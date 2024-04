TIM ha avviato la chiusura delle sue centrali per la connessione fissa in rame. L’ampia diffusione degli smartphone ha ormai reso superflua la linea telefonica fissa mentre l’ADSL è una tecnologia ormai superata che resta l’opzione migliore solo in pochissime zone disagiate del Paese. L’operatore quindi in un’ottica non solo di ammodernamento della linea ma anche di risparmio energetico ha deciso che a partire dal 25/5/24 inizierà a chiudere le stazioni solo rame sul territorio.

TIM spegne le stazioni solo rame: le ultime di aprile 2024

I piani di TIM per l’ADSL 1 TIM dal 25/5/24 inizierà la dismissione delle sue stazioni solo rame 2 Lo spegnimento riguarderà solo le aree pienamente coperte in FTTH e FTTC 3 I clienti interessati potranno passare gratuitamente alla fibra

La dismissione delle centrali in rame avverrà comunque solo nelle zone totalmente coperte dalle reti in FTTH (Fiber to the Home) e fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet). Per gli utenti sarà possibile passare gratuitamente alla fibra ottica. La roadmap seguita da TIM a partire da maggio sarà quindi la seguente:

Campania (15 centrali)

Calvizzano, Santa Maria La Carità, Giugliano in Campania, Ischia, Sarno, Brusciano, Bacoli, Somma Vesuviana, Pozzuoli, Giugliano in Campania, Pellezzano, Montecorvino Rovella, Castel Volturno, Capua e Santa Maria Capua Vetere.

Lazio (15 centrali)

Roma (2), Ardea (3), Fonte Nuova (2), Monterotondo (2), Rieti, Pomezia, Anzio, Tivoli, Aprilia e Mentana (1).

Molise (1 centrale)

Contrada Pantano (Termoli)

Toscana (1 centrale)

Lucca (ubicata in via per Camaiore)

Veneto (3 centrali)

Verona (ubicata in via Vincenzo Liruti), Sommacampagna (VR) e Selvazzano Dentro (PD).

Sicilia (7 centrali)

Palermo, Monreale, Bagheria, Ficarazzi, Acireale, Augusta e Melilli.

TIM prevede poi di spegnere oltre 6.000 centrali in rame entro il 2028. Non è invece stato chiarito se verranno dismessi anche i cavi in rame che corrono sotto le nostre città, anche se è probabile che tale operazione sia nei programmi dell’operatore.

Le offerte fibra di TIM di aprile 2024

TIM WiFi Power Smart Caratteristiche Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 30,90 €/mese

24,90 €/mese per i già clienti mobile con offerta dati attiva a partire da 9,99 €/mese Attivazione Gratis fino al 10/4/24

Se siete tra i clienti di TIM che ancora non sono passati alla fibra potete avere al giusto prezzo una connessione senza limiti su rete FTTH in oltre 1.500 Comuni. La latenza è inferiore a 6 millisecondi e ciò consente di lavorare e studiare da remoto, giocare online e guardare film e serie TV in streaming anche in 4K senza timore di cadute di segnale. Ad aprile potete attivare:

TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

Il prezzo è di 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online ma se si ha attiva una SIM con offerta dati a partire da 9,99 euro al mese il costo della fibra scende a 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online entro il 10/4/24, invece di 39,90 euro.

I clienti di TIM per la rete fissa possono poi attivare TIM 5G Power Famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power. L’offerta mobile costa 9,99 euro al mese ma il primo mese e attivazione sono gratis per chi l’acquista online. La SIM costa 10 euro con 5 euro di traffico incluso, altrimenti si può richiedere in negozio un’eSIM al prezzo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID.

TIM Unica Power include anche altri vantaggi come 6 GB in più al mese per il roaming in Ue, sconti su alcuni modelli di smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese). La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato.

Le migliori offerte fibra dei nostri partner di aprile 2024

Offerte fibra Navigazione Chiamate Costo mensile Attivazione Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Gratis con acquisto online Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile 39,99 € IliadBox fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese

19,99 €/mese per i già clienti mobile con offerta da 9,99 €/mese e pagamento automatico 39,99 € Fastweb Casa fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 29,95 €/mese Inclusa

Se ancora non avete una connessione in fibra ottica potete scegliere tra diverse offerte Internet Casa convenienti. Se invece non siete raggiunti dalla fibra, la maggior parte degli operatori di rete fissa propone in alternativa una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale. Tra le migliori offerte fibra selezionate con il comparatore di SOStariffe.it ad aprile abbiamo:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

buono Amazon da 100 euro entro il 10/4/24

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per i già clienti dell’operatore per la telefonia mobile. Se la si acquista online entro il 10/4/24 il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro. Se avete la rete fissa e mobile con Vodafone potete avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Si può pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Super Fibra di WindTre

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro. La fibra per chi è già cliente per il mobile ha un prezzo di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi.

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in fibra FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese per sempre ma per chi ha attiva una SIM mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito il prezzo per la fibra scende a 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete poi aggiungere fino a 4 WiFi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra di Iliad potete oggi attivare Giga 180 con minuti e SMS illimitati e 180 GB in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia al costo di 9,99 euro al mese per sempre. Avrete inclusi anche 11 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro.

Fastweb Casa

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem Internet Box NeXXt inclusa

assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 29,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore consente di provarla per trenta giorni. Scaduto il periodo promozionale si decide se continuare con l’offerta o richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Al costo di 3 euro al mese potete aggiungere anche l’opzione Plus con inclusa Assistenza Plus e FastwebUP Plus, che ogni mese vi permette di scegliere uno dei seguenti vantaggi:

un mese di film e le serie tv in streaming in omaggio su Infinity+

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento digitale gratuito a Repubblica e La Stampa del gruppo GEDI

e del gruppo GEDI un mese gratis su BuddyFit

L’assicurazione Assistenza Casa inclusa nell’offerta fisso mette a vostra disposizione h24 i migliori professionisti per proteggere la vostra abitazione da danni e imprevisti. Assistenza Pet, invece, è un’assicurazione sanitaria con inclusi servizi come assistenza h24 da parte di un veterinario in telemedicina, consegna domicilio dei farmaci, rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti. Entrambe le assicurazioni si rinnovano di anno in anno insieme alla tariffa per la rete fissa.

