Va a gonfie vele il BTP Valore 2024. Il primo giorno di collocamento (lunedì 26 febbraio) si è chiuso con la cifra record di 6,4 miliardi di euro di sottoscrizioni, ovvero quasi 211 mila contratti firmati. Non è stato da meno il secondo giorno (il 27 febbraio), con 4,61 miliardi raccolti. In due giorni il buono del Tesoro poliennale riservato ai piccoli risparmiatori ha superato gli 11 miliardi.

Il BTP Valore 2024 piace perché è un investimento sicuro. Il tasso per i primi 3 anni è del 3,25% che sale al 4% per il triennio successivo. Tra gli investimenti con un rendimento garantito ci sono anche i conti deposito: per vincoli di 24 mesi arrivano a offrire un interesse fino al 4,75% lordo annuo. Con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile trovare le proposte più remunerative di febbraio 2024. Scopri le migliori offerte al link qui sotto:

BTP Valore 2024: che cos’è, come funziona e qual è il suo rendimento

BTP VALORE 2024: LE CIFRE 1 6 anni, la durata di questo Buono del Tesoro poliennale 2 3,25% il tasso di interesse per i primi tre anni 3 4% il rendimento per il quarto, quinto e sesto anno 4 0,7% il tasso del premio finale extra sul capitale investito 5 6,4 miliardi di € raccolti il primo giorno di collocamento 6 4,61 miliardi di € raccolti il secondo giorni di collocamento

BTP Valore 2024 è un buono del Tesoro poliennale della durata di 6 anni. La sua collocazione è cominciata lunedì 26 febbraio 2024 e si concluderà venerdì 1° marzo 2024 (alle ore 13).

Quanto rende

Le cedole nominali del BTP Valore 2024 sono pagate trimestralmente. Questo buono del Tesoro poliennale ha i seguenti tassi di rendimento:

3,25% per il primo, secondo e terzo anno;

per il primo, secondo e terzo anno; 4% per il quarto, quinto e sesto anno;

per il quarto, quinto e sesto anno; 0,7% di premio finale extra sul capitale investito.

Al termine del collocamento, saranno resi noti i tassi definitivi. Gli interessi potranno essere o confermati o rivisti al rialzo. L’eventuale variazione dipenderà dalle condizioni del mercato il giorno di chiusura dell’emissione.

Chi può sottoscriverlo

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha stabilito che la sottoscrizione è riservata solo ai piccoli risparmiatori. La somma minima investibile è 1.000 euro. Non c’è un importo massimo.

Il BTP Valore 2024 beneficerà della tassazione agevolata per tutti i titoli di Stato al 12,5% su cedole e premio fedeltà. Sono previste:

esenzione dalle imposte di successione;

esclusione dal calcolo ISEE.

Come si sottoscrive

Il BTP Valore 2024 può essere acquistato tramite il proprio home banking, oppure in banca o in un ufficio postale. Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è il seguente: IT0005583478. Per la sottoscrizione non sono previste commissioni. Il Buono del Tesoro poliennale non ha vincoli.

Conti deposito: quali sono le offerte più remunerative di febbraio 2024

VINCOLO MIGLIOR RENDIMENTO 6 mesi 4,25% tasso lordo

tasso lordo 3,15% tasso netto

tasso netto 146,85 € il guadagno netto su 10.000 € 12 mesi 4,25% tasso lordo

tasso lordo 3,15% tasso netto

tasso netto 295,31 € il guadagno netto su 10.000 € 24 mesi 4,75% tasso lordo

tasso lordo 3,52% tasso netto

tasso netto 663,91 € il guadagno netto su 10.000 € 36 mesi 4,50% tasso lordo

tasso lordo 3,33% tasso netto

tasso netto 939,86 € il guadagno netto su 10.000 € 60 mesi 4,75% tasso lordo

tasso lordo 3,52% tasso netto

tasso netto 1.659,32 € il guadagno netto su 10.000 €

Anche per vincoli di appena 24 mesi, il rendimento arriva fino al 4,75%. È vero, i tassi non sono più ai livelli dei mesi scorsi, quando superavano persino il 5%. Ma il conto deposito rimane una forma di investimento sicura e vantaggiosa per i piccoli risparmiatori. Si tratta di un prodotto finanziario con:

un guadagno garantito nel tempo;

un rischio di perdere il capitale investito pari a zero.

Il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it scatta una fotografia delle migliori offerte di febbraio 2024. Scopri qui di seguito, i rendimenti più alti relativi al periodo di vincolo:

fino al 4,25% lordo annuo con un vincolo di 6 mesi ;

lordo annuo con un vincolo di ; fino al 4,25% lordo annuo con un vincolo di 12 mesi ;

lordo annuo con un vincolo di ; fino al 4,75% lordo annuo con un vincolo di 24 mesi ;

lordo annuo con un vincolo di ; fino al 4,50% lordo annuo con un vincolo di 36 mesi ;

lordo annuo con un vincolo di ; fino al 4,75% lordo annuo con un vincolo di 60 mesi.

Come detto, il conto deposito è un prodotto finanziario sicuro perché è tutelato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD). Questo Fondo assicura la copertura e la garanzia dei conti depositi per una somma di 100.000 euro in caso di fallimento di una banca.

