%) per depositi a 12 mesi

(tasso netto del 3,15%) per un rendimento fino al 4,75% (3,52% netto) per depositi a 24 mesi

