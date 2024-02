Mutui in calo a gennaio e febbraio 2024. Scendono i tassi sui prestiti per comprare casa. Da due mesi consecutivi, il mercato anticipa le future mosse della BCE che dovrebbe tagliare il costo del denaro in estate. Scopri le ultime novità e le migliori offerte mutuo su SOStariffe.it .

Tassi mutui 2024 in calo per il secondo mese di fila

Mutui in calo. Il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di una casa è diminuito a gennaio 2024 al 3,99%, rispetto al 4,42% di dicembre 2023 e dal 4,50% di novembre 2023. Lo ha rilevato l’ABI (Associazione bancaria italiana). Ma questa non è la sola novità. Infatti è in discesa anche il tasso IRS (l’indice dei mutui a tasso fisso) a 10 anni: nei primi 14 giorni di febbraio 2024 è stato in media del 2,69%, in diminuzione di 83 punti rispetto al massimo. Così come l’ABI ha ravvisato che il tasso Euribor a 3 mesi nelle prime due settimane di febbraio 2024 è stato in media del 3,91%, in calo di 10 punti rispetto al massimo registrato a ottobre 2023.

A proposito di risparmio, c'è da notare che il comparatore di SOStariffe.it permette di scoprire quali siano le offerte mutui più convenienti di febbraio 2024.

Mutui in calo: tassi in ribasso aspettando i tagli della BCE

L’inversione di tendenza sui mutui per comprare casa è già cominciata a gennaio 2024 e prosegue anche a febbraio 2024, per il secondo mese consecutivo. La diminuzione dei tassi riscontrata dall’ABI è la prova che i mercati stanno già mettendo già in pratica le attese al ribasso dei prossimi mesi. In estate, infatti, la Banca centrale europea dovrebbe ridurre i tassi sul costo del denaro. Una mossa che, come in un effetto domino, avvierà una discesa anche delle rate dei mutui. Le famiglie potranno così tirare un sospiro di sollievo.

Intanto, Christine Lagarde, presidente della BCE, è intervenuta alla sessione plenaria dell’Eurocamera: “Guardando al futuro ci aspettiamo che l’inflazione continui a rallentare”. Ha aggiunto che il rigore imposto con i rialzi dei tassi sul costo del denaro sta spingendo l’inflazione verso il basso, ovvero raggiungere l’obiettivo del 2% nell’Eurozona. Lagarde ha poi espresso fiducia sui segnali di ripresa dell’economia nel corso del 2024.

Mutui: come trovare le offerte con i tassi più convenienti di febbraio 2024

BANCA MUTUO PER LA PRIMA CASA TASSO FISSO E RATA MENSILE 1 BPER Banca tasso fisso

durata di 30 anni

importo 200.000 € tasso del 2,55%

rata di 795,45€/mese 2 Crédit Agricole tasso fisso

durata di 30 anni

importo 200.000 € tasso del 2,7%

rata di 811,20€/mese 3 Intesa Sanpaolo tasso fisso

durata di 30 anni

importo 200.000 € tasso del 2,8%

rata di 821,79€/mese

Quella riportata nella tabella qui sopra è una simulazione effettuata il 28 febbraio 2024 sulla base di questi dati:

mutuo a tasso fisso di 30 anni per l’acquisto di una prima casa;

per l’acquisto di una prima casa; immobile nel comune di Milano;

valore dell’abitazione 300.000 euro;

età del richiedente 36 anni;

dipendente privato con contratto a tempo indeterminato;

stipendio mensile netto di 2.000 euro;

importo del mutuo 200.000 euro.

Ecco quali sono le tre migliori proposte selezionate dal comparatore mutui di SOStariffe.it:

“Mutuo Promo Tasso Fisso” di BPER Banca con tasso fisso al 2,55%, TAEG del 2,64%. Rata mensile di 7 95,45 euro . Istruttoria gratuita, costo delle perizia 280 euro;

con tasso fisso al 2,55%, TAEG del 2,64%. Rata mensile di . Istruttoria gratuita, costo delle perizia 280 euro; “Mutuo Crédit Agricole Greenback” di Crédit Agricole , con tasso fisso del 2,7%, TAEG del 2,82%. Rata di 811,20 euro al mese, con zero spese per istruttoria e perizia;

, con tasso fisso del 2,7%, TAEG del 2,82%. Rata di al mese, con zero spese per istruttoria e perizia; “Mutuo Giovani Green” di Intesa Sanpaolo, con tasso fisso del 2,8%, TAEG 2,94%. Rata mensile di 821,79 euro, istruttoria gratuita e perizia con un costo di 320 euro.

Mutui: ecco come risparmiare sulla rata mensile a Febbraio 2024

Il comparatore di SOStariffe.it confronta le migliori offerte di febbraio 2024 per un nuovo mutuo o per la surroga di un mutuo in corso allo scopo di abbassare la rata mensile. La surroga è la portabilità del mutuo da una banca a un’altra. Ed è gratuita. Trasferire il mutuo consente di rinegoziarlo a condizioni migliori. Per scoprire opzioni più vantaggiose per la surroga sul comparatore di SOStariffe.it occorre:

cliccare su “ Sostituzione mutuo “;

“; scegliere il tipo di tasso fisso o variabile;

inserire l’importo del mutuo da richiedere;

confrontare e valutare le offerte più vantaggiose.



Oltre alla surroga, le famiglie in difficoltà a pagare le rate del mutuo possono ricorrere al Fondo Gasparrini (Fondo di solidarietà) che permette la sospensione del mutuo per un periodo massimo di 18 mesi a condizione che:

il mutuo sia per la prima casa e inferiore a 250 mila euro;

il richiedente abbia un ISEE inferiore a 30.000 euro;

il richiedente si trovi in difficoltà economiche o per una sospensione dal lavoro, o per una riduzione dell’orario di lavoro.

