Promozione conto BPER On Demand di aprile 2024 per i nuovi clienti. BPER Banca propone un conto corrente online a canone zero e in più il cashback fino a 50 euro sugli acquisti. Scopri i vantaggi di quest'offerta sul comparatore di SOStariffe.it , insieme ad altre soluzioni convenienti per gestire i tuoi soldi.

La promozione conto BPER On Demand per i nuovi clienti unisce due vantaggi: un conto corrente online a zero spese e la possibilità di ricevere in totale fino a 50 euro di cashback sui tuoi acquisti. Il conto di BPER Banca è gratuito sempre per gli under 35. Ma se sei un over 35 e apri il conto entro il 30 giugno 2024, allora il canone è gratis solo per i primi 3 mesi, poi è previsto un costo di 4,90 euro al mese. Tuttavia, questa cifra è azzerabile con l’accredito di stipendio o pensione, oppure con un bonifico mensile di 1.000 euro.

Oltre al costo zero sul canone, se apri il conto BPER On Demand entro il 31 maggio 2024, puoi beneficiare della promozione per ricevere in modo automatico sul conto, per i primi due mesi, 25 euro al mese (in totale 50 euro) di cashback. Come? Utilizzando la tua carta di debito Plus per pagare le spese mensili per un totale minimo di 250 euro. Per conoscere più dettagli dell’offerta di BPER Banca e aprire il conto, clicca sul link qui di seguito:

Questa offerta di BPER Banca è una delle migliori proposte tra i partner di aprile 2024 del comparatore di conti correnti di SOStariffe.it. Infatti questo tool, online e gratuito, mette a confronto le alternative degli istituti di credito partner e “premia” quelle più convenienti per i piccoli risparmiatori. Per saperne di più, clicca sul bottone verde qui di seguito:

Ricordiamo che un conto corrente online è più conveniente rispetto a un conto tradizionale in una filiale perché spesso è a canone zero per sempre, o almeno il primo anno, grazie alle promozioni delle banche o, comunque, con canone molto basso o azzerabile tramite una serie di sconti. Inoltre i conti online prevedono quasi sempre zero commissioni sulle principali operazioni. Per esempio: bonifico online, accredito di stipendio/pensione, domiciliazione bancaria delle utenze domestiche.

I conti 100% digitali sono, dunque, più economici per le tasche dei risparmiatori. E sono anche più vantaggiosi perché fanno guadagnare tempo, non essendo più necessario andare in una filiale per la sua operabilità quotidiana. Tanto che, con un conto corrente online, tutte le operazioni possono essere eseguite in qualsiasi momento 24 ore su 24, sette giorni su sette (festivi inclusi).

Promozione conto BPER: che cosa prevede l’offerta di Aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA Conto BPER On Demand di BPER Banca canone annuo gratuito per i primi 3 mesi (anziché 4,90 €/mese), poi sempre zero spese con accredito di stipendio/pensione o bonifico mensile di 1.000 € se aperto entro il 30/06/2024

(anziché 4,90 €/mese), poi sempre zero spese con accredito di stipendio/pensione o bonifico mensile di 1.000 € se aperto entro il promozione fino al 31/05/2024 per avere fino a 50 € di cashback in due mesi sugli acquisti

per avere fino a in due mesi sugli acquisti carta di debito PLUS internazionale inclusa

prelievi contanti gratuiti da ATM della banca

bonifico online area SEPA gratuito

BPER Banca propone il Conto BPER On Demand. Si tratta di un conto corrente online a canone gratuito per 3 mesi, poi rimane a zero spese con accredito di stipendio/pensione oppure bonifico mensile di 1.000 euro, se l’apertura avviene entro il 30 giugno 2024 (anziché 4,90 euro al mese). Questo conto è sempre gratuito per gli under 30. Inclusa nel conto, c’è la Carta di debito internazionale Plus (sia fisica che virtuale) per fare acquisti online e nel mondo. Altre caratteristiche di questa offerta sono:

prelievi di contanti gratuiti da ATM di BPER Banca;

bonifici online in area SEPA illimitati e gratuiti ;

; assicurazione “Servizi SiSalute” per risparmiare fino al 30% su prestazioni mediche;

assicurazione “Copertura UnipolSai” sui biglietti eventi acquistati con la carta di debito fino a 600 euro di rimborso;

consulenza dedicata online e in filiale;

possibilità di richiedere una carta di credito con i vantaggi della “modularità” di BPER On Demand.

Come già accennato, con apertura entro il 31 maggio 2024, puoi anche approfittare della promozione Conto BPER per avere fino a 50 euro in due mesi di cashback sui tuoi acquisti. Paga un totale minimo di 250 euro al mese di spese con la tua carta di debito Plus e ricevi il tuo cashback di 25 euro. Il cashback mensile è accreditato direttamente sul tuo conto.

Apertura del conto digitale di BPER Banca più veloce con lo SPID. Altri documenti necessari per aprire BPER On Demand sono la carta di identità, la tessera sanitaria con il codice fiscale e lo smartphone. La banca ti offre la possibilità di gestire il conto da app, con servizio mobile banking, oppure tramite internet, con servizio home banking.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di BPER Banca, clicca il link qui sotto:

