La Commissione europea ormai da diverso tempo spinge per una maggiore diffusione della banda ultralarga nel Vecchio Continente. In quest’ottica quindi si deve leggere il white paper dal titolo “Come padroneggiare le esigenze di infrastrutture digitali dell’Europa?” in cui sostanzialmente si propone di eliminare le connessioni in ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) non solo per adottare una tecnologia superiore a livello di prestazioni ma anche per portare ai cittadini europei nuovi servizi e raggiungere gli obiettivi climatici grazie a un minore consumo energetico.

Scopri le migliori offerte fisso »

Addio ADSL rame: i piani della Commissione Ue

I piani della Commissione Ue per la rete in rame 1 La Commissione Ue si pone l’obiettivo di spegnere completamente le reti in rame entro il 2030 2 Dove possibile l’ADSL sarà sostituita dalla fibra ottica, altrimenti, si garantirà la copertura in FWA 5G

Nel documento della Commissione Ue si dichiara nero su bianco l’obiettivo di dismettere l’80% delle reti in rame entro il 2028 fino ad arrivare a uno spegnimento totale dell’ADSL e il passaggio definitivo alla fibra ottica entro il 2030. La banda ultralarga permetterà di implementare tecnologie che “ci porteranno nel mondo di domani: telemedicina, guida automatizzata, manutenzione predittiva degli edifici o agricoltura di precisione“. Dove non è possibile la copertura in fibra, invece, si lavorerà sui collegamenti in fibra misto radio per una connessione wireless basata sul 5G.

La Commissione Ue sottolinea poi che per salutare per sempre l’ADSL serve il coordinamento di tutte le parti interessate, compresi gli enti regolatori come l’Autorità delle Comunicazioni. In Italia però, come spesso accade, siamo ancora molto indietro. Ne 2023 i principali operatori di rete fissa in Europa hanno annunciato i piani per la dismissione delle reti in rame e il processo è effettivamente iniziato in 10 Paesi dell’Unione. Tra questi però non c’è l’Italia.

Nel documento sono anche presentati dodici scenari per attirare investimenti, promuovere l’innovazione, aumentare i livelli di sicurezza e arrivare a un reale mercato unico digitale. La Commissione Ue ha quindi avviato una consultazione pubblica sul tema che si concluderà il 30/6/24. Le osservazioni finali verranno pubblicate e contribuiranno a decidere le future azioni a livello politico.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le differenze tra ADSL, FTTH, FTTC e FWA

Tipologia di connessione Velocità di connessione ADSL – rame 20 Mbps in download e 1 Mbps in upload FTTC – fibra misto rame 200 Mbps in download e 20 Mbps in upload FTTH – fibra ottica 1 Gbps in download e 100 Mbps in upload FWA – fibra misto radio 1 Gbps in download in 5G

Con una connessione in ADSL l’utente viene raggiunto dal segnale utilizzando la rete telefonica fissa tradizionale. La velocità dipende quindi dalle caratteristiche del doppino in rame e può arrivare al massimo fino a 20 Mbps in download.

Con la fibra FTTH (Fiber to the Home), invece, la trasmissione avviene più velocemente ed è immune a interferenze ed eventi atmosferici, oltre a non essere influenzata alla distanza tra l’abitazione e la stazione di trasmissione di base né dal numero di clienti connessi alla rete. Con la fibra si può arrivare anche fino a 2,5 Gbps in download con l’integrazione di altre tecnologie come GPON (Gigabit Passive Optical Network). TIM con una connessione FTTH XGS-PON garantisce una connessione anche fino a 10 Gbps in download in un numero limitato di Comuni.

Qual è la differenza tra FTTH e fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet)? Nel secondo caso solo la prima parte del collegamento è previsto in fibra ottica mentre il cosiddetto “ultimo miglio” è coperto tramite il doppino in rame. La velocità quindi dipende dalla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale ma può arrivare fino a 300 Mbps in download. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratuitamente la copertura su SOStariffe.it.

Infine abbiamo la fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access). Con questa tecnologia i dati viaggiano sulla rete mobile in 4G/4G+ ma già diversi operatori sfruttano anche le frequenze del 5G per offrire una connessione fino a 1 Gbps in download. L’operatore vi fornirà un apparato in base alla copertura un apparato da interno o da estero per ricevere il segnale.

Le migliori offerte per la fibra di febbraio 2024

Caratteristiche della fibra Internet Unlimited di Vodafone Sky Wi-Fi IliadBox Super Fibra Unlimited di WindTre Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 1 Gbps in FTTH fino a 5 Gbps in FTTH EPON fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate a consumo illimitate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile 24,90 €/mese per 12 mesi 24,99 €/mese per sempre

19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta dati da 9,99 €/mese 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratis fino al 29/2/24 Gratis per i già clienti Sky 39,99 € per l’installazione 39,99 €

Si può dire che l’ADSL sia ormai una tecnologia del tutto obsoleta e che difficilmente è in grado di rispondere in modo soddisfacente alle esigenze degli utenti. Ad esempio, con questa tipologia di connessione è più complicato guardare un film o una serie TV in streaming, anche non in altissima qualità, senza che il segnale rallenti o si interrompi. In più oggi è possibile trovare facilmente offerte fibra ottica a un prezzo comparabile se non addirittura inferiore a quello dell’ADSL. Tra le migliori proposte di febbraio abbiamo:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

buono Amazon da 100 euro fino al 29/2/24

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, acquistandola online entro il 29/2/24.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se siete già clienti di Vodafone per la telefonia mobile il prezzo della fibra senza chiamate incluse è invece di 22,90 euro al mese. Se poi avete una SIM e la rete fissa con la promozione Infinito Insieme avrete senza costi aggiuntivi Giga illimitati in 5G per tutta la famiglia (massimo 6 SIM). Si può pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta di Sky WiFi costa 24,90 euro al mese per 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 49 euro, per i già clienti di Sky acquistandola online tramite Sky Extra.

Attiva Sky Wi-Fi »

Alla rete fissa potete anche abbinare i pacchetti Sky TV e Sky Cinema per la pay TV al costo totale di 35,80 euro al mese per 18 mesi, poi 69,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19 euro, invece di 99 euro.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre con attiva contestualmente una SIM mobile con un’offerta da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere alla fibra fino a 4 WiFi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Se ancora non siete clienti di Iliad per il mobile e volete accedere allo sconto di 5 euro al mese sulla fibra potete oggi attivare:

Flash 200

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 29/2/24.

Attiva Flash 200 di Iliad »

Super Fibra Unlimited di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di attivare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese

Dopo aver verificato la copertura con SOStariffe.it potrete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese. Il prezzo per i già clienti mobile dell’operatore è invece di 22,99 euro al mese senza chiamate incluse ma con 12 mesi di Amazon Prime. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

Attiva Super Fibra di WindTre »

Le migliori offerte FWA di febbraio 2024

Caratteristica offerta FWA Fastweb Casa Light FWA Navigazione fino a 1 Gbps in Ultra FWA Chiamate non incluse Costo mensile 24,95 €/mese Attivazione Gratis

Se non siete raggiunti dalla fibra, perché ad esempio abitate in un piccolo Comune, non dovete rassegnarvi a una connessione lenta. Oggi infatti diversi operatori permettono di scegliere tra offerte FWA davvero convenienti. Tra le migliori del mese abbiamo:

Fastweb Casa Light FWA

navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt incluso

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 24,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore vi permette di provarla per trenta giorni. Poi, se non siete soddisfatti del servizio, avete la possibilità di richiedere online il recesso senza costi aggiuntivi o penali e ricevere il rimborso di tutte le spese sostenute.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

Offerte in evidenza Fibra Aruba Promo 17,69 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi Extra 24,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA